"Weltspiegel - Auslandskorrespondenten berichten" am Sonntag, 24. November 2019, um 19:20 Uhr vom BR im Ersten

München (ots) - Geplante Themen:Iran: Wieviel Tote gab es bei den Unruhen wirklich? Präsident Ruhani hat dassubventionierte Benzin auf 60 Liter im Monat rationiert und verteuert. Wer mehrtanken will, muss sogar das Dreifache bezahlen. Wegen der Benzinpreiserhöhungenkam es zu landesweiten Protesten. Bei Zusammenstößen zwischen Polizei undDemonstranten soll es nach Angaben staatlich kontrollierter Medien im Iran neunTote gegeben haben. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International sprachdagegen von über 100 Toten, Augenzeugen gar von mehreren Hundert. Bis aufWeiteres stellte der Nationale Sicherheitsrat das Internet ab, Informationensind nur schwer zugänglich. Autorin: Natalie Amiri, ARD TeheranHongkong: Sonntag - Wahltag und Tag der Abrechnung? Es sind zwar nurBezirkswahlen. Doch sie sind politisch brisant: Regierung undPro-Demokratie-Demonstranten stehen sich unversöhnlich gegenüber. Der Hasszwischen Regierungstreuen und Demonstranten nimmt weiter zu. Im Netz zirkulierenVideos von Polizisten, die auf wehrlose Demonstranten einschlagen. Demonstrantensehen dies als Rechtfertigung genauso brutal gegen die Polizei vorzugehen. Wirbegleiten einen Kandidaten des Pro-Demokratie Lagers bei seinem Wahlkampf undauf Demonstrationen sowie einen Kandidaten der größten Pro-Peking Partei inseinem Bezirk und bei seiner politischen Arbeit. Autorin: Tamara Anthony, ARDStudio PekingLibanon Connection: Kokain für EuropaEuropa erlebt seit etwa drei Jahren eine Kokainschwemme. Kartelle aus Mittel-und Südamerika bringen immer größere Mengen der Drogen zu den zahlungskräftigenKunden. Der Schmuggel der Droge bereitet den Banden dabei eher kleinerelogistische Probleme. Wesentlich komplizierter ist es, die Gewinne aus denRauschgiftgeschäften unbemerkt zurück nach Kolumbien, Ecuador und Venezuela zuschaffen. Denn hier hinterlassen die Gelder Spuren: Insbesondere Banktransferswerden immer stärker überwacht. Jahrelang haben Ermittler aus Frankreich, denUSA, Italien, Deutschland und den Niederlanden eine Geldwäscher-Bandeausgeforscht, die in ganz Europa Kokain-Gewinne eingesammelt, gewaschen und überden Libanon und Westafrika nach Südamerika transferiert hat. Unter andereminvestierten sie in Gebrauchtwagen, Luxus-Uhren und Schmuck, um die Geldflüssezu verschleiern. Mit Einblicken in Ermittlungsakten verfolgt der "Weltspiegel"die Spur der Bande aus Europa bis nach Benin und in den Libanon. US-Fahndervermuten hinter diesem Netzwerk gar die Hisbollah, die mit diesem kriminellenGeschäft ihren Kampf gegen Israel finanzieren soll. Autoren: Volkmar Kabisch,Jan Strozyk, Benedikt Strunz / NDR Dazu auch das ARD Radio-Feature 2019 in derARD AudiothekGaza: Eine junge Sängerin kämpft für ein Leben in Freiheit und Frieden Sie hateine Stimme, die Seelen zum Fliegen bringen kann, und die viele in der strengenislamischen Macho-Gesellschaft im Gaza-Streifen deshalb verstummen lassenwollen. Denn die 27-Jährige Wafaa entspricht in keiner Weise dem von derregierenden Hamas vorgegebenen Frauenbild. Dass sie singt, ist noch die kleinsteProvokation. Aber sie tut es sogar auf Englisch. Ihre Kleidung ist westlich, dasKopftuch sitzt hinterm Haaransatz. Außerdem ist sie unverheiratet, lebt abertrotzdem nicht mehr bei den Eltern. Und Wafaa hat den Mut offen auszusprechen,was andere nicht mal zu denken wagen: dass sie sofort aus Gaza abhauen würde,wenn die Ausreise möglich wäre. Das Portrait einer außergewöhnlichen Frau, diemutig für ihren Traum von einem selbstbestimmten Leben in Frieden und Freiheitkämpft. Autorin: Susanne Glass, ARD Tel AvivModeration: Natalie AmiriRedaktion: Brigitte Aboldhttp://www.daserste.de/weltspiegelPressekontakt:Rückfragen an: BR-Pressestelle, E-Mail: presse@br.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4446509OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell