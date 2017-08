--------------------------------------------------------------Mehr SOS-Infoshttp://ots.de/kakxG--------------------------------------------------------------München (ots) -130 Millionen Menschen weltweit sind aktuell dringend aufhumanitäre Hilfe angewiesen. Das ist die höchste Zahl seit demZweiten Weltkrieg."Am meisten leiden die Kinder!" sagt Katharina Ebel,Nothilfekoordinatorin der SOS-Kinderdörfer. Nach Schätzungen derHilfsorganisation sind weltweit mehr als 20 Millionen Kinder auf derFlucht, fast 250 Millionen leben in Krisen- und Kriegsgebieten.Anlässlich des Welttags der humanitären Hilfe am 19. August rufen dieSOS-Kinderdörfer deshalb die internationale Gemeinschaft dazu auf,die Hilfe für Kinder in Krisengebieten zu verstärken. "Es leben 900Millionen Menschen weltweit in extremer Armut - davon sind fast dieHälfte Kinder. Das ist beschämend! Jedes Kind hat ein Recht aufFürsorge, Sicherheit, Bildung und Familie", so Ebel weiter.Es gibt viele Helfer, die unter schwersten Bedingungen Großartigesleisten, aber auch deren Arbeit wird immer gefährlicher: Sie geratenin die Schusslinie von Konfliktparteien oder werden selbst zumAngriffsziel. 2016 wurden 101 Mitarbeiter von Hilfsorganisationengetötet, 98 verwundet und 89 entführt. Allein in diesem Jahr wurden144 verletzt, gekidnappt oder getötet. "Wenn Neutralität nicht mehrbeachtet wird und die Zivilbevölkerung sogar als Faustpfand benutztwird, macht das unser Arbeiten extrem gefährlich!", sagt Ebel.Sozialarbeiter, Psychologen, Ärzte, Pädagogen: 36 000 Mitarbeiterder SOS-Kinderdörfer engagieren sich aktuell in 135 Ländern für dasWohl der Kinder. "Unsere Kollegen arbeiten unter enorm schwierigenBedingungen. Oft riskieren sie ihre Gesundheit, manchmal auch ihrLeben", sagt Ebel. Am 19. August erinnern die SOS-Kinderdörferdeshalb an die Helfer in den Kriegs- und Krisengebieten auf derganzen Welt.Print: Hierzu bieten wir ein Interview zum Thema mitSOS-Nothilfekoordinatorin Katharina Ebel an. Darin schildert sie dieRisiken für die Helfer in Kriegs- und Krisengebieten und beschreibt,warum sie ihre Arbeit trotzdem liebt. Und sie erinnert an dieMenschen, die jeden Tag ihr Leben riskieren, um andere zu retten. DasInterview kann auf der Website der SOS-Kinderdörfer weltweit gelesenwerden: https://www.sos-kinderdoerfer.de/presse/pressemitteilungen.Gern schicken wir Ihnen für Veröffentlichungen ein Word-Dokument mitdem Interview.Hörfunk: Ein sendefertiges Interview mit SOS-NothilfekoordinatorinKatharina Ebel zum Thema können Radiosender auf der Website vonMedienkontor kostenfrei unterhttp://www.medienkontor-audio.de/beitraege/sos-kinderdoerferherunterladen.Für weitere Informationen und Interviewanfragen wenden Sie sich bittean:Boris BreyerMedienkommunikationSOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 089/179 14-287E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderd?rfer weltweit, übermittelt durch news aktuell