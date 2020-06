Weltumwelttag 5. Juni 2020 - it's time #ForNature

Berlin (ots) - Der Weltumwelttag wird international seit 1972 aus Anlass der Stockholmer UN-Konferenz zum Schutz der Umwelt begangen. [1]"Seit also nunmehr fast 50 Jahren ist die Umwelt auf der Agenda unserer Politik. Da sollten wir meinen, dass inzwischen die meisten Probleme weitestgehend im Griff sind. Weit gefehlt, sieht es doch heute bei vielen Themen kaum besser aus als am ersten Weltumwelttag 1972," so Martin Kollien-Glaser, Koordinator der AG Umwelt der Piratenpartei."Auch heute noch wird Umweltpolitik oft so kommuniziert, als stehe sie im Kontrast zu wirtschaftlichem Erfolg und Beschäftigung. Tatsächlich gibt es aber inzwischen zahlreiche Unternehmen und damit auch Arbeitsplätze, die durch UmweltschutzmaÃ?nahmen erst ermöglicht wurden," stellt Daniel Mönch, politischer Geschäftsführer der Piratenpartei Deutschland, fest.21 Monate geht die Jugend inzwischen unter dem Motto #FridaysForFuture auf die StraÃ?e, um gegen die zunehmende Klimakrise zu protestieren. Erreicht haben sie bisher zumindest, dass die Bundesregierung ein Klimapaket geschnürt hat, auch wenn die Fachleute es bei weitem nicht ausreichend finden und das Paket eher einer Postkarte gleicht.Das Bestreben Einiger, den Umweltschutz auch jetzt wieder in der Covid-19-Pandemie mit dem Hinweis auf wirtschaftliche Notwendigkeiten zurückzudrängen, ist der falsche Weg, da er direkt in die nächste Krise führt. Unser Wirtschaften muss nachhaltiger werden. Umwelt, Wirtschaft und Sozialpolitik sind keine Gegensätze, sondern zusammenhängende Notwendigkeiten. Nur in einer intakten Umwelt unter sozialen Bedingungen kann Wirtschaften nachhaltig erfolgreich sein."Es bedarf solcher Tage wie den "internationalen Tag der Umwelt", um die bisher erreichten Fortschritte zu bilanzieren. Auch wenn heute dabei festgestellt werden muss, dass wir in den letzten 48 Jahren viel zu wenig für unsere Umwelt und somit unseren Lebensraum erreicht haben. Daher fordern wir die Erweiterung des Grundgesetzes um einen Artikel 20b, in dem das Nachhaltigkeitsprinzip als Staatsziel mit der Formulierung "Der Staat beachtet bei seinem Handeln das Prinzip der Nachhaltigkeit" verankert wird [2]," so Martin Kollien-Glaser abschlieÃ?end.Quellen/FuÃ?noten:[1] http://www.kleiner-kalender.de/event/welttag-der-umwelt/95560.html[2] https://wiki.piratenpartei.de/Bundestagswahl_2017/Wahlprogramm#NachhaltigkeitPressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und Ã?ffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraÃ?e 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: http://www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510Fax: 030 / 60 98 97 519Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/76876/4613602OTS: Piratenpartei DeutschlandOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell