Welttag der humanitären Hilfe / Welthungerhilfe: Es fehlen politische Lösungen

Bonn / Berlin (ots) - Aus Anlass des Welttags der humanitärenHilfe am 19. August fordert die Welthungerhilfe ein stärkerespolitisches Engagement der internationalen Staatengemeinschaft, umhumanitäre Krisen wie in Syrien, dem Jemen oder Südsudan zu beenden.Nach Angaben der Vereinten Nationen hat sich der Bedarf anhumanitärer Hilfe seit 2012 auf fast 20 Milliarden US Dollarverdoppelt. Gleichzeitig hat die Zahl der Übergriffe auf humanitäreHelfer zugenommen, allein 2016 starben 101 Helfer weltweit."80 Prozent der humanitären Hilfe findet heute in Kriegs- undKonfliktregionen statt. Hier aber können nur politische Lösungendauerhaft Menschenleben retten und Lebensbedingungen verbessern. Wirkönnen Nahrungsmittel, Zelte oder Trinkwasser verteilen, aber Friedenund Stabilität können nur durch politische Prozesse erreicht werden",betont Till Wahnbaeck, Vorstandsvorsitzender der Welthungerhilfe.Am 19. August wird der Welttag der humanitären Hilfe begangen, derdas Engagement der humanitären Helfer würdigt und auf die täglicheBedrohung der Helfer aufmerksam macht. Er gedenkt der Opfer desAnschlags auf das UN-Hauptquartier in Bagdad am 19.8.2003, bei dem 22Menschen ums Leben kamen.Weitere Informationen unter www.welthungerhilfe.de/presse sowieauf unserem Blog:www.welthungerhilfe.de/tag-der-humanitaeren-hilfe-2018Die Welthungerhilfe ist eine der größten privatenHilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionellunabhängig. Sie kämpft für "Zero Hunger bis 2030". Seit der Gründungim Jahr 1962 wurden mehr als 8.900 Auslandsprojekte in 70 Ländern mit3,53 Milliarden Euro gefördert. Die Welthungerhilfe arbeitet nach demGrundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von der schnellenKatastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristigenProjekten der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen undinternationalen Partnerorganisationen.