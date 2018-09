Welttag der seelischen Gesundheit 2018 / Burnout, Depression oder doch Schizophrenie - Was steckt hinter den Symptomen? (FOTO)

Hamburg (ots) -Die Anzeichen sind zunächst denkbar unspezifisch: innere Unruhe,Anspannung, aber auch sozialer Rückzug, Niedergeschlagenheit,Konzentrationsprobleme und Energielosigkeit. Laut einer aktuellenforsa-Umfrage* denkt auch die Mehrheit der Befragten bei diesenSymptomen eher an Burnout (66%) oder eine Depression (55%).Tatsächlich kann dies auf eine Schizophrenie hindeuten. Doch wasgenau ist Schizophrenie und wo finden Betroffene Hilfe?Weltweit ist ein Prozent der Bevölkerung, in Deutschland rund800.000 Menschen, an Schizophrenie erkrankt. Jedes Jahr erhalten ca.15.000 Menschen die Diagnose Schizophrenie. Es ist eine Krankheit,die schon in frühen Jahren auftritt. Zu den ersten Symptomen kommt esmeist im Alter zwischen 15 und 35 Jahren - einer Lebensphase, in derman normalerweise seine Zukunftsplanung in Angriff nimmt. Dabei kanneine frühe Erkennung und Behandlung helfen, den Verlauf der Krankheitgünstig zu beeinflussen.Frühwarnzeichen erkennenMenschen mit Schizophrenie leiden nicht, wie 70% der Befragtenglauben, an einer gespaltenen Persönlichkeit. Erkrankte nehmen zweiWirklichkeiten wahr. Sie erleben eine Realität, die Gesunde ebenfallserleben und eine Wirklichkeit, die nur der Erkrankte erlebt. Bei derErkrankung sind auch das Denken, das Fühlen und die Stimmungverändert. Die Krankheit macht sich sehr unspezifisch bemerkbar.Häufig sind auch die Symptome nicht bekannt und lassen nichtautomatisch an eine psychische Erkrankung denken. Daher vergehenmanchmal Jahre, bis die Erkrankung erkannt und angemessen behandeltwird.Vorurteile abbauenUnwissenheit alleine ist aber nicht der einzige Grund, warum sichBetroffene erst spät Hilfe suchen. Psychische Erkrankungen sind auchheute noch weitgehend ein Tabuthema. Häufig führen Ängste undVorurteile dazu, dass psychische Erkrankungen verschwiegen undPersonen mit Schizophrenie ausgegrenzt werden. So können sich 71% derBefragten keinen Partner mit Schizophrenie vorstellen und rund einDrittel hätte Probleme damit, einen Betroffenen im Bekanntenkreis zuhaben. Dabei können eine frühe Erkennung und Behandlung helfen, denVerlauf der Krankheit günstig zu beeinflussen. Hilfe findenBetroffene in speziellen Frühinterventions- und Therapiezentren fürpsychische Erkrankungen, wie z. B. dem FRITZ am Vivantes Klinikum amUrban, Berlin. Das Angebot richtet sich an Jugendliche und jungeErwachsene mit beginnenden psychischen Störungen. Durch dieFrüherkennung und -behandlung können die Chancen auf ein Leben sonormal wie möglich erhöht werden.Früherkennung bietet ChancenAnlässlich des Welttages der seelischen Gesundheit am 10. Oktober2018 machen die beiden Pharmaunternehmen Otsuka Pharma und LundbeckGmbH auf die Chancen einer Früherkennung der Schizophrenie aufmerksamund möchten Betroffenen Mut machen. Denn moderne Medikamente sind nurein Baustein der Behandlung der Schizophrenie. DurchAufklärungsarbeit und Förderung der Früherkennung psychischerErkrankungen setzen sich die beiden Unternehmen für eine bessereVersorgung der Patienten ein. Dabei zeigt eine aktuelleforsa-Befragung* den hohen Aufklärungsbedarf.*Die Daten zum Thema Schizophrenie wurden von forsa im Auftrag vonsignum [ pr vom 9. bis 16. August 2018 mithilfe des repräsentativenPanels forsa.omninet erhoben. Datenbasis: 303 Befragte. StatistischeFehlertoleranz: +/- 5,5 Prozentpunkte auf die Gesamtheit derBürgerinnen und Bürger von 18 bis 35 Jahren in Deutschland.Über Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.Otsuka Pharmaceutical Company ist ein globales Unternehmen auf demPharma- und Gesundheitsmarkt, geleitet von der Philosophie:"Otsuka-people creating new products for better health worldwide".Otsuka erforscht und entwickelt, produziert und vertreibt innovativeProdukte. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Arzneimitteln für Bereiche,in denen ein hoher medizinischer Bedarf besteht, sowie aufNahrungsergänzungsmitteln zur Erhaltung der Gesundheit im täglichenLeben. Die Konzerngesellschaften von Otsuka beschäftigen insgesamtrund 45.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielten 2016 einenGesamtumsatz von etwa 9,9 Mrd. Euro. Die deutsche Vertriebs- undVermarktungsniederlassung, Otsuka Pharma GmbH, befindet sich inFrankfurtÜber H. Lundbeck A/SLundbeck ist ein international tätiges Pharmaunternehmen, das 1915in Dänemark gegründet wurde. Das "Unternehmen ZNS" hat sich auf dieEntwicklung und den Vertrieb innovativer Medikamente zur Behandlungvon psychischen und neurologischen Erkrankungen spezialisiert. Esbeschäftigt heute etwa 5.800 Mitarbeiter in 57 Ländern. Der deutscheFirmensitz, Lundbeck GmbH, ist in Hamburg.Pressekontakt:Anja Lübkesignum [ pr GmbHIm Mediapark 6c50670 KölnT +49 (0)221 569 104-24F +49 (0)221 569 104-29a.luebke@signumpr.deOriginal-Content von: Otsuka Pharma GmbH/Lundbeck GmbH, übermittelt durch news aktuell