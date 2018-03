Weltwassertag: SKODA AUTO überzeugt bei Ressourcenschonung und Wasseraufbereitung (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- In Mladá Boleslav entsteht eine der umweltfreundlichstenLackierereien Europas - ökologische Verträglichkeit undEnergieeinsparungen setzen Maßstäbe- SKODA AUTO recycelt 42 Prozent seines jährlichen Wasserbedarfs- Wasserbedarf pro Fahrzeug ist seit 2010 um 36 Prozent gesunken- SKODA Strategie 2025 als Grundlage der deutlich effizienterenRessourcennutzungDer effiziente und umweltbewusste Umgang mit natürlichenRessourcen ist ein wichtiger Eckpfeiler der Unternehmensphilosophievon SKODA AUTO. So konnte der Automobilhersteller seinenWasserverbrauch seit 2010 erheblich reduzieren: Inzwischen werden proJahr 654.000 Kubikmeter Wasser aufbereitet - das entspricht 42Prozent des Gesamtverbrauchs im Unternehmen. Anlässlich des heutigenWeltwassertages der Vereinten Nationen stellt SKODA AUTO seine neueLackiererei genauer vor, die gerade am Stammsitz des Unternehmens inMladá Boleslav entsteht. Als eine der modernsten LackierereienEuropas setzt sie Maßstäbe bei ökologischer Verträglichkeit undUmweltschonung und ermöglicht eine besonders nachhaltigeRessourcennutzung. Diese Maßnahme ist eine von zahlreichenUmweltaktivitäten, die SKODA AUTO unter dem Dach der,GreenFuture'-Strategie bündelt."Mit unserem nachhaltigen Wassermanagement leisten wir einenwichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung. Obwohl wir im Vergleich zu2010 63 Prozent mehr Fahrzeuge produzieren, ist der jährlicheWasserverbrauch bei SKODA AUTO mit 1,53 Millionen Kubikmetern imgleichen Zeitraum nicht gestiegen", sagt Michael Oeljeklaus, SKODAAUTO Vorstandsmitglied für Produktion und Logistik. "Auch für dieZukunft verfolgen wir ambitionierte Ziele. Ein wichtiger Eckpfeilerder SKODA Strategie 2025 sowie unserer ,GreenFuture'-Strategie istdabei die kontinuierliche Reduzierung des Wasserverbrauchs."Auch die ökologische Verträglichkeit der neuen Lackiererei setztMaßstäbe: Die bei der Lackierung des Fahrzeugs anfallenden Farbrestewerden mithilfe von Kalkprodukten absorbiert - durch diesesinnovative Trockenabscheidungsverfahren entstehen keinerleiLackschlämme als Abfallprodukte. Ein weiterer Vorteil: Ein Großteilder bei diesem Prozess freigesetzten Wärme wird zurückgewonnen undmithilfe einer Luftrückführungspumpe wiederverwendet. Dies ermöglichtEnergieeinsparungen von bis zu 80 Prozent. Darüber hinaus senkt einneues Auftragsverfahren den Materialbedarf.Wasser ist bei der Fahrzeugherstellung ein unerlässlicherRohstoff, der sowohl bei Wasch- und Filterprozessen als auch inzahlreichen Kühlsystemen zum Einsatz kommt. SKODA AUTO treibt dieEntwicklung innovativer Technologien und Konzepte für einnachhaltiges Wassermanagement konsequent voran. Dank aufwändigemWasser-Recycling ist es dem Automobilhersteller gelungen, denWasserverbrauch je gebautes Fahrzeug seit 2010 um 36 Prozent zusenken.In seinen Lackierereien hat SKODA AUTO im vergangenen Jahrzahlreiche neue, noch ausgereiftere Reinigungssysteme installiert,die mit besonders feinen Membranfiltern ausgestattet sind. Um denFrischwasserbedarf weiter zu senken, bereiten die modernenFiltersysteme das Abwasser auf und speisen es erneut in den Kreislaufein, sodass es mehrmals benutzt werden kann. Darüber hinaus hat dietschechische Traditionsmarke in der Fahrzeugproduktion spezielleMaßnahmen umgesetzt, die einem unverhältnismäßigen Anstieg desWasserverbrauchs effektiv entgegenwirken.Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von SKODA AUTO leisteneinen bedeutenden Beitrag zur guten Nachhaltigkeitsbilanz desUnternehmens. In einem eigens dafür gegründeten Arbeitskreis werdendie Einhaltung der ambitionierten Umweltziele kontrolliert undVerbesserungsvorschläge der Belegschaft gesammelt. Zwischen 2010 und2017 reichten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 880 Ideen ein, vondenen 451 Maßnahmen bereits umgesetzt wurden. Die erzieltenEinsparungen belaufen sich inzwischen auf 9,7 Millionen Euro undsorgen darüber hinaus für eine deutlich bessere Ökobilanz.,GreenFuture'-Strategie: SKODA AUTO setzt sich aktiv fürnachhaltigen Umweltschutz einIn seinem Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht der Autoherstelleralle zwei Jahre seine Ziele und Maßnahmen zur Schonung der Umwelt.SKODA AUTO bündelt seine Umweltaktivitäten unter dem Dach der,GreenFuture'-Strategie: Der Bereich ,GreenProduct' befasst sich mitder Entwicklung ebenso sparsamer wie umweltverträglicher Fahrzeuge -sowohl im Hinblick auf den Kraftstoffverbrauch als auch auf dieverwendeten Materialien und ihre Wiederverwertbarkeit. Mit,GreenRetail' fördert das Unternehmen das umweltschonendeWirtschaften seiner Händlerbetriebe und Werkstätten. Der Eckpfeiler,GreenFactory', zu dem auch die hochmoderne neue Lackiererei gehört,widmet sich allen Aktivitäten, die zu einer ressourcenschonendenProduktion beitragen. Gemeinsam bilden die drei Bestandteile dasRückgrat der Nachhaltigkeitsstrategie von SKODA AUTO.Seit 1993 rufen die Vereinten Nationen zur Unterstützung desWeltwassertages auf, der seitdem jährlich am 22. März stattfindet.Dieses Jahr steht er unter dem Motto ,Nature for Water'. Neben dembewussteren Umgang mit dem lebenswichtigen Element weist dieOrganisation auch auf die Techniken zur Trinkwasseraufbereitung hin.Außerdem zeigen die Vereinten Nationen Möglichkeiten auf, wie sichWasser für landwirtschaftliche Bewässerung oder industrielle Prozesseressourcenschonend verwenden lässt.