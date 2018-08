Bonn (ots) -Alle Menschen überall auf der Welt haben die gleichen Ziele unddie gleichen Wünsche: Sie möchten ein Leben in Frieden leben, siemöchten gesund sein und sie möchten ihre Kinder zur Schule schicken.Weltweit sind Frauen und Männer als Helferinnen und Helfer für dieBündnisorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft" im Einsatz, umauch Menschen, die aufgrund von Naturkatastrophen, kriegerischenKonflikten, durch Dürre oder Flucht alles verloren haben, ein wenigNormalität zurück zu geben: Lokale und internationale Hilfskräftearbeiten Hand in Hand und verteilen täglich Medikamente, Lebensmittelund Trinkwasser. Sie unterstützen Familien dabei, ihr Leben wiederselbst in die Hand zu nehmen, sie lernen oder spielen mittraumatisierten Kindern und geben Ihnen so ein Stück Alltag zurück.Jedes Jahr am 19. August begehen die Vereinten Nationen deninternationalen Tag der humanitären Hilfe. Menschlichkeit, dieAchtung der Würde des Menschen und die Arbeit unzähliger Helferinnenund Helfer weltweit werden an diesem Tag gewürdigt. Dieser Welttagist zudem den Menschen gewidmet, die im Rahmen ihres humanitärenEinsatzes ihr Leben verloren haben. Die Zahl der Helferinnen undHelfer, die Menschen in Not unterstützen und dann selbst zum Ziel vonAngriffen und Gewalt werden, ist erschreckend hoch: 313 Helferinnenund Helfer wurden im Jahr 2017 das Ziel von gewaltsamen Übergriffen.In diesem Jahr sind es bereits 179 Männer und Frauen."Viele Helfer in unserem Bündnis setzen sich tagtäglich fürMenschen ein, die weltweit in Not geraten sind - das verdient hoheAnerkennung", sagt Manuela Roßbach, geschäftsführender Vorstand von'Aktion Deutschland Hilft' anlässlich des Welttages für humanitäreHilfe. "Großen Respekt verdienen aber auch die lokalen Hilfskräfte inden Partnerorganisationen vor Ort. Sie sind häufig das Ziel vonÜberfällen und Entführungen. Sie riskieren ihr Leben, während sieversuchen anderen zu helfen. Da diese Frauen und Männer in ihrerHeimat Hilfe leisten, können sie auch nicht einfach abreisen, wennGefahr droht.Kein humanitärer Helfer darf zur Zielscheibe werden!"Noch nie waren weltweit so viele Menschen auf Nothilfe angewiesen:Nach Schätzungen der Vereinten Nationen sind es heute rund 134Millionen Kinder, Frauen und Männer, die in 41 Ländern unverschuldetin Not geraten und auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Das sind1,6-mal so viele Menschen, wie in Deutschland leben.Die größten humanitären Katastrophen spielen sich in den Ländernab, in denen es für Helfer am gefährlichsten ist: Im Südsudan sindsieben Millionen Menschen durch den seit fünf Jahren anhaltendenBürgerkrieg und eine chronischen Unterversorgung in humanitärer Not.59 Hilfskräfte wurden zwischen Januar und August 2018 Opfer vonGewalt. Sieben von Ihnen kamen ums Leben. Seit fast acht Jahren sindHelfer für 13 Millionen Menschen in Syrien im Einsatz. Aufgrund deranhaltenden Kämpfe ist es für sie oft schwer und vor allem gefährlichzu den Menschen zu gelangen. In diesem Jahr starben 41 Helfer undHelferinnen durch Bombardierungen ziviler Einrichtungen. Über 13Millionen Menschen benötigen auch in der Demokratischen RepublikKongo dringend Hilfe. Ihr Leben ist durch kriegerische Konflikte,Dürre, Hunger aber auch den Ausbruch von Epidemien wie Ebola oderCholera bedroht. Auch hier kam es seit Januar 2018 zu 20 gewaltsamenÜbergriffen auf Hilfskräfte.Der Welttag der Humanitären Hilfe geht zurück auf den 19. August2003. Damals starben 22 humanitäre Helfer bei einem tödlichenBombenanschlag auf das Hauptquartier der Vereinten Nationen inBagdad. 2009 riefen die Vereinten Nationen den Tag ins Leben, um alljene zu ehren, die unter Einsatz ihres Lebens arbeiten. "AktionDeutschland Hilft" unterstützt die UN-Kampagne #NotATarget, die mehrRespekt vor Menschenrechten sowie dem humanitären Völkerrecht fordertund gleichzeitig auf den Schutz von Zivilisten und Helfern inKrisengebieten besteht.Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis vondeutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihreKräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Diebeteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in derhumanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeitweiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei derBank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitutfür soziale Fragen (DZI) geprüfte und vom Deutschen Spendenratzertifizierte Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen imKatastrophenfall auf www.aktion-deutschland-hilft.dePressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.PressestelleTel.: 0228/ 242 92 - 222E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuell