Weltverbrauchertag: Täuschende Gesundheitsversprechen stoppen (FOTO)

Berlin (ots) -Viele Verbraucher kaufen Lebensmittel, die ein Extra für dieGesundheit versprechen. Doch diese "Health Claims" sind oftmals nichtgeprüft - und damit auf Lebensmitteln verboten. Darauf verweist derBundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V. (BPI) anlässlichdes morgigen Weltverbrauchertags.Nutzen bestimmte Fruchtsäfte wirklich der Blasengesundheit? Dasist fraglich, denn es sind keine Arzneimittel. Verbraucher solltenWerbeaussagen hinterfragen. Zudem muss gegen täuschendeGesundheitsversprechen konsequenter vorgegangen werden, so AnjaKlauke, Geschäftsfeldleiterin Selbstmedikation beim BPI.Arzneimittel müssen ihre heilenden und gesundheitsförderndenEigenschaften in aufwändigen Prozessen belegen. Im Gegensatz dazudurchlaufen Lebensmittel kein Zulassungsverfahren. Werbebotschaftenund gesundheitsbezogene Aussagen(https://www.bpi.de/de/alle-themen/health-claims) auf Lebensmittelnunterliegen aber seit Inkrafttreten der Health Claims-Verordnungstrengen Vorgaben: Nur von der Europäischen Behörde fürLebensmittelsicherheit zugelassene Angaben sind erlaubt. Klauke: "Inder Realität sind die gesundheitsbezogenen Angaben bei pflanzlichenStoffen und Zubereitungen jedoch weiterhin ungeprüft, werden aufVerpackungen gedruckt und können in der Werbung genutzt werden.Produkte mit nicht geprüften Gesundheitsaussagen gehören aber nichtin den Markt." Eine Liste der erlaubten Health Claims finden Siehier.(http://ots.de/pDnown)Hintergrund: Die EU-Verordnung aus dem Jahr 2006 legt fest, dassgesundheitsbezogene Aussagen in der Lebensmittelwerbung nachprüfbarund durch Studien belegt sein müssen. Jedoch wurde die Umsetzungdieser Verordnung von der EU-Kommission 2010 für pflanzliche Produktegestoppt. Rund 2.000 Anträge auf Prüfung von Gesundheitsversprechenauf Lebensmitteln mit pflanzlichen Stoffen (sogenannte Botanicals)befinden sich noch immer im Prüfverfahren. Die wissenschaftlicheBewertung der Anträge wurde vorerst sogar ausgesetzt.Pressekontakt:BPI-Ansprechpartnerin: Julia Richter (Pressesprecherin), Tel. 03027909-131, jrichter@bpi.deOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell