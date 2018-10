Weltspartag 2018 - Sparen bei den Deutschen immer beliebter (AUDIO)

Bonn (ots) -Anmoderationsvorschlag:Das Sparen steckt einfach in uns Deutschen. Auch die seit Jahrenanhaltende Niedrigzinsphase hat uns nicht davon abgehalten, weiterjeden hart erarbeiteten Euro zur Bank zu tragen - so eine aktuelleTNS-Emnid-Umfrage im Auftrag der Postbank zum Weltspartag (30.10.).Demnach bilden 76 Prozent der Bundesbürger Rücklagen - Tendenzsteigend. Wo wir unser Geld anlegen und in welchem Bundesland diegrößten Sparfüchse wohnen, verrät uns Oliver Heinze.Sprecher: Trotz der Niedrigzinsen und trotz der langen Dauerdieser Niedrigzinsphase ist das Sparguthaben in allen Bundesländernweiter gewachsen. Vor allem die Hessen sind richtige Sparfüchse:O-Ton 1 (Iris Laduch-Reichelt, 33 Sek.): "Jeder Hesse hatdurchschnittlich rund 50.000 Euro an Einlagen auf seinen Sparkonten.Das ist definitiv eine Steigerung im Vergleich zum letzten Jahr. AufPlatz zwei liegt Hamburg, allerdings mit großem Abstand und rund31.000 Euro Sparguthaben nur auf den Konten, gefolgt von denBerlinern, die knapp 28.000 Euro angespart haben. Schlusslicht istleider wieder Mecklenburg-Vorpommern. Dort hat jeder Sparer nur knapp13.000 Euro auf seinem Konto liegen."Sprecher: Sagt Iris Laduch-Reichelt von der Postbank und erklärt,wer im vergangenen Jahr das meiste Geld zurückgelegt hat:O-Ton 2 (Iris Laduch-Reichelt, 50 Sek.): "Das sind die Deutschenganz im Norden. Spitzenreiter waren die Schleswig-Holsteiner. Siehaben im letzten Jahr durchschnittlich rund 2.000 Euro zurückgelegtund damit ihre Sparguthaben um 2.000 Euro erhöht. Die Silbermedaillehaben sich aber auch hier die Berliner abgeholt, mit rund 1.800 EuroZuwachs auf den Sparkonten, und auf Platz drei die Hessen. Diehinteren Plätze im Sparvergleich belegten auch im vergangenen Jahrwieder die ostdeutschen Bundesländer. Einzige Ausnahme: Auf demvorletzten Platz landeten erstaunlicherweise die Hamburger mit einemZuwachs von nur 387 Euro. Bei den letztplatzierten, das sind indiesem Jahr die Sachsen, stiegen die Einlagen sogar nur um 275 Euro."Sprecher: Besonders vorbildliche Sparer sind bundesweit übrigensdie jungen Deutschen.O-Ton 3 (Iris Laduch-Reichelt, 41 Sek.): "Bei den 16- bis29-Jährigen legen 91 Prozent Geld zur Seite. Aber wenn es um dieAnlagemöglichkeiten geht, fehlt den jungen Menschen da definitiv nochWissen um Finanzprodukte. Denn jeder Zweite in dieser Altersgruppesteckt wirklich sein komplettes Geld ins Sparschwein - und das istnatürlich keine gewinnbringende Anlage. Erstens verliert das Erspartejeden Tag durch die Inflation an Wert. Und zweitens gibt es auf'Guthaben' im Sparschwein natürlich überhaupt keine Zinsen. Und einanderer Punkt: Was passiert, wenn das Sparschwein gestohlen wird?Dann ist das Ersparte für immer verloren."Abmoderationsvorschlag:Wir Deutschen lieben es einfach, unser Geld zu sparen. Reinrechnerisch hat jeder von uns rund 24.000 Euro auf dem Konto. Das isteine Steigerung um etwa 1.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr. MehrInfos zum Thema finden Sie unter postbank.de.Pressekontakt:PostbankIris Laduch-Reichelt+49 228 920 12102Iris.laduch-reichelt@postbank.deOriginal-Content von: Postbank, übermittelt durch news aktuell