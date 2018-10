Weltspartag 2018: Regional große Unterschiede beim Sparverhalten / Sparbuch in ganz Deutschland weiterhin beliebt, aber Unzufriedenheit mit Anlageergebnis vor allem im Osten hoch (FOTO)

Frankfurt (ots) -25. Oktober 2018 - In diesem Jahr findet der Weltspartag am 30.Oktober statt. Seit 1925 finden an diesem Tag rund um den Globusviele Aktionen zur Förderung des Spargedankens statt. Waren diefinanziellen Mittel bei vielen Menschen in früheren Zeiten zu gering,um überhaupt etwas auf die hohe Kante zu legen, ist Sparen heutzutageweit verbreitet: 81 Prozent von 2.097 befragten Deutschen gaben imRahmen des Income-Barometers 2018 von J.P. Morgan Asset Managementan, mindestens ein Sparprodukt zu nutzen. Interessante Ergebnisseförderte dabei die Auswertung nach Regionen zutage. Demnach gibt eszum Teil erhebliche regionale Unterschiede im Sparverhalten derDeutschen. Die Auswertung wurde anhand von acht Regionen vorgenommen:Neben Bayern, Baden-Württemberg, Berlin und Nordrhein-Westfalenwerden in der Region Nord-West Hamburg, Bremen, Niedersachsen undSchleswig-Holstein zusammengefasst, in der Region Nord-OstMecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, die RegionMitte-West umfasst Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland und dieRegion Mitte-Ost Thüringen und Sachsen - so lassen sichdeutschlandweit aussagefähige Daten vergleichen.Sparbuch in allen Regionen die am häufigsten genutzte SparformDas Sparbuch ist deutschlandweit die beliebteste Sparform und wirdmit 52,7 Prozent von jedem Zweiten genutzt. Die fleißigsten Sparersind dabei in Baden-Württemberg zu finden, wo 59,9 Prozent einSparbuch besitzen - in Berlin wird es dagegen nur von 38,5 Prozentund somit im Vergleich am wenigsten genutzt. Die zweitbeliebtesteSparform der Deutschen ist mit 37,7 Prozent die Lebens- oderRentenversicherung. Doch auch hier gibt es zum Teil große regionaleUnterschiede: In Bayern sind diese Versicherungsprodukte mit 43,3Prozent besonders beliebt, in Berlin mit 27,0 Prozent imRegionalvergleich am wenigsten. Während auch Tages- oder Festgelderdie meisten Anhänger in Bayern haben (40,2 Prozent), nutzen in derRegion Nord-West nur 19,8 Prozent diese Anlageform.Das Income-Barometer zeigt auch: Trotz inzwischen zehn JahrenNiedrigzinsumfeld mit immer geringeren Erträgen für Spareinlagen sindbislang viele Deutsche noch nicht vom Sparer zum Anleger geworden. Sonutzen bislang lediglich 21,4 Prozent der befragten Deutschen dieErtragskraft des Kapitalmarkts - am häufigsten in Baden-Württembergmit 40,1 Prozent, die wenigsten Anleger sind mit 15,4 Prozent in derRegion Nord-Ost zu finden. Auch Anleger in Investmentfonds sind amhäufigsten in Baden-Württemberg vertreten (29,4 Prozent),Schlusslicht ist mit lediglich 9,7 Prozent die Region Nord-Ost. BeimThema Aktienbesitz kommen sogar nur drei Regionen auf einenzweistelligen Anteil: Baden-Württemberg (17,6 Prozent),Nordrhein-Westfalen (11,0 Prozent) sowie die Region Mitte-Ost (10,4Prozent)."So erfreulich es ist, dass die Deutschen auch imNiedrigzinsumfeld dem Spargedanken die Treue halten, bleibt doch dasWie des Sparens ganz entscheidend für den Anlageerfolg", betontChristoph Bergweiler, Leiter Deutschland, Österreich, Zentral- undOsteuropa sowie Griechenland bei J.P. Morgan Asset Management. Denninteressanterweise sind Kapitalmarktanlagen, die trotzNiedrigzinsumfeld weiterhin Ertragchancen bieten, besonders häufig inRegionen mit eher hohem durchschnittlichem Haushaltseinkommenvertreten, wie etwa in Baden-Württemberg. "Anscheinend wird dasSparbuch nach wie vor als Basis-Sparform angesehen -Kapitalmarktinvestments wie Fonds oder Aktien werden zumeist erstdann hinzukommen, wenn ausreichend liquide Mittel vorhanden sind",erklärt Bergweiler. Dies sei allerdings gerade im aktuellen Umfeldwenig erfolgversprechend: "Wer überwiegend oder sogar ausschließlichauf kaum verzinste Spareinlagen setzt, erleidet angesichts derInflationsrate von zuletzt mehr als 2 Prozent einen realenWertverlust, unterstreicht Bergweiler.Unzufriedenheit mit Anlageergebnis vor allem in östlichen RegionenAngesichts der mageren Erträge ihrer Spareinlagen sind zweiDrittel der Deutschen nicht mit deren Entwicklung zufrieden.Besonders groß ist die Enttäuschung dabei im Osten: In der RegionNord-Ost