Welttag der Patientensicherheit: Medikationsplan schafft Sicherheit

--------------------------------------------------------------Zum Medikationsplanhttp://ots.de/R6sCRX--------------------------------------------------------------Gütersloh (ots) - Multimedikation - der Umgang mit vielen,verschiedenen Medikamenten - stellt viele Schlaganfall-Patienten vorgroße Herausforderungen. Patienten haben deshalb Anspruch aufUnterstützung, doch die wenigsten wissen das. Darauf verweist dieStiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe anlässlich des Welttags derPatientensicherheit am 17. September.Wer drei oder mehr verordnete Medikamente über mindestens vierWochen einnimmt oder anwendet, hat einen Anspruch auf einenMedikationsplan. Der Medikationsplan soll helfen, unerwünschteWechselwirkungen von Arzneimitteln besser zu erkennen undEinnahmefehler zu vermeiden. Doch die Schlaganfall-Hilfe machtähnliche Erfahrungen wie viele andere Patientenorganisationen.Offensichtlich erhält bisher nur ein kleiner Teil der Patienten denMedikationsplan. Daher startet am Welttag der Patientensicherheit dieInitiative "Medikationsplan schafft Überblick". Die Stiftung DeutscheSchlaganfall-Hilfe ist Partnerin der Initiative.Zum Aktionstag klärt die Schlaganfall-Hilfe betroffenePatientinnen und Patienten über ihre Ansprüche auf. Patienten sollteneinen Medikationsplan anfordern, darauf achten, dass er stets aktuellist und den Plan immer dabei haben. "Gerade bei komplexen,chronischen Erkrankungen wie dem Schlaganfall ist der Medikationsplaneine wichtige Alltagshilfe und eine gute Grundlage für dasArztgespräch", sagt Dr. Michael Brinkmeier, Vorstand derSchlaganfall-Hilfe.Ziel der Initiative ist eine bessere Patienteninformation und mehrAustausch in der Arztpraxis und Apotheke über die angewendetenMedikamente. Zahlreiche Partner unterstützen die Initiative. EinMuster-Medikationsplan und weitere Informationen sind aufwww.medikationsplan-schafft-ueberblick.de zu finden.Pressekontakt:Stiftung Deutsche Schlaganfall-HilfeMario LeislePressesprecherTelefon: 05241 9770-12E-Mail: presse@schlaganfall-hilfe.deInternet: schlaganfall-hilfe.defacebook.com/schlaganfallhilfetwitter.com/schlaganfall_dtOriginal-Content von: Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, übermittelt durch news aktuell