Unterföhring (ots) - Stars, Stars, Stars! Im Finale von "The Voiceof Germany" am Sonntag, 17. Dezember 2017, um 20:15 Uhr, in SAT.1rocken neben den #TVOG Finalisten internationale Spitzen-Künstler dieBühne: Der derzeit weltweit erfolgreichste Musiker Ed Sheeran, diemehrfach ausgezeichneten Sängerinnen Rita Ora, Beth Ditto und KellyClarkson, sowie Erfolgs-Singer-Songwriter James Blunt machen #TVOG zueinem außergewöhnlichen Musik-Spektakel. Die Tickets für dieMusikshow waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft - der Ansturmwar so groß, dass zwischenzeitlich sogar kurz die Serverzusammenbrachen.Über die internationalen Gast-Acts:Ed Sheeran - der derzeit erfolgreichste Künstler weltweit. Seinaktuelles Album "Divide" ist das bis dato meistverkaufteinternationale Album des Jahres und erreichte in DeutschlandDoppel-Platin-Status. Alle Single-Auskopplungen ("Shape Of You","Castle On The Hill", "Galway Girl") sind Mega-Hits - der aktuellsteSong "Perfect" ist auf Platz 3 der deutschen Single-Charts. KeinWunder, dass seine Stadion-Tour 2018, die auch mit fünf Konzertendurch Deutschland führt, restlos ausverkauft ist.Rita Ora rockt "The Voice"! Nachdem die 26-Jährige 2016 Coach bei"The Voice UK" war, mischte sie sich dieses Jahr in Deutschland unterdie Talente und performte in einer Blind Audition "Your Song" - ihrenbisher größten Hit in Europa, den sie zusammen mit Ed Sheerangeschrieben hat. Mit über 20 Millionen weltweit verkaufter Singles,sieben verschiedenen Platin-Songs und über einer Milliarde weltweiterStreams, gehört Rita Ora zu den führenden Stimmen des Pop. Gerade hatsie ihre neue Single "Anywhere" veröffentlicht.James Blunt - belebt das Songwriting-Genre neu. Bis heute gingsein Album "Back To Bedlam" (2005) fast 15 Millionen mal über dieLadentheke und ist damit eines der erfolgreichsten Debütalben derMusikgeschichte. In seiner Karriere verkaufte der "You'reBeautfiul"-Sänger bislang über 37 Millionen Tonträger. Im März 2017kehrt James Blunt mit dem Album "The Afterlove" auf die Bühne zurück- die neuste Single heißt "Don't Give Me Those Eyes".Kelly Clarkson - vom Talent zum Coach. 2002 gewann dieAmerikanerin die erste Staffel der US-amerikanischen Castingshow"American Idol". Mit über 25 Millionen verkauften Alben und 39Millionen Singles, darunter 17 Multi-Platin-, Platin- oderGold-Singles, ist die 35-Jährige damit die erfolgreichsteTeilnehmerin einer Castingshow und eine der weltweit erfolgreichstenKünstlerinnen. Im Oktober 2017 veröffentlichte sie ihr achtesStudioalbum "Meaning Of Life" - die erste Single-Auskopplung heißt"Love So Soft". Im kommenden Jahr übernimmt die Sängerin in den USAden Platz als Coach bei "The Voice".Beth Ditto - Frontfrau, Mode-Ikone und Feministin. Siebzehn Jahrewar Beth Ditto Frontfrau der weltweit erfolgreichenAlternative-Punk-Pop-Band "Gossip". Die Band veröffentlichte fünfStudio-Alben und wurde für ihre Hit-Single "Heavy Cross" hierzulandemit Dreifach-Platin ausgezeichnet. Am 16. Juni 2017 veröffentlichtesie ihr mit Spannung erwartetes Solo-Debütalbum "Fake Sugar".Alle Informationen zu "The Voice of Germany" finden Sie auf derPresseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2017 oder unterwww.TheVoiceofGermany.de.Tickets für die "The Voice of Germany - live in Concert"-Tourunter www.tickethall.de.