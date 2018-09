Weltverhütungstag am 26. September 2018 / Briten sind Verhütungsweltmeister, Deutschland auf Platz Vier (FOTO)

Köln (ots) -Pille, Kondom oder doch lieber Coitus interruptus - wie verhütetdie Welt? Anlässlich des Weltverhütungstages am 26. September 2018hat das Unternehmen Gedeon Richter im Rahmen einer aktuellenDatenanalyse auf die globale Verhütungssituation geblickt: Währenddie Sterilisation der Frau weltweit die Verhütungsmethode Nummer 1ist, bevorzugen Frauen in Afrika die Dreimonatsspritze. Auch derCoitus interruptus ist noch weit verbreitet, vor allem imsüdöstlichen Europa. Grundlage für die Untersuchung bildet dieDatensammlung "World Contraceptive Use Worldwide 2018" der VereintenNationen und der "Gedeon Richter Women's Wellbeing Index".Die höchste Verhütungsquote weist Großbritannien auf. Dortbenutzen 92,6 Prozent aller Frauen zwischen 16-49 Jahren, die sich ineiner festen Beziehung befinden, ein Verhütungsmittel. Es folgenDänemark (91,7%) und Norwegen (88,5%) vor Deutschland, das mit einerVerhütungsquote von 87 Prozent auf dem vierten Platz landet.*Europäisches Schlusslicht in diesem Ranking ist Montenegro auf Platz154 mit 23,1 Prozent. Werden nur große Erdteile bzw. Regionenmiteinander verglichen, dann weisen Lateinamerika und die Karibik mit69,7 Prozent die höchste Verhütungsquote auf. Das Mittelfeld besetzenEuropa (68,7%), Nordamerika (65,7%) und Asien (52,1%). Auf demafrikanischen Kontinent verhüten dagegen nur 30,6 Prozent allerFrauen in festen Beziehungen und im Alter zwischen 15 und 49 Jahren.Die entsprechende Quote im Südsudan liegt sogar bei nur 4 Prozent.Weltweit am häufigsten: Sterilisation der FrauWährend Deutsche die Pille (35%) und das Kondom (29%) bevorzugen,ist die weltweit am häufigsten angewandte Kontrazeptionsmethode dieSterilisation der Frau.* Gut 16 Prozent der weiblichen Erdbevölkerung(zwischen 15 und 49 Jahren sowie in fester Beziehung) wenden diesenicht reversible Methode an. Auf den Plätzen zwei und drei findensich im weltweiten Vergleich die in Europa beliebtestenKontrazeptionsmethoden Pille (8,9%) und Kondom (6,9%). In Asien,Lateinamerika und Nordamerika ist die Sterilisation die beliebtesteVerhütungsmethode. Den höchsten Verbreitungsgrad innerhalb Europashat sie in Norwegen mit nur 7 Prozent. Die Spirale und dieDreimonatsspritze stehen im weltweiten Ranking der Verhütungsmethodenauf Platz 4 (5,4%) bzw. Platz 5 (4,4%). Am häufigsten wird dieSpirale von Frauen in Nordkorea verwendet (74%). Der Grund: Kondomesind in dem Land rar und die Pille wurde erst Ende der Neunzigerjahrezugelassen.Auch der Coitus interruptus findet in einigen Ländern weiterhinAnwendung. Sowohl in Albanien (57,9%) als auch in Kroatien (47,6%)und Serbien (35,0%) ist diese Methode am beliebtesten. Das Kondom alseine von nur zwei Verhütungsoptionen für den Mann hat im weltweitenLändervergleich mit 41,7 Prozent seine größte Verbreitung inBotswana. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Griechenland (33,9%)und Deutschland (29%). Die Sterilisation des Mannes, ist vor allem inKanada (22,0%), Neuseeland (19,5%) und Großbritannien (17,6%)verbreitet.Gedeon-Richter-Umfrage: Verhütung soll effektiv und gutverträglich seinIn Deutschland wünschen sich Frauen vor allem eine verlässlicheund effektive Verhütung, die gut verträglich ist, wie der 'GedeonRichter Women's Wellbeing Index' zeigt. Für diese Untersuchung wurdenim Juni 2017 insgesamt 7.000 Frauen in Deutschland, Frankreich,Italien, Portugal, Schweden, Spanien und dem Vereinigten Königreichrepräsentativ zu ihrer Zufriedenheit mit ihrer Lebenssituation undihrer Gesundheit befragt. Ein weiteres wichtiges Kriterium bei derEntscheidung für eine Verhütungsmethode ist, dass mit ihr der Zykluskontrolliert und die Dauer und Intensität der Regelblutungbeeinflusst werden kann. Den Frauen in Deutschland ist vor allemwichtig, dass die jeweilige Verhütungsmethode wirksam vor einerungewollten Schwangerschaft schützt, so dass sie Sex sorgenfrei undselbstbewusst erleben können. Die Antibabypille ist für die befragtenFrauen die Methode, die diese Anforderungen am besten erfüllt.Eine ähnlich effektive Methode ist die Hormonspirale, die aberinsbesondere bei Frauen im Alter zwischen 21 und 28 Jahren oft nochunbekannt ist. Nur 17 Prozent der Frauen in Deutschland kennen dieHormonspirale, unter den 21- bis 28-Jährigen sind es sogar nur 7Prozent. In den anderen Ländern des 'Gedeon Richter Women's WellbeingIndex' ist die Hormonspirale populärer als in Deutschland.Durchschnittlich 30 Prozent der Befragten wissen um diese Methode derLangzeit¬verhütung. Anwenderinnen schätzen sie aufgrund ihrerpraktischen Anwendbarkeit - einmal eingelegt, schützt dieHormonspirale bis zu fünf Jahren vor einer ungewolltenSchwangerschaft.*Zahlen für Deutschland aus dem 'Gedeon Richter Women's WellbeingIndex'.Quellen:United Nations, Department of Economic and Social Affairs,Population Division (2018). 