gaben 78,9 Prozent der Befragten an, nicht mit denSparerträgen zufrieden zu sein, gefolgt von den Menschen in derRegion Mitte-Ost mit 75,3 Prozent. Am wenigsten ärgern sich dagegendie Sparer in Baden-Württemberg über die Entwicklung ihrerSparerträge - dort gaben "nur" 58,6 Prozent der Befragten an,enttäuscht zu sein. "Die Unzufriedenheit der Deutschen mit ihremSparergebnis ist signifikant. Ganz gleich in welcher Region, es sindjeweils weit über die Hälfte der Sparer unzufrieden, in den östlichenLandesteilen sogar drei Viertel der Sparer. Dies dürfte sicherlichauch mit der geringen Nutzung von Kapitalmarktanlagenzusammenhängen", erklärt Christoph Bergweiler.Als einen Grund für den Nicht-Besitz von Wertpapieren wieInvestmentfonds, Aktien oder Anleihen gaben viele Deutsche an, nichtausreichend verfügbare finanzielle Mittel dafür zu besitzen: ImDurchschnitt aller Deutschen sind dies 42,6 Prozent, von 40,0 Prozentim Nord-Westen bis 48,2 Prozent in der Region Mitte-Ost. Ein weitererHinderungsgrund ist die persönliche Einschätzung, das Thema nicht gutgenug zu verstehen. Im Bundesdurchschnitt sind 34,0 Prozent dieserMeinung, wobei mit 43,9 Prozent am häufigsten die Befragten in Bayernmangelndes Verständnis ins Feld führten, während dies nur 26,2Prozent der Befragten in der Region Mitte-Ost so sehen. Und für 27Prozent der Deutschen ist die Angst vor Schwankungen und damitverbundenen Verlusten ein Hinderungsgrund für ein Investment inWertpapieren - am häufigsten fürchten dies mit 35,9 Prozent dieSparer in der Region Nord-Ost, am wenigsten die Befragten in derRegion Mitte-Ost mit 23,1 Prozent."Es gibt nach wie vor große Wissenslücken über Kapitalmärkte undeinfache Anlagelösungen, und so stehen viele Deutsche mit ihrerGeldanlage auf verlorenem Posten. Doch angesichts steigenderLebenserwartung und sinkender Renten ist es umso wichtiger, diePortfolios für die Realitäten des heutigen Zinsumfelds zupräparieren. Dazu gehört auch, die Geldanlage so zu planen, dass auflange Sicht Anlageziele erreicht werden können", unterstreichtBergweiler und führt aus: "Gerade rund um den Weltspartag gilt essich zu verdeutlichen, dass es heute nicht mehr möglich ist, mitreinen Spareinlagen den niedrigen Zinsen zu trotzen. Um heute einattraktives Ertragsniveau zu erreichen ist es vielmehr notwendig,etwas mehr Risiko bei der Geldanlage einzugehen undKapitalmarktinvestments einzubeziehen. Denn bei der langfristigenAnlage gleichen sich Marktschwankungen aus und der Zinseszinseffektkann seine Kraft entfalten", betont Bergweiler.Befragte sparen angesichts der niedrigen Zinsen eher weniger alsmehrIn Folge der stark verbreiteten Nutzung von niedrig verzinstenSparformen wie Sparbuch oder Tages- und Festgeld wäre es eigentlichsinnvoll, die Sparbemühungen auszuweiten. Doch im Durchschnitt allerBefragten gaben nur 1,3 Prozent an, dass sie angesichts der niedrigenZinsen mehr sparen. Mit 2,5 Prozent liegen die Baden-Württembergerdabei noch etwas über dem Durchschnitt. Weniger sparen imDurchschnitt aller Regionen 22,4 Prozent der Deutschen - wobei dieBefragten in der Region Nord-Ost mit 31,0 Prozent ihre Sparbemühungenüberdurchschnittlich zurückgefahren haben. Eine Alternative in Formvon ertragstärkeren Investmentprodukten haben sich dagegen nur 5Prozent der Befragten gesucht, wobei wieder die Sparer inBaden-Württemberg besonders aktiv waren.Besonders unverständlich erscheint in diesem Zusammenhang dasErgebnis auf die Frage, in welche Anlageklassen beziehungsweisewelche Arten von Finanzprodukten die Befragten in den kommenden 12Monaten mehr investieren würden. Im Durchschnitt aller Regionen liegthier trotz der hohen Unzufriedenheit mit der Ertragssituation dasSparbuch mit 29,2 Prozent vorne, wobei die Sparer in NRW besondershartnäckig sind (34,9 Prozent), während die Baden-Württemberger (17,9Prozent) am wenigsten darauf setzen wollen. Grundsätzlich zeigt sichbei dieser Frage aber auch die große Verunsicherung der deutschenSparer - jeder zweite Deutsche hatte hier "weiß nicht" angegeben.Angesichts dieser Verunsicherung betont Christoph Bergweiler, wiewichtig und sinnvoll finanzielle Bildung und seriöse Anlageberatungsind: "Es ist im aktuellen Umfeld essenziell, vom Sparer zum Anlegerzu werden, statt tatenlos zuzusehen, wie das Ersparte immer wenigerwird", führt er aus. "Eine einfache, flexible und bequeme Lösung -nicht nur für