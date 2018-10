Weltspartag: Deutschland bleibt ein Land der Sparer

Berlin (ots) - Der Weltspartag jährt sich am 30. Oktober diesesJahres zum 94. Mal. Für die Volksbanken und Raiffeisenbanken istdieser Tag traditionell Anlass, gemeinsam an die Bedeutung desSparens zu erinnern. Einer Umfrage des Bundesverbandes der DeutschenVolksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) zufolge spart die Mehrheit derDeutschen trotz der anhaltenden Niedrigzinsphase. Ihr Anteil ist inden vergangenen Jahren allerdings deutlich gesunken. "Sparen ist vonelementarer Bedeutung für jeden Einzelnen. Insbesondere in Zeiten desdemografischen Wandels spielt das bewusste Sparen eine wichtige Rollebei der Schließung der drohenden Rentenlücke im Zuge des rückläufigenVersorgungsniveaus der gesetzlichen Rentenversicherung", erklärtBVR-Vorstand Dr. Andreas Martin.Nach den aktuellen Zahlen der BVR-Umfrage zum Sparverhalten legennoch 71 Prozent der Bundesbürger einen monatlichen Geldbetrag zurSeite. Im Jahr 2016 hatte der Anteil noch bei 80 Prozent gelegen. DerAnteil an Nichtsparern ist insbesondere bei Geringverdienernbesonders ausgeprägt. "Grund für den rückläufigen Anteil an Sparerndürfte in erster Linie die seit 2016 vorherrschende Nullzinspolitikder Europäischen Zentralbank sein, durch die das allgemeineZinsniveau noch einmal deutlich gefallen ist. Dieser Trend macht sichauch in der seit 2016 stagnierenden Zahl von Riester-Verträgenbemerkbar", so Martin.Gleichwohl erhöhten die Sparer ihre Sparbeträge sichtbar undglichen damit den negativen Effekt der Nichtsparer mehr als aus.Hierbei dürften vor allem die Bezieher höherer Einkommen einetragende Rolle gespielt haben. Vor diesem Hintergrund stieg auch dieSparquote, das heißt das Verhältnis von Erspartem und verfügbarenEinkommen, im Jahresvergleich zum zweiten Quartal 2018 um 0,5Prozentpunkte auf 10,2 Prozent.Wertpapiere gefragtWertpapiere waren unter den Sparern zuletzt besonders gefragt. Sieverzeichneten in 2017 und 2018 das höchste Nachfrageplus. Getriebenwurde die Nachfrage nach Anlagen mit mehr Risiko und Rendite inerster Linie vom aktuellen Niedrigzinsniveau. InsbesondereBundesbürger mit überdurchschnittlichen Einkommen dürften ihrAugenmerk verstärkt auf Wertpapiere gerichtet haben. Von Ende 2016bis zum ersten Quartal 2018 stieg das Sparen in Wertpapiere um mehrals 27 Milliarden auf 63,9 Milliarden Euro. Besonders beliebt warenInvestmentzertifikate und Aktien. Rentenpapiere mussten hingegen wiebereits in den vergangenen Jahren einen Mittelabfluss hinnehmen, wennauch weniger stark als in den Vorjahren.Absolut betrachtet erhielten Bankeinlagen weiterhin den größtenZuspruch in Höhe von 105,6 Milliarden Euro. Das Versicherungssparenstieg im vergangenen Jahr um 70,6 Milliarden Euro. Insgesamt lag dieGeldvermögensbildung Ende des ersten Quartals 2018 in der gleitenden4-Quartalssumme bei 227,1 Milliarden Euro und damit gut 19 MilliardenEuro höher als Ende 2016. Getragen wurde der Anstieg derGeldvermögensbildung von der höheren Sparsumme und der erhöhtenKreditaufnahme der Bundesbürger.Gesamtvermögen der Bundesbürger bei rund 15,1 Billionen Euro DasGesamtvermögen der Bundesbürger lag zum Ende des vergangenen Jahresnach Einschätzung des BVR bei 15.119 Milliarden Euro. Größte Postendes Gesamtvermögens sind neben dem Geld-, das Gebrauchs- und dasImmobilienvermögen sowie das Vermögen in Grund und Boden. DasFinanzvermögen machte Ende des abgelaufenen Jahres mit 6.046Milliarden Euro rund 40 Prozent des gesamten Brutto-Vermögens derprivaten Haushalte aus. Übertroffen wurde der Anteil desFinanzvermögens nur vom Immobilienvermögen inklusive Landbesitz. IhrAnteil lag in der Summe bei knapp 52 Prozent des Gesamtvermögens.Unter Hinzunahme der sehr kleinen Posten Nutzpflanzen, Ausrüstungenund geistigem Eigentum lag der Anteil des Gebrauchsvermögens Ende2017 bei etwas mehr als 8 Prozent des Brutto-Vermögens. Bereinigt umdie Verbindlichkeiten der Bundesbürger in Höhe von 1.744 MilliardenEuro ergibt sich ein Netto- bzw. Reinvermögen von 13.375 MilliardenEuro.Studie zum Weltspartag 2018http://ots.de/tW7i34Verschiedene Infografiken stehen in der Bilddatenbank als Downloadbereit. https://www.bvr.de/Presse/Bilddatenbank/WeltspartagPressekontakt:Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)Pressesprecherin Melanie Schmergal, Telefon: (030) 20 21-13 00,presse@bvr.de, www.bvr.deOriginal-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuell