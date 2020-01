"Weltspiegel extra": Trumps Rede zur Nation live Sendetermin: von Dienstag, 4. Februar, auf Mittwoch, 5. Februar, 2.40 Uhr, Das Erste

Hamburg (ots) - Geht es um die Lage der Nation oder um die Lage des Präsidentenim Wahlkampf? In der Nacht von Dienstag, 4. Februar, auf Mittwoch, 5. Februar,hält US-Präsident Donald Trump die jährliche "State of the Union"-Rede, dieAnsprache zur Lage der Nation. Das Erste überträgt die Rede live in einem"Weltspiegel extra" in der Zeit von 2.40 Uhr bis 4.00 Uhr. USA-KorrespondentStefan Niemann wird die Rede mit der Politikwissenschaftlerin Karen Donfried vomGerman Marshall Fund vor Ort in Washington einordnen.Angesichts der jüngsten Ereignisse im Nahen Osten und vor dem Hintergrund der imNovember anstehenden Präsidentenwahl wird dieser Rede große politische Bedeutungzugemessen. Sie wird deutlich machen, welche inhaltlichen Schwerpunkte DonaldTrump in diesem Jahr setzen will, wie er in der Krise mit dem Iran weitervorgehen will und wie er sich zu den Anschuldigungen im Rahmen desImpeachment-Verfahrens verhalten wird.Trump und sein Team hoffen, dass die Verhandlungen gegen ihn zum Zeitpunkt derRede schon beendet sein werden. Viele Experten gehen davon aus, dass derUS-Präsident die Rede als verbalen Befreiungsschlag u. a. gegen dieImpeachment-Vorwürfe benutzen will.Außerdem erwarten Beobachter, dass Donald Trump über die Inhalte des jüngstunterzeichneten Handelsabkommens mit China sprechen wird und seinen Vorschlagfür eine Zwei-Staaten-Lösung im israelisch-palästinensischen Konflikt erläutert.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationRalf PleßmannTel.: 040/4156-2333Mail: r.plessmann@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/69086/4506750OTS: NDR / Das ErsteOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell