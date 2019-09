Welttag der Patientensicherheit: Magnesium-Implantate helfen unnötige Operationen und Risiken zu vermeiden

Hannover (ots) -- Am 17.09.2019 ist der Welttag der Patientensicherheit.- Der Aktionstag wird u.a. durch das AktionsbündnisPatientensicherheit und der Weltgesundheitsorganisation (WHO)gefördert, bundesweit und auf der ganzen Welt finden zahlreicheAktionen und Veranstaltungen statt.- Der Aktionstag soll über wirksame Lösungsansätze für mehrQualität und Sicherheit in der medizinischen Versorgunginformieren und Medien und Öffentlichkeit zu zentralen Themenrund um Patientensicherheit sensibilisieren.- Aktuell infizieren sich in Deutschland laut Robert Koch-Institut(RKI) jedes Jahr schätzungsweise 400.000 bis 600.000 Patientenim Krankenhaus. Davon verlaufen ungefähr 10.000 bis 15.000dieser Krankenhausinfektionen tödlich.- Durch den Einsatz von MAGNEZIX® Implantaten entfällt eineMaterialentfernung, und die Infektionsgefahr im Rahmen einerZweitoperation sowie des entsprechenden stationären Aufenthalteswird dadurch gänzlich vermieden. Damit tragen MAGNEZIX®Implantate einen wesentlichen Teil zur Patientensicherheit bei.Das Gesundheitssystem in Deutschland hat im Bereich derPatientensicherheit noch erheblichen Nachholbedarf. Dem RobertKoch-Institut (RKI) zufolge infizieren sich jedes Jahrschätzungsweise 400.000 bis 600.000 Patienten im Krankenhaus,ungefähr 10.000 bis 15.000 dieser Krankenhausinfektionen verlaufentödlich.Präventionsmaßnahmen sind im Klinikalltag generell jedoch nurschwer umzusetzen. Patientensicherheit ist ein Kostenfaktor, der dieunter erheblichem Kostendruck stehenden Klinik- undKrankenhausbetreiber stark belastet. Unterbesetzung und enormeArbeitsüberlastung des medizinischen Personals schränken dabei denHandlungsspielraum zusätzlich ein.Um eine anhaltende Verbesserung der Patientensicherheit zuerreichen, müssten moderne, international entwickelte sowie erprobteMaßnahmen und Methoden schneller und auf breiter Front eingeführtwerden. Experten fordern deshalb mehr Innovationsbereitschaft,Transparenz und Aufklärung sowie insbesondere auch eine Stärkung derInformationsbasis und Position der Patienten.Im Rahmen des Welttags der Patientensicherheit sind daher alleAkteure des Gesundheitswesens angehalten, ihre Lösungen und Beiträgefür mehr Patientensicherheit aktiv zu präsentieren.Die Syntellix AG hat mit MAGNEZIX® eine innovativeMagnesium-Technologie entwickelt und patentiert, die einen neuenStandard für Implantate in der Orthopädie und Unfallchirurgiedefiniert und große Potenziale im Bereich der Patientensicherheitbietet.Denn: Bisher wurden zur Fixierung von Knochenbrüchen vorrangigImplantate aus Titan verwendet. Dieses Metall ist jedoch einFremdmaterial für den Körper, woraus Schmerzen, Infektionen und auchein Knochenabbau resultieren können. Um spätere Komplikationen undProbleme zu minimieren, müssen bzw. sollten die Metallimplantate nachKnochenheilung in einer Folgeoperation entfernt werden, die wiederumerhebliche Risiken für die Patienten von der Anästhesie über Nerven-und Gefäßverletzungen bis hin zu Infektionen nach sich ziehen kann.Nicht so jedoch mit den technologisch führendenMagnesium-Implantaten aus MAGNEZIX®: Diese werden vom Körper nichtnur ab-, sondern zu Knochengewebe umgebaut - eine weitere Operationzur Entfernung ist überflüssig. Magnesium ist ein natürliches,essentielles Stoffwechselelement und für viele wichtige Funktionen imKörper (u.a. Knochenaufbau) unverzichtbar. Seine hervorragendeVerträglichkeit ist klinisch geprüft und ausführlich wissenschaftlichbelegt. Darüber hinaus