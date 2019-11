"Weltspiegel" - Auslandskorrespondenten berichten am Sonntag, 17. November 2019, um 19:20 Uhr vom SWR im Ersten

München (ots) - Moderation: Ute BruckerHavanna feiert seinen 500. Geburtstag. Aus diesem Anlass kommt der "Weltspiegel"aus der kubanischen Hauptstadt. Keine Hauptstadt in Lateinamerika ist so starkdurch die Spannungen mit den USA geprägt wie Havanna. Nach einer kurzenEntspannung in den letzten Obama-Jahren tut die Trump-Administration alles, umKuba zu isolieren.Geplante Themen:Kuba - Ein Land lebt mit der KriseIn den vergangenen Jahren lagen nicht selten zwei Kreuzfahrtschiffe gleichzeitigam Anlegesteg in Havanna und spülten Touristen in die Altstadt. Das warenwirtschaftlich gute Jahre. Jetzt bleibt der Pier meistens leer. DieUS-Reedereien haben ihre Routen geändert, weil Washington das Anlegen in Kubaverbietet und Firmen mit Strafen belegt, die dagegen verstoßen. Die Rückkehr zurharten US-Kuba-Politik zeigt sich hier ganz unmittelbar. Die Devisen werdenknapp. Deshalb hat die kubanische Regierung jetzt sogenannte "Dollar-Läden"eröffnet. Importware kann dort mit harter Währung gekauft werden. So versuchtKuba an Bargeld zu kommen. Ute Brucker, derzeit HavannaKuba - Millennials, die neue Generation Kubas Für sie ist Fidel Castro schon einMann aus dem Geschichtsunterricht. Sie schauen auf Kuba und die ganze Welt.Optimisten, weil sie jung sind und viel Energie haben. Ein Leben jenseits derRevolutionsnostalgie. Xenia Böttcher, ARD Studio MexikoChile - Aufstand im wirtschaftlichen "Musterstaat" Vielen Ökonomen galt Chileals das einzig erfolgreiche Beispiel in Lateinamerika. Doch jetzt begehrt dieMehrheit auf. Zu ungleich die Verteilung des Reichtums und die Macht zu starkauf eine kleine Elite vereint. Chile wird zum Symbol für eine Strukturkrise unddas Systemversagen der Politik auf dem ganzen Kontinent. Simon Riesche, ARD Riode JaneiroKolumbien - Der größte Flüchtlingstreck Lateinamerikas Seit im NachbarlandVenezuela die Lebensmittel knapp sind und der Strom ausgeht, reißt der Strom derFlüchtlinge nicht ab. 5 Millionen sollen es bis Jahresende werden. Und diemeisten suchen Schutz in Kolumbien. Das Land wird förmlich überrannt vom größtenFlüchtlingstreck in der Geschichte des Kontinents. Menschen, die hier Schutz undein Auskommen suchen. Ein sozialer Vulkan. Xenia Böttcher, ARD MexikoUSA - Tanzen für den ErzfeindAusgerechnet ein Ballett in den USA hat Arianni unter Vertrag genommen. IhreAusbildung hat sie in der weltweit renommierten nationalen Ballettschule inHavanna absolviert. Arianni liebt ihre Heimat, aber hier in den USA verdient sieeinfach besser. So geht es vielen, Tänzern aber auch Sportlern oder Ärzten. Gutausgebildet sind sie so etwas wie die Exportschlager Kubas. Claudia Buckenmaier,ARD WashingtonRedaktion: Ulli NeuhoffPressekontakt:Rückfragen an: SWR-Pressestelle,E-Mail: pressestelle@swr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell