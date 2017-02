Berlin (ots) - Eine steuerpolitische Kehrtwende zur Finanzierungvon mehr sozialer Sicherheit und notwendigen Investitionen in dasGemeinwesen fordert das Bündnis "Reichtum umverteilen - ein gerechtesLand für alle" anlässlich des Welttags der Sozialen Gerechtigkeit amkommenden Montag."Es ist Zeit für soziale Gerechtigkeit", sagt der ver.diVorsitzende Frank Bsirske. "Dafür brauchen wir eine Kehrtwende in derSteuerpolitik, die den Reichtum im Lande so umverteilt, dass dieBeschäftigten davon mehr profitieren und einen Kurswechsel in derRentenpolitik, damit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Würde vonihrer Rente leben können", so Bsirske. Gerade im Wahljahr 2017 sei eswichtig, die Politik dafür in die Pflicht zu nehmen."Unser Bündnis wird dafür sorgen, dass sich alle Parteien indiesem Wahlkampf zum Thema Vermögens-, Erbschafts- undEinkommensteuer verhalten müssen. Ein guter Sozialstaat brauchtzwingend eine solidarische und nachhaltige Finanzierung. Davon sindwir in Deutschland weit entfernt", so Ulrich Schneider,Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes."Die starken sozialen Ungleichheiten in Deutschland zeigen sich inden vielen Kommunen, welche von Haushaltsproblemen und zunehmenderöffentlicher Armut geprägt sind. Diese unhaltbare Situation lässtsich effektiv nur durch eine gerechte Umverteilungspolitik von ganzoben nach unten bekämpfen, denn Geld ist genug da - es muss nurgerechter verteilt werden!", so Ingo Meyer, vom Netzwerk Umverteilenin Nordrhein-Westfalen.Seit dem Auftakt im Januar 2017 haben sich inzwischen über 30bundesweit aktive Organisationen und Initiativen dem Bündnisangeschlossen. Soziale Gerechtigkeit zum zentralen Thema imBundestagswahljahr 2017 zu machen, ist das erklärte gemeinsame Ziel.Das Bündnis setzt auf die Bündelung der individuellen Stärken undAktivitäten der beteiligten Organisationen: Umverteilung für mehrsoziale Gerechtigkeit wird beispielsweise ein Schwerpunkt desdiesjährigen Armutskongresses sein, der auf Initiative desParitätischen Wohlfahrtsverbandes, des DGB und der NationalenArmutskonferenz am 27. und 28. Juni in Berlin stattfindet. Wieinternationale Steuergerechtigkeit zum Abbau sozialer Ungleichheitbeitragen kann, verdeutlicht eine aktuelle Kampagne von Oxfam.Weitere Aktivitäten der einzelnen Bündnispartner zum Thema sind inPlanung.Über die Plattform www.reichtum-umverteilen.de unterstreichen dieBündnispartner den inneren Zusammenhang ihrer Kampagnen und Aktionenin diesem Wahljahr. Ein gemeinsamer Veranstaltungskalender, eineSammlung von relevanten Fachinformationen sowie ein Blog bündeln dieExpertise. Geplant sind gemeinsame Presse- und Lobbyaktivitäten undunter anderem die Veröffentlichung eines Comics. Zudem will dasBündnis offensiv den Kontakt mit Kandidatinnen und Kandidaten zurBundestagswahl suchen, um für seine Forderungen zu werben.Auch lokal und regional gründen sich immer mehrUmverteilen-Bündnisse. Bereits am 6. April wird ein NRW-weitesBündnis eine Aktion vor dem Landtag in Düsseldorf durchführen. FürSamstag, den 6. Mai, werden im Rahmen eines dezentralen Aktionstagesin verschiedenen Städten Aktionen und Veranstaltungen stattfinden.Mehr Informationen und eine Liste der beteiligten Bündnispartnerunter: www.reichtum-umverteilen.de/buendnis/Pressekontakt:Der Paritätische Gesamtverband, Gwendolyn Stilling,Tel.030/24636305,pr@paritaet.orgVereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di),Tel.030/6956-1011/1012,pressestelle@verdi.deOxfam Deutschland, Nikolai Link, Tel.030/30453069712,nlink@oxfam.deOriginal-Content von: B?ndnis "Reichtum Umverteilen - ein gerechtes Land f?r alle!", übermittelt durch news aktuell