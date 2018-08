Welttag der humanitären Hilfe: 139 Todesopfer, wachsende Missachtung des humanitären Völkerrechts

--------------------------------------------------------------Mehr SOS-Infoshttp://ots.de/oQ6MIC--------------------------------------------------------------München (ots) - In den Kriegsgebieten weltweit haben Überfälle,direkte Angriffe und Anschläge auf Mitarbeiter vonHilfsorganisationen zugenommen. Nach Schätzungen der SOS-Kinderdörferweltweit wurden im vergangenen Jahr 139 humanitäre Helfer getötet,102 verwundet und 72 entführt. Das sei die höchste Zahl anTodesopfern seit 2013, sagt Boris Breyer, stellv. Pressesprecher derHilfsorganisation in München, anlässlich des Welttags der humanitärenHilfe am 19. August."Es gibt viele Helfer, die unter schwersten BedingungenGroßartiges leisten, aber deren Arbeit wird immer gefährlicher", soBreyer weiter. Das hinge zum einem mit dem Charakter vieler Konfliktezusammen, in denen die gegnerischen Parteien immer weniger Rücksichtauf die Bevölkerung nehmen und sogar Terror gegen Helfer alspolitisches Mittel einsetzen. Zum anderen führe die lange Dauervieler Konflikte und die anhaltende extreme Armut in vielen Länderndazu, dass sich Rechtlosigkeit und Kriminalität ausbreiten."Zahlreiche Angriffe auf Zivilisten und zivile Einrichtungen wieKrankenhäuser, Schulen, Wasser- und Elektrizitätswerke sowie aufHilfstransporte belegen eine wachsende Missachtung des humanitärenVölkerrechts. Wenn Neutralität nicht mehr respektiert wird und dieZivilbevölkerung sogar bewusst zur Zielscheibe wird, macht das unserArbeiten extrem gefährlich!", sagt Breyer.Trotzdem sei es den SOS-Kinderdörfern zusammen mit vielen anderenNichtregierungsorganisationen im letzten Jahr gelungen, MillionenKinder, die in Not geraten sind, zu unterstützen.Sozialarbeiter, Psychologen, Ärzte, Pädagogen: 36 000 Mitarbeiterder SOS-Kinderdörfer engagieren sich aktuell in 135 Ländern für dasWohl der Kinder. Am 19. August erinnern die SOS-Kinderdörfer deshalban die Helfer in den Kriegs- und Krisengebieten auf der ganzen Welt.Hörfunk: Ein sendefertiges Interview mit dem stellv.Pressesprecher der SOS-Kinderdörfer Boris Breyer zum Thema könnenRadiosender auf der Website von Medienkontor kostenfrei unterhttp://www.medienkontor-audio.de/beitraege/sos-kinderdoerferherunterladen.Für weitere Informationen und Interviewanfragen wenden Sie sich bittean:Boris BreyerMedienkommunikationSOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 089/179 14-287E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuell