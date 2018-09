Weltverhütungstag am 26. September 2018 / In Afrika südlich der Sahara kann jede zweite Frau nicht verhüten / Wachstum der Bevölkerung könnte um 30 Prozent sinken

Hannover (ots) - In Afrika südlich der Sahara kann jede zweiteFrau nicht verhüten, obwohl sie das möchte. Eine der Folgen: Frauenbekommen dort im Durchschnitt ein Kind mehr, als sie sich wünschen.Das verstärkt das Bevölkerungswachstum in der Region. AktuellenPrognosen der Vereinten Nationen zufolge wird sich die Bevölkerung inAfrika südlich der Sahara von heute rund einer Milliarde Menschen biszum Ende des Jahrhunderts voraussichtlich vervierfachen. Wenn alleMenschen frei entscheiden könnten, ob bzw. wann und wie viele Kindersie bekommen, würde die Bevölkerungszahl in der Region im Jahr 2100um 30 Prozent niedriger liegen, als derzeit prognostiziert wird.Diese Zahlen gibt die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW)anlässlich des Weltverhütungstags am 26. September bekannt."Frauen und Mädchen in Afrika südlich der Sahara können vor allemdeshalb nicht verhüten, weil es an Aufklärung, Verhütungsmitteln undeiner guten Gesundheitsversorgung mangelt und weil sie nichtgleichberechtigt sind", sagt DSW-Geschäftsführerin Renate Bähr."Diese Bereiche müssen dringend stärker gefördert werden. Dann gingees nicht nur den einzelnen Menschen besser. Es hätte auch einenpositiven Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung ihrer Länder."Über den WeltverhütungstagDer Weltverhütungstag, der jährlich am 26. September begangenwird, ist eine internationale Initiative, für die sich zahlreichenichtstaatliche Organisationen engagieren. Ziel ist es, dasBewusstsein für Fragen der Sexualaufklärung und Empfängnisverhütungzu schärfen.Über die DSWDie DSW ist eine international tätige Entwicklungsorganisation.Unser Ziel ist es, zur Umsetzung des Menschenrechts aufFamilienplanung und zu einer zukunftsfähigen Bevölkerungsentwicklungbeizutragen. Jugendliche sind die wichtigste Zielgruppe unsererProjekte. Auf nationaler und internationaler Ebene nehmen wirEinfluss auf politische Entscheidungsprozesse in den BereichenGesundheit, Familienplanung und Gleichstellung der Geschlechter.Pressekontakt:Ute StallmeisterPressesprecherinDeutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW)Tel.:0511/94373-31E-Mail: ute.stallmeister@dsw.orgOriginal-Content von: Deutsche Stiftung Weltbevölkerung, übermittelt durch news aktuell