wirkt es antibakteriell und kann helfen,Infektionen im Knochen zu verhindern. Experimentellen Untersuchungenzufolge kann Magnesium sogar Knochenkrebs potenziell wirksamvorbeugen.MAGNEZIX® Implantate erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen undsind "Made in Germany", verfügen aktuell über Zulassungen bzw.Registrierungen in rund 60 Ländern und wurden bereits weltweiterfolgreich in Tausenden von Operationen eingesetzt. ZahlreicheStudien und Veröffentlichungen zeigen und bestätigen die Wirksamkeit,Qualität und Sicherheit der Implantate. In aktuellenmedizinisch-wissenschaftlichen Publikationen zu verschiedenenklinischen Anwendungen werden MAGNEZIX® Implantate als sehr"vorteilhaft" bzw. sogar als "klinisch überlegen" gegenüberherkömmlichen Titanimplantaten bewertet. Ein führender Chirurg ausSingapur spricht in diesem Zusammenhang sogar vom "neuenGoldstandard".Alle MAGNEZIX® Implantate werden bereits steril und einzelnverpackt ausgeliefert, sie müssen nicht erst noch im Krankenhauskonfektioniert und sterilisiert werden -das Kontaminationsrisiko wirdso weiter reduziert. Ihre Handhabung erfolgt gemäß etablierterOperationstechniken und bietet den Chirurgen, dank bewährter undbekannter Verfahren, Sicherheit in der Anwendung neuesterImplantat-Technologie und der täglichen klinischen Routine.Neben den unmittelbaren Vorteilen im besten Interesse desPatienten sowie der Entlastung des medizinischen Personals bietenMagnesium-Implantate auch für die Kostenträger im Gesundheitssystemerhebliche Einsparpotenziale - bei gleichzeitig höhererBehandlungsqualität. Laut dem Statischen Bundesamt (Destatis) sowiedem Robert Koch-Institut (RKI) fallen pro Jahr in Deutschland knapp 1Mrd. Euro an direkten (u.a. Operation, Versorgung) und indirekten(Behandlung von Infektionen, Arbeitsausfall etc.) Kosten imZusammenhang mit Implantat-Entfernungen an. Diese enormen Ausgabenkönnten durch den breiten Einsatz von MAGNEZIX® bereits heute um ca.300 Mio. Euro reduziert werden, wodurch alle Beteiligten imGesundheitssystem nachhaltig profitieren würden.Neben Orthopädie und Unfallchirurgie bietet ein Anwendungstransfervon MAGNEZIX® auf andere medizinische Felder wie z. B.Neurochirurgie, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie oder dentaleImplantologie enorme Nutzenpotenziale für eine bessere, sichere undgleichzeitig kosteneffizientere Versorgung für Patienten in derZukunft.Über Syntellix:Die Syntellix AG ist ein international tätiges, dynamischwachsendes Medizintechnik-Unternehmen mit Sitz in Hannover. DasUnternehmen ist auf Forschung, Entwicklung und Vermarktung/Vertriebvon hochinnovativen transformierbaren metallischen Implantatenspezialisiert. Die Produkte aus dem patentierten Material MAGNEZIX®sind einzigartig und werden in einer viel beachteten Veröffentlichungals klinisch überlegen gegenüber herkömmlichen Titanimplantatenbewertet. Sie werden im Körper abgebaut und in körpereigenesKnochengewebe umgewandelt und bieten dabei eine ideale Kombinationaus Stabilität, Elastizität und Bioabsorbierbarkeit.Die Syntellix AG ist Weltmarkt- und Technologieführer im Bereichbioabsorbierbarer metallischer orthopädischer Implantate für denEinsatz in Orthopädie und Unfallchirurgie und wurde bereits mitzahlreichen bedeutenden Auszeichnungen und Preisen geehrt, darunterder Innovationspreis der deutschen Wirtschaft 2012/13, derZukunftspreis der deutschen Gesundheitswirtschaft 2016, der GermanMedical Award 2017, der STEP Award 2017, die Auszeichnung als"Innovator des Jahres 2017" in Deutschland sowie international als"Product of the Year" beim Sustainability Award 2018 - und nunmehrauch im Jahr 2019 der German Innovation Award in "Gold".