Weltverband Deutscher Auslandsschulen: Steigende Mitgliederzahlen, starkes Ehrenamt (FOTO)

Berlin (ots) -Dem WDA gehören inzwischen 147 Mitglieder an, darunter 122 derinsgesamt 141 anerkannten Deutschen Auslandsschulen. Die siebenVorstände arbeiten ehrenamtlich, wie auch die Vorstände der DeutschenAuslandsschulen weltweit. Das Ehrenamt ist die Basis des Erfolgs undder Leistungsfähigkeit der Auslandsschulen, wie eine Studieverdeutlicht.Im Rahmen des Weltkongresses Deutscher Auslandsschulen 2018 inBerlin tagte am 7. Juni die jährliche Mitgliederversammlung desWeltverbands Deutscher Auslandsschulen. Wie der Weltkongressverzeichnete auch die Mitgliederversammlung des WDA eineRekordbeteiligung: 157 ehrenamtliche Vorstände sowie hauptamtlicheVorstandsbeauftragte, Geschäftsführer und Verwaltungsleiter derMitgliedsschulen des WDA nahmen an der Versammlung teil.Neun Prozent MitgliederwachstumSeit der vorigen Mitgliederversammlung 2017 in Berlin konnte derWDA zwölf neue Mitglieder gewinnen (Wachstum um neun Prozent). DemWDA gehören inzwischen 147 Mitglieder an, darunter 122 der insgesamt141 anerkannten Deutschen Auslandsschulen. 86 Prozent der DeutschenAuslandsschulen sind somit Mitglied im Weltverband; 90 Prozent derSchüler der Deutschen Auslandsschulen insgesamt besuchenWDA-Mitgliedsschulen.Ehrenamtlicher VorstandIm Rahmen der WDA-Mitgliederversammlung standen auchVorstandswahlen auf der Agenda. Die Vorstandsmitglieder Nicholas Röhm(Valdivia) und Friederike Gribkowsky (Bukarest) wurden in ihrenÄmtern bestätigt, Manfred Schmidt (Bogotá) wurde neu in den Vorstandgewählt. Röhm ist seit Mai 2016 Schatzmeister des WDA, Gribkowsky dieSchriftführerin. Peter Raute (Bogotá), der dem WDA bereits in derGründungsphase vor 15 Jahren angehörte, trat satzungsgemäß nicht zurWahl an und schied aus dem Vorstand aus.Der ehrenamtliche Vorstand des WDA setzt sich nun aus folgendenMitgliedern zusammen:Detlef Ernst, Vorsitzender (Shanghai)Dr. Peter Fornell, Stellvertretender Vorsitzender (Toulouse)Nicholas Röhm, Schatzmeister (Valdivia)Friederike Gribkowsky, Schriftführerin (Bukarest)Harald Feldhaus, Stellvertretender Schatzmeister, Mitglied desVorstands (Mexiko-Stadt)Gabriele Bunzel Khalil, Mitglied des Vorstands (Beirut)Manfred Schmidt, Mitglied des Vorstands (Bogotá)Erfolgreiche öffentlich-private PartnerschaftDie Deutschen Auslandsschulen sind eine erfolgreicheöffentlich-private Partnerschaft, wie eine aktuelle Studie desWifOR-Instituts belegt. Im Durchschnitt erhält jede DeutscheAuslandsschule eine öffentliche Förderung in Höhe von etwa 1,36Millionen Euro pro Jahr, dies entspricht rund 28 Prozent derGesamteinnahmen einer Deutschen Auslandsschule. 72 Prozent ihrerMittel generieren die Schulen eigenständig. Das Ehrenamt ist dieBasis der Auslandsschularbeit, verdeutlicht die Studie: DieVorstandsmitglieder der Deutschen Auslandsschulen arbeitendurchschnittlich 1.200 Stunden im Jahr ehrenamtlich. Dies entsprächeArbeitskosten in Höhe von etwa 96.000 Euro pro Schule und 13,4Millionen Euro für alle 140 Schulen.Weitere Informationen:Kurzprofile der WDA-Vorstandsmitgliederhttps://www.auslandsschulnetz.de/wws/vorstand.phpStudie: Weltweite Wertschöpfung - Quantifizierung des Wertbeitragsder Deutschen Auslandsschulenhttps://www.auslandsschulnetz.de/wws/wertschoepfung.phpPressekontakt:Weltverband Deutscher Auslandsschulen (WDA)Albrecht WolfmeyerTel.: +49 30 - 280 449 20E-Mail: presse@auslandsschulnetz.deOriginal-Content von: Weltverband Deutscher Auslandsschulen e. V., übermittelt durch news aktuell