Welttag des Hörens 2017: Münchener Verein schließt Versorgungslücke der gesetzlichen Krankenversicherung bei Hörgeräten

München (ots) - Gutes Hören ist eine der wichtigstenGrundfähigkeiten des Menschen - in jedem Alter. Eine verminderte oderschlechte Hörleistung beeinträchtigt die Lebensqualität stark.Anlässlich des Welttages des Hörens am 3. März weist die MünchenerVerein Versicherungsgruppe auf aktuelle Zahlen des StatistischenBundesamtes hin: Diesen zufolge gibt es in Deutschland rund 3,3Millionen Schwerhörige. Der Deutsche Schwerhörigenbund (DSB) gehtsogar von 16 Millionen aus. Ein eingeschränktes Hörvermögen kanndabei Kinder und Jugendliche in gleicher Weise treffen wie Erwachseneund Senioren.Für schlechtes Hören können organische oder psychische Ursachen,aber auch Umwelteinflüsse verantwortlich sein. Eine große Rollespielt hierbei die Lärmbelästigung. Der Deutsche Berufsverband derHals-Nasen-Ohrenärzte hat 2015 berichtet, dass sich der Hörverlust imHochfrequenzbereich bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland ineinem Zeitraum von 24 Jahren in etwa verdoppelt hat. Stress,Übergewicht, Alkoholmissbrauch, Rauchen und insbesondere psychischeBelastungen sind weitere Risikofaktoren, die zu einer Hörminderungführen können. Mit zunehmendem Alter nimmt die Hörleistung ohnehinab.Das Gehör des Menschen ist ein hochkomplexes Sinnesorgan. ModerneHörsysteme verbessern die akustische Wahrnehmung. Je besser diesesind, desto mehr haben Schwerhörige vom Leben. Verordnet der HNO-Arztein Hörgerät, übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen aber ganzregelmäßig nur einen Festbetrag von rund 790 Euro. Wenn für beideOhren Hörgeräte notwendig sind, zahlen die Krankenkassen einendeutlich geringeren Betrag für das zweite Hörgerät. Hörgeräte auf demneuesten technischen Stand, mit einem unscheinbaren Design undangenehmen Tragekomfort kosten aber erheblich mehr. Der Tarif 173"Gesundheitsbaustein Sehhilfen & Hilfsmittel" der DeutschenAmbulantVersicherung des Münchener Verein übernimmt neben zahlreichenweiteren Leistungen bei Hörgeräten 800 Euro in zwei Jahren. Der Tarifkann ohne Wartezeiten direkt online nach wenigen Gesundheitsfragenabgeschlossen werden.