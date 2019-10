Weltspartag 2019: Drei Prozent und mehr statt Minizinsen (FOTO)

München (ots) -- Schuldentilgung bei der Baufinanzierung birgt hoheSparpotenziale- Mehr als tausend Euro durch Sondertilgung, über zehntausend Eurodurch Umschuldung möglich- Ein Drittel nutzt Sondertilgungsmöglichkeit nicht, 40 Prozentkennen Sonderkündigungsrecht bei langen Kreditverträgen nichtDie Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank verlangt zumdiesjährigen Weltspartag Ende Oktober einen neuen Blick auf denSparbegriff. "Schulden tilgen bringt Freude über Spareffekte stattZinsfrust. Den größten Zinshebel können aktuell Immobilieneigentümermit bestehenden Krediten ansetzen, die je nach Abschlussjahr desKredits Zinsen von drei bis vier Prozent und mehr zahlen", erklärtMirjam Mohr, Vorständin der Interhyp AG, Deutschlands größtemVermittler privater Baufinanzierungen. "Viele können durchSondertilgungen Zinskosten von über tausend Euro sparen. Zum Teilverharren Kreditnehmer auch noch in teuren Krediten, obwohl sie dieseschon umschulden könnten." Eigenheimbesitzer, die vor etlichen JahrenKredite mit 15-jähriger oder 20-jähriger Zinsbindung abgeschlossenhaben, sollten laut Interhyp wissen: Zehn Jahre nach Vollauszahlungdes Kredits können sie, unter Einhaltung einer sechsmonatigenKündigungsfrist, ihr Darlehen jederzeit ganz oder teilweisezurückzahlen. Interhyp rät Immobilieneigentümern, Sparchancen beibestehenden Krediten zu prüfen.Besser Schulden tilgen als Mini- oder Strafzinsen auf dem Sparbuchbekommen - so sollte das Motto des diesjährigen Weltspartags fürImmobilieneigentümer lauten, meint Interhyp. Denn: Wie ein Blick aufdie Entwicklung des Baugeldes zeigt, zahlen viele Immobilienbesitzer,die in den Jahren 2010 bis 2013 ein zehnjähriges Darlehenabgeschlossen haben, Zinssätze zwischen drei und vier Prozent fürihren laufenden Kredit - bei Darlehen mit 15-jähriger oder20-jähriger Zinsbindung zum Teil sogar über vier Prozent. ExpertinMohr: "Wer sein Geld in der aktuellen Niedrigzinsphase auf demSparkonto oder als Tagesgeld anlegt, bekommt oft nur sehr geringe biskeine Zinserträge. Was vielen nicht klar ist: Wenn sie stattdessenihr Geld für eine außerplanmäßige Tilgung ihres Haus- oderWohnungskredits verwenden, fällt der Gewinn oft deutlich höher aus.Ein weiterer Vorteil: Mit einer Sondertilgung werden Hausbesitzerschneller schuldenfrei." Da Sondertilgungen oft auf bestimmte Beträgeoder Anteile pro Kalenderjahr beschränkt sind, rät Interhyp,rechtzeitig vor Ablauf des Jahres aktiv zu werden.Erhebungen von Interhyp zeigen jedoch: Ein Drittel derDarlehensnehmer nutzt die Sondertilgungsmöglichkeiten nicht. Dabeikönnen Kreditnehmer oft bis zu fünf Prozent der Darlehenssumme proJahr oder sogar noch mehr kostenlos zurückzahlen. Bei einem Kreditüber 200.000 Euro sind das immerhin 10.000 Euro jährlich. Die Effektedurch die Zinsersparnis und die frühere Schuldenfreiheit sind groß.Mohr: "Der Sondertilgungsjoker rentiert sich auch dann, wenn er nureinmalig genutzt wird. Der Spareffekt wird umso größer, je früher undöfter die Sondertilgung vorgenommen wird."Ein Rechenbeispiel von Interhyp zeigt: Wer 2013 eineDarlehenssumme von 200.000 Euro mit zehnjähriger Zinsbindung zu runddrei Prozent aufgenommen und 2019 einmalig eine fünfprozentigeSondertilgung in Höhe von 10.000 Euro vornimmt, mindert seineZinszahlungen bis zum Ende der Laufzeit um gut 1.200 Euro. ZumVergleich: Bei Anlage der 10.000 Euro auf dem Sparbuch sind oft nurZinsen von unter einem Prozent realisierbar, dann erhalten Sparer inder gleichen Zeit allenfalls wenige hundert Euro. Außerdem sind dieDarlehensnehmer durch die einmalige Sondertilgung mehr als ein Jahrfrüher schuldenfrei.Noch höher sind die Sparchancen von teuren Krediten durch eineUmschuldung oder Verlängerung zu besseren Konditionen. Denn dannkönnen Darlehen mit Zinsen von vier Prozent und mehr komplett zuderzeitigen Konditionen von rund einem Prozent und wenigerweiterlaufen. "Eine Umschuldung oder Darlehensoptimierung kann überdie Laufzeit des Kredits mehr als zehntausend Euro sparen", sagtMirjam Mohr. Ein Abschluss zu besseren Konditionen ist bei Verträgen,die schon länger als zehn Jahre laufen, unproblematisch möglich. Denndann haben Darlehensnehmer laut bürgerlichem Gesetzbuch einSonderkündigungsrecht (§ 489 BGB). Sie können dann jederzeit miteiner Kündigungsfrist von einem halben Jahr kündigen. Eine Umfragevon Interhyp zeigt aber: Rund 40 Prozent der Kreditnehmer mitZinsbindungen von 15 Jahren und mehr kennen das Sonderkündigungsrechtgar nicht.Interhyp rät Kreditnehmern mit schon länger laufenden Kreditendeshalb, ihre Darlehensverträge zu prüfen und sich beiFinanzierungsexperten beraten zu lassen. Mirjam Mohr: "Weil dasZinsniveau heute oft nur bei einem Drittel oder Viertel des früherenNiveaus liegt, lassen sich enorme Sparchancen realisieren."
Wie hoch die Zinsen vor fünf oder zehn Jahren im Vergleich zuheute waren, zeigen die Grafiken aufhttps://www.interhyp.de/zins-charts/ für verschiedene Zinsbindungen. 