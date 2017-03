Weltverbrauchertag 2017 - Selbstbestimmtheit der Verbraucher stärken

Berlin (ots) - Anlässlich des heutigen Weltverbrauchertageserklärt Christoph Minhoff, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigungder Deutschen Ernährungsindustrie (BVE):"Ernährung geht heute über die Funktion des Sattmachens hinaus:Ernährung bietet Gesundheit und Genuss - vor allem aber bietet siedie Verwirklichung unzähliger Lebensstile in einer immervielfältigeren Gesellschaft. Dafür sorgt die deutscheErnährungsindustrie mit einem Lebensmittelangebot aus über 170.000Produkten, die von konventionell bis regional, saisonal, Bio inConvenience-, Light-, veganen, vegetarischen und "frei von"-Variantenjeden noch so individuellen Verbraucherwunsch erfüllen. Den Menschenin dieser Individualität ernst zu nehmen, sein Recht aufSelbstbestimmtheit zu wahren, setzt das Leitbild eines mündigenVerbrauchers voraus. Der Konsument ist durchaus in der Lage, sich zuinformieren, zu reflektieren und damit auch, seine Kaufentscheidungim Supermarkt eigenverantwortlich zu treffen. Medien, NGOs und Teileder Politik ziehen dieses Selbstverständnis jedoch regelmäßig inZweifel: Veggie-Diktate, Werbeverbote, Hygiene-Ampeln und Co. - alldiese Maßnahmen konterkarieren diese Selbstbestimmtheit und führenletztlich zu einer Entmündigung des Verbrauchers. Wir fordern diePolitik deshalb auf, das positive Verbraucher-Selbstbild durchAufklärung und Bildung zu stärken - staatlicher Bevormundung undKonsumlenkung muss eine klare Absage erteilt werden!"Der Weltverbrauchertag geht auf den amerikanischen PräsidentenJohn F. Kennedy zurück, der am 15. März 1962 in einer Rede vor demUS-Kongress grundlegende Rechte für alle Verbraucher forderte.Pressekontakt:Laura BuschPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitBundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE)Tel. 030-200 786 152lbusch@bve-online.deOriginal-Content von: BVE Bundesvereinig. Ern?hrungsindustrie, übermittelt durch news aktuell