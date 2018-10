Weltspartag / Keine Investitionen in Rohstoffgeschäfte

Münster/Berlin (ots) - Zum Weltspartag am kommenden Dienstag,30.Oktober, warnen Menschenrechts-Organisationen: Hinter vielen Fondsverbergen sich Investitionen in Unternehmen, die systematischMenschenrechte verletzen. Fonds sind bei Sparer*innen zunehmendbeliebt seitdem Girokonten und Sparbücher keine großen Zinsen mehrabwerfen. Sechs Nichtregierungs-Organisationen übergeben zumWeltspartag 1.500 Protestpostkarten von Bürger*innen an die DeutscheBank, da diese unter anderem in Mexiko in rücksichtsloseRohstoffgeschäfte investiert. Zahlreiche weitere deutsche Bankeninvestieren ebenfalls in schmutzige Rohstoffunternehmen, sodass auchdie Bundesregierung aufgerufen wird, endlich mit Gesetzen zu handeln.DER FALL DEUTSCHE BANK - GRUPO MÈXICOAm 6. August 2014 traten 40.000 Kubikmeter giftigerKupfersulfat-Schlamm aus einem Rückhaltebecken der Kupfermine BuenaVista del Cobre im Norden Mexikos aus und kontaminierten den FlussSonora. Seitdem haben sich die Lebensbedingungen der über 22.000Anwohner*innen extrem verschlechtert. "Viele Menschen haben keineandere Wahl als Nahrungsmittel zu essen, die mit dem kontaminiertenWasser in Berührung waren. Einige Menschen leiden an Hautkrankheitenund ihre inneren Organe sind betroffen", erklären die Komitees vonSonora, die sich für eine angemessene Entschädigung der betroffenenMenschen einsetzen. Das Unternehmen Grupo México habe zwarangekündigt, ein Krankenhaus zur Behandlung der Betroffeneneinzurichten, aktuell sei das Gebäude aber verlassen. "Unser Fallzeigt, dass auch die Investoren auf die Menschenrechtsverletzungender Unternehmen reagieren müssen", so die Vertretung der Betroffenen.Die Deutsche Bank investiert über verschiedene Fonds ihrerTochtergesellschaft Deutsche Asset Management (DWS) in dasBergbauunternehmen Grupo México. Auf Anfrage der ChristlichenInitiative Romero (CIR) antwortete die Deutsche Bank schriftlich am8.12.2017: Die Fonds der DWS seien "primär darauf ausgelegt, dierisikoadjustierten Erträge für Kunden zu erhalten und zu erhöhen".Der Vermögensverwalter führe zwar Analysen zu sozialen undökologischen Risiken durch, handle aber vor allem im Interesse derKund*innen. In einem Telefonat mit der CIR am 23.10.2018 habenMitarbeiter*innen der Bank diese Haltung bestätigt. Für die CIR undihre Partner*innen ist klar, dass die Deutsche Bank hiermit ihreeigene Verantwortung für die negativen Auswirkungen ihrerInvestitionen weit von sich weist.ÜBERGABE VON 1.500 PROTESTPOSTKARTENMit der Übergabe der Protestpostkarten fordern die Organisationenund die 1.500 Unterzeichner*innen die Deutsche Bank auf, sich für dieEinhaltung der Menschenrechte bei Grupo México einzusetzen undgrundsätzlich alle ihre Geschäftstätigkeiten auf menschenrechtlicheRisiken hin zu untersuchen."Rohstoffabbau verursacht in vielen Ländern Umweltzerstörung undsoziale Konflikte. Betroffene werden ignoriert und Protestbewegungenunterdrückt", sagt Christian Wimberger von der CIR. "Banken haltendurch ihre Investitionen eine Maschinerie aufrecht, in der beimRohstoffabbau ohne Rücksicht auf Mensch und Natur Profite erzieltwerden." Viele Banken böten Privatkunden Fonds an, ohne sie auf dieseRisiken hinzuweisen, so Wimberger. Auch Finanzinstitute wie dieAllianz oder die Deka-Bank investieren das Geld ihrer Kund*innen inBergbauunternehmen, die in der Kritik stehend.FORDERUNGEN AN BANKEN, TIPPS FÜR SPARER*INNEN"Von alleine ändert die Wirtschaft ihre Praktiken nicht. Daherfordern wir die Bundesregierung auf, Gesetze für eine verbindlicheSorgfaltspflicht von Unternehmen zu erlassen. Dann müssen Banken undUnternehmen ihre menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten im Sinne derUN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte nachkommen",fordert Michael Reckordt, der Koordinator des zivilgesellschaftlichenNetzwerks Arbeitskreis Rohstoffe. Private Sparer*innen undinstitutionelle Investoren können über ethische Banken inumweltverträgliche und sozial verantwortliche Projekte investierenund so vermeiden, von den kontroversen Geschäftspraktiken solcherUnternehmen zu profitieren.DIE PROTESTPOSTKARTENAKTION WIRD GETRAGEN VON: Christliche Initiative Romero (CIR) | Dachverband der KritischerAktionärinnen und Aktionäre | Facing Finance | Forschungs- undDokumentationszentrum Chile-Lateinamerika (FDCL) | urgewald|PowerShiftWEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN UND FOTOS:www.ci-romero.de/pressemitteilung-deutsche-bank-protest-uebergabe/Für Interviews und Fragen stehen Ihnen zur Verfügung:Christian WimbergerChristliche Initiative Romero (CIR)E-Mail: wimberger@ci-romero.deTel: 0251 / 67 44 13 - 21Michael ReckordtPowerShift / AK RohstoffeE-Mail: michael.reckordt@power-shift.deTel: 030 / 428 054 79Original-Content von: Christliche Initiative Romero, übermittelt durch news aktuell