Bonn (ots) -Hungersnöte, Naturkatastrophen, kriegerische Konflikte: Vor allemin ohnehin schon armen Ländern geraten immer mehr Menschenunverschuldet in Not. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen sindaktuell rund 142 Millionen Kinder, Frauen und Männer in 57 Ländernauf humanitäre Hilfe angewiesen (Juni 2019). Weltweit sind deshalbüber 570.000 Helferinnen und Helfer mit einem gemeinsamen Ziel imEinsatz: das Leid der Menschen zu lindern und ihnen wieder einePerspektive zu geben. Um dieses Engagement zu würdigen, begehen dieVereinten Nationen jedes Jahr am 19. August den internationalen Tagder Humanitären Hilfe.Welttag Humanitäre Hilfe: Frauen im FokusEtwa die Hälfte der humanitären Helfer, die weltweit im Einsatzsind, um notleidenden Menschen zu helfen, sind Frauen. Um die großeBedeutung der Arbeit von weiblichen Hilfskräften in Krisen undKatastrophen zu würdigen, haben die Vereinten Nationen zumdiesjährigen Welttag Humanitäre Hilfe die Kampagne#WomenHumanitarians ins Leben gerufen. "Die Unterstützung vonHelferinnen in der humanitären Hilfe ist überfällig, da sie hier inallen Bereichen eine notwendige und wichtige Rolle spielen", betontManuela Roßbach, geschäftsführender Vorstand von "Aktion DeutschlandHilft". "In vielen Gesellschaften haben Frauen nach wie vor wenigerRechte als Männer. Umso entscheidender ist es, dass wir uns auch fürlokale und internationale Helferinnen stärker einsetzen, damit siezum Beispiel Vorbilder für junge Mädchen sein können und anderenFrauen in Notlagen eine Stimme geben können. Humanitäre Hilfe kannihr volles Potenzial nur entfalten, wenn Maßnahmen die Bedürfnissealler Bevölkerungsgruppen berücksichtigen", so Roßbach weiter.Ein Beispiel ist die Helferin Gul Makai Siawash, die versehrteFrauen in Afghanistan unterstützt. Das Land ist aufgrund langjährigerbewaffneter Konflikte stark vermint, so dass dort etwa 100.000Menschen eine orthopädische Behandlung benötigen - darunter vieleFrauen: "Vor allem sie haben es schwer, behandelt zu werden", erzähltGul Makai Siawash. "Viele wollen nicht zu männlichen Ärzten gehen.Oder aber, männliche Mediziner lehnen die Behandlung von Patientinnenab." Deshalb gründete die Afghanin die Kabul Orthopedic Organziation,die Partner der Bündnisorganisation SODI ist und vielen betroffenenAfghaninnen in doppelter Hinsicht eine Perspektive gibt: Gul verhilftden Frauen nicht nur zur orthopädischen Behandlung, sie bildet sieauch in Orthopädietechnik aus und vermittelt ihnen Jobs. Mit demGehalt tragen die Frauen aktiv zum Lebensunterhalt ihrer Familienbei. "Das stärkt ihr Selbstbewusstsein und sie können sich so einbesseres Leben ermöglichen", so Gul.Es gibt unzählige Beispiele von Frauen, die täglich und weltweithumanitäre Hilfe leisten. Und das, obwohl die Rahmenbedingungen nichtimmer ideal sind: In humanitären Krisen und Katastrophen herrschenzum Beispiel oft schlechte hygienische Bedingungen im sanitärenBereich. Darunter leiden nicht nur Kranke und Verletzte, sondern auchFrauen, die als Helferinnen im Einsatz sind. Auch die humanitäreArbeit für Frauen in Ländern, die patriarchal geprägt sind und Frauenund Männern klare Rollen zuschreiben, kann eine Herausforderung sein."Für die Weiterentwicklung der humanitären Hilfe - auch in lokalenKontexten - sind Frauenvorbilder dringend notwendig! Es liegt auch anuns als Gesellschaft, Frauen bei ihrer Arbeit in humanitären Krisenzu unterstützen", appelliert Roßbach.Humanitäre Helfer arbeiten häufig unter Einsatz ihres LebensDer Welttag der Humanitären Hilfe geht auf den 19. August 2003zurück. Damals starben 22 humanitäre Helfer bei einem tödlichenBombenanschlag auf das UN-Hauptquartier. Die Vereinten Nationenbegehen diesen Tag seit 2009 daher auch, um all jene zu ehren, die imEinsatz für Menschen in Not ihr Leben verloren haben. Laut demaktuellen Aid Worker Security Report war 2018 das zweitgefährlichsteJahr für humanitäre Helfer seit Beginn der Erhebung 1997. 399 Helferwurden im vergangenen Jahr Opfer von Gewalt. Auch in diesem Jahr kames bereits zu 156 Angriffen. Die gefährlichsten Länder für humanitäreHelfer sind Syrien, die DR Kongo und der Südsudan. 