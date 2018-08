Welttag der humanitären Hilfe / Nothilfe trotz Angst oder Hoffnungslosigkeit

München (ots) - (Pressemitteilung/HI) Zum Welttag der humanitärenHilfe am 19. August macht die Hilfsorganisation HandicapInternational auf die Herausforderungen aufmerksam, denen humanitäreHelfer weltweit tagtäglich gegenüberstehen. Sie erleben oftmalsSituationen, die schwer belasten: In Kriegsgebieten ist es die Angst,selbst verletzt oder gar getötet zu werden. Im Katastrophenfall istes das Leid der Opfer, die Angehörige oder ihr Hab und Gut verlorenhaben. In verarmten Gebieten ist es die Hoffnungslosigkeit vieler, jeein menschenwürdiges Leben führen zu können. Und doch sind allein fürdie gemeinnützige Organisation Handicap International mehrere TausendHelfer in über 60 Ländern aktiv, um die Schutzbedürftigsten zuunterstützen. So wie Sulu in der Demokratischen Republik Kongo, dertrotz der ständigen Angst vor Gewalt als Fahrer und Logistiker für HIarbeitet. Oder Davann, die als Sozialarbeiterin in Kambodscha vielenMenschen Hoffnung bringt."Jeder lebt in ständiger Angst"Mehr als zwei Millionen Menschen sind bisher von der humanitärenKrise in der Region Grand Kasaï in der Demokratischen Republik Kongobetroffen. Tausende Menschen wurden vertrieben, einige sind beiVerwandten untergekommen, andere leben in Notlagern in ländlichenGegenden. Die, die zurückkommen, finden ihre Häuser und Felderoftmals komplett zerstört vor. Handicap International hat mehrerezusätzliche Nothilfeexperten geschickt, um das Team vor Ort zuverstärken. Darunter ist auch Sulu Bellarmin. Er arbeitet als Fahrerund Logistik-Assistent für Handicap International. Er berichtet vonder katastrophalen Lage für die Bevölkerung. Menschen würden ermordetund vergewaltigt, ihre Häuser zerstört oder geplündert. "Wir stehenalle unter hohem Druck und arbeiten in einer angespannten Situation.Jeder lebt in ständiger Angst", sagt Sulu.Ein dankbares Lächeln gibt KraftDie Überlebenden von Konflikten, Naturkatastrophen oder Unfällenwerden oft stark verletzt. Handicap International kümmert sich um dieVersorgung mit Rehabilitation, passt Prothesen an, verteiltMobilitätshilfen wie Rollatoren oder Rollstühle und bietetpsychologische Unterstützung für Opfer an. Die SozialarbeiterinDavann unterstützt die ärmsten und isoliert lebenden Patient/-inneneines Reha-Zentrums von HI in Kambodscha. So wie den kleinenSovannareach Roeun, der bei einem Autounfall ein Bein verloren hat."Die Armut macht das Leben der Dorfbevölkerung sehr schwierig. Daskleinste Problem kann schon schwerwiegende Folgen haben", erzähltDavann. Sie kümmert sich darum, dass der kleine Junge immer wiedereine neue Prothese bekommt. "Meine Arbeit ist faszinierend undsinnvoll", sagt Davann und betont, dass sie viel Kraft aus demdankbaren Lächeln der Betreuten zieht, auch wenn die Situationmanchmal ausweglos erscheint.Handicap InternationalZur Organisation: Handicap International ist eine unabhängigegemeinnützige Organisation. Sie unterstützt weltweit Menschen mitBehinderung und andere besonders schutzbedürftige Menschen, um derenLebensbedingungen zu verbessern. HI interveniert bei Armut undsozialer Ausgrenzung, bei Konflikten und Katastrophen. DieGrundpfeiler ihrer Arbeit sind Menschlichkeit und Inklusion.Auf völkerrechtlicher Ebene kämpft die Organisation gegen dieMissachtung der Menschenrechte, den Gebrauch von Landminen undStreubomben sowie Bombenangriffe auf die Zivilbevölkerung. HandicapInternational Deutschland ist Mitglied des globalen NetzwerkesHumanity & Inclusion (ehem. Handicap International), das dieUmsetzung der Programmarbeit verantwortet.HI ist eines der sechs Gründungsmitglieder der InternationalenKampagne zum Verbot von Landminen (ICBL), die 1997 denFriedensnobelpreis erhalten hat.Hier finden Sie hochauflösendes Bildmaterial zum Download(https://handicap-international.de/de/pressefotos-download)Pressekontakt:Larissa Reith, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit089/ 54 76 06 29, presse@deutschland.hi.orgOriginal-Content von: Handicap International, übermittelt durch news aktuell