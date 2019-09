Weltverhütungstag am 26. September / Jede zweite Frau in Afrika südlich der Sahara kann nicht verhüten (FOTO)

Hannover (ots) -In Afrika südlich der Sahara kann jede zweite Frau, die eineSchwangerschaft verhindern möchte, nicht verhüten. Eine der Folgen:Frauen bekommen dort im Durchschnitt ein Kind mehr, als sie sichwünschen, was erheblich zum hohen Bevölkerungswachstum in der Regionbeiträgt. Aktuellen Prognosen der Vereinten Nationen zufolge wirdsich die Bevölkerung in Afrika südlich der Sahara von heute rundeiner Milliarde Menschen bis 2050 voraussichtlich verdoppeln und bis2100 fast vervierfachen. Wenn dort alle Menschen frei entscheidenkönnten, ob bzw. wann und wie viele Kinder sie bekommen, würde dieBevölkerungszahl in der Region im Jahr 2100 um 30 Prozent niedrigerliegen, als derzeit prognostiziert wird. Diese Zahlen gibt dieDeutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) anlässlich desWeltverhütungstags am 26. September bekannt."Dort, wo es am schwierigsten ist, ein gesundes undselbstbestimmtes Leben zu führen, gibt es mehr ungewollteSchwangerschaften und Geburten. Frauen und Mädchen in Afrika südlichder Sahara können vor allem deshalb nicht verhüten, weil es anAufklärung, bezahlbaren Verhütungsmitteln sowie einer gutenGesundheitsversorgung mangelt und sie oft keine oder sehr geringeMitspracherechte bei der Familienplanung haben. Täglich werden 20.000Mädchen unter 18 Jahren in Entwicklungsländern Mütter - oftmals ohneein Recht auf Mitsprache", sagt DSW-Geschäftsführerin Renate Bähr."Diese Bereiche müssen dringend stärker gefördert werden - auch imRahmen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Mädchen und Frauenmüssen ihr Recht auf sexuelle und reproduktive Selbstbestimmungendlich wahrnehmen können. Dann ginge es nicht nur den einzelnenMenschen besser. Es hätte auch einen positiven Einfluss auf diewirtschaftliche Entwicklung ihrer Länder."Über den WeltverhütungstagDer Weltverhütungstag, der jährlich am 26. September begangenwird, ist eine internationale Initiative, für die sich zahlreichenichtstaatliche Organisationen wie die DSW engagieren. Ziel ist es,das Bewusstsein für Fragen der Sexualaufklärung undEmpfängnisverhütung zu schärfen.Über die DSWDie Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) ist eine internationaltätige Entwicklungsorganisation. Ihr Ziel ist es, zu einerzukunftsfähigen Bevölkerungsentwicklung beizutragen. Daherunterstützt sie junge Menschen dabei, selbstbestimmte Entscheidungenüber ihre Sexualität und Verhütung zu treffen. Gleichzeitig bringtsie sich auf nationaler und internationaler Ebene in politischeEntscheidungsprozesse in den Bereichen Gesundheit, Familienplanungund Gleichstellung der Geschlechter ein.Weitere Informationen:Blogbeitrag: "5 Fragen - 5 Antworten zur Verhütung":https://www.dsw.org/5-fragen-5-antworten-zur-verhuetung/Infoblatt: "Weltbevölkerung: Entwicklung und Projektionen":https://bit.ly/2RcoiJCInfografik: "Weltbevölkerungsprojektionen bis 2100":http://ots.de/Ob8nfBInfografik: "Verhütungsmethoden weltweit": http://ots.de/yi22HzUN-Bevölkerungsprognosen: World Population Prospects 2019:https://population.un.org/wpp/Pressekontakt:Malene HummelReferentin für Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDeutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW)Hindenburgstr. 25 | 30175 HannoverTelefon: 0511 94373-20 | Fax: 0511 94373-73E-Mail: malene.hummel@dsw.orgInternet: www.dsw.orgOriginal-Content von: Deutsche Stiftung Weltbevölkerung, übermittelt durch news aktuell