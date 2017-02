Welttag des Hörens: Medizinische Versorgung verbessern - Hörschäden vermeiden / Zu wenig Ärztinnen und Ärzte in Entwicklungsländern

Bensheim (ots) - Anlässlich des Welttags des Hörens am 3. Märzweist die Christoffel-Blindenmission (CBM) darauf hin, dass weltweitetwa 360 Millionen Menschen eine Hörschädigung haben. Die meisten vonihnen (rund 90 Prozent) leben in Entwicklungsländern. Das liegt auchdaran, dass es in diesen Ländern zu wenig gut ausgebildete Ärztinnenund Ärzte gibt und Ohrenerkrankungen daher nicht rechtzeitig erkanntund behandelt werden. Vor diesem Hintergrund fordert die CBM auch vonder deutschen Entwicklungszusammenarbeit eine Stärkung derGesundheitssysteme. CBM-Geschäftsführer Dr. Rainer Brockhaus erklärt:"Dazu gehört sowohl der Ausbau der medizinischen Basisversorgung alsauch die Ausbildung von einheimischem Fachpersonal. Nur so können wirerreichen, dass weniger Menschen unnötig ihr Gehör verlieren."Die Hälfte der Hörbehinderungen in Sambia ist vermeidbarIn Sambia zum Beispiel ist die deutsche CBM-Ärztin Uta Fröschl dieeinzige Ohrchirurgin im Land. Dabei leben geschätzt etwa 900.000Menschen mit einer Hörbehinderung in dem afrikanischen Staat. Bei derHälfte könnte diese vermieden werden. "Oft sind verschleppteMittelohrentzündungen oder kleine Verletzungen der Grund, warum dieMenschen hier schwerhörig oder sogar gehörlos werden", erklärtOhrenärztin Fröschl. "Oder aber es ist nur der Ohrenkanal verstopft.Diesen Menschen könnte so leicht geholfen werden!" Die gebürtigeBerlinerin leitet seit 2010 die HNO-Abteilung des Beit-CureInternational Hospitals in Lusaka, das von der CBM gefördert wird.Neben der konkreten Hilfe für Menschen mit Hörbehinderungen ist esUta Fröschl besonders wichtig, ihr Wissen an die sambischenKolleginnen und Kollegen weiterzugeben. CBM-Geschäftsführer RainerBrockhaus betont: "Wir wollen die Menschen vor Ort soweit fördern undausbilden, dass sie selbst die medizinische Versorgung übernehmenkönnen." Damit Uta Fröschl nicht die einzige Ärztin in Sambia bleibt,die kranke Ohren operieren kann.Seit über 100 Jahren EntwicklungshilfeDie Christoffel-Blindenmission (CBM) zählt zu den größten undältesten Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit inDeutschland. Sie fördert seit über 100 Jahren Menschen mitBehinderungen in Entwicklungsländern. Die Aufgabe der CBM ist es, dasLeben von Menschen mit Behinderungen zu verbessern, Behinderungen zuvermeiden und gesellschaftliche Barrieren abzubauen. Die CBMunterstützt zurzeit 650 Projekte in 63 Ländern. Weitere Informationenunter www.cbm.de.Pressekontakt:CBM-Pressestelle: Esther Dopheide, Tel.: 06251/131-191;E-Mail: presse@cbm.deOriginal-Content von: Christoffel Blindenmission e.V., übermittelt durch news aktuell