Weltstar und Stiftungsbotschafter: Jonas Kaufmann kommt zur José Carreras Gala am 12.12.18 in München (FOTO)

München (ots) -Unvergessen sein Duett mit José Carreras und seine musikalischeInterpretation der Spendenhotline 01802 400 100: Nach 2017 wirdWeltstar und Stiftungsbotschafter Jonas Kaufmann seinenKünstlerfreund auch in diesem Dezember bei der 24. José Carreras Galaim Kampf gegen Leukämie und andere Blut- und Knochenmarkserkrankungenunterstützen.Jonas Kaufmann: "Die José Carreras Gala im vergangenen Jahr warfür mich ein Abend voller besonderer Momente. Ich verehre JoséCarreras als Mensch und als wahren Künstler, der nie halbe Sachenmacht. Ich freue mich deshalb sehr, auch in diesem Jahr wieder meinenTeil dazu beitragen zu können, dass das große Ziel von José Carrerasbald erreicht wird: Leukämie muss heilbar werden. Immer und beijedem."José Carreras: "Der Auftritt von Jonas Kaufmann war einer derHöhepunkte der 23. José Carreras Gala. Jonas Kaufmann ist einer derbedeutendsten Sänger der heutigen Zeit. Dass dieser hochtalentierteKollege mich erneut in der Gala aber auch nachhaltig als Botschafterder José Carreras Leukämie-Stiftung in unserem Kampf gegen Leukämieunterstützt, berührt mich sehr. Sein Einsatz ist für unsere Missionvon unschätzbarem Wert."Jonas Kaufmann gehört zu den vielen internationalen und nationalenStars, die sich an der Seite von José Carreras in der 24. JoséCarreras Gala am 12. Dezember 2018 in den Münchner Bavaria Studiosfür den guten Zweck engagieren. Deutschlands emotionalstesBenefiz-Ereignis wird auch in diesem Jahr wieder live ab 20.15 Uhrbei SAT.1 Gold (www.sat1gold.de) im frei empfangbaren Fernsehenausgestrahlt.Bereits zugesagt für die 24. José Carreras Gala haben auch bereitsdie norddeutsche Kultband Santiano und die österreichischeHitmacherin Christina Stürmer.Dr. Gabriele Kröner, Geschäftsführender Vorstand der José CarrerasLeukämie-Stiftung: "Mit der José Carreras Gala und vielen weiterenBenefiz-Aktionen hat die José Carreras Leukämie-Stiftung in über zweiJahrzehnten bislang mehr als 220 Millionen Euro an Spenden generiert.Wir konnten damit bereits über 1.200 Forschungs- und Sozialprojekteunterstützen. Ein derzeitiger Forschungsschwerpunkt ist eineMulti-Center-Studie zum Thema Graft-versus-Host-Erkrankung, an dersich zahlreiche renommierte deutsche Transplantationszentren ininternationalem Verbund beteiligen. Ziel ist es, nach einerStammzelltransplantation das Risiko von schweren bis tödlichenNebenwirkungen zu minimieren. Im Rahmen der Förderung vonSozialprojekten konnten wir in diesem Frühjahr im Patientenhaus derLeukämiehilfe Ostbayern e.V. am Universitätsklinikum Regensburg dasJosé-Carreras-Begegnungszentrum eröffnen, das wir mit 400.000 Eurounterstützt haben."Karten für die 24. José Carreras Gala sind bei München Ticket(www.muenchenticket.de) und bei der José Carreras Leukämie-Stiftung(www.carreras-stiftung.de) erhältlich.Ticketkategorien:Kat. I 99,00 EuroKat. II 59,00 EuroKat. III 39,00 EuroPremium Kat. I (inklusive After-Show) 149,00 Euro(nur erhältlich über die José Carreras Leukämie-StiftungTel. 089 272 904-0 oder Email jcg@carreras-stiftung.de).José Carreras Leukämie-Stiftung1987 erkrankte José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über dieeigene Heilung gründete er 1995 die gemeinnützige Deutsche JoséCarreras Leukämie- Stiftung e.V. und anschließend die zugehörigeStiftung. Seither wurden bereits über 220 Millionen Euro gesammeltund mehr als 1.200 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs-und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung von Leukämie und ihrerHeilung sowie die Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativenzum Ziel haben. Die Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. istTräger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschenSpendenwesen. Weitere Informationen finden Sie unter:www.carreras-stiftung.de und www.josecarrerasgala.deOnline-Spenden: https://spenden.carreras-stiftung.deSpenden-Telefonhotline:(+49) 01802 400 100(Kosten aus dem deutschen Festnetz: 0,06 EUR; Kosten aus demdeutschen Mobilfunknetz: max. 0,42 EUR, Aus dem Ausland können dieKosten abweichen)Spendenkonto:Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.Commerzbank AG MünchenIBAN: DE96 7008 0000 0319 9666 01BIC: DRESDEFF700Pressekontakt:Deutsche José Carreras Leukämie-StiftungDr. Gabriele KrönerGeschäftsführender VorstandElisabethstraße 23 | 80796 MünchenTel: 089 / 27 29 04 -0E-Mail: presse@carreras-stiftung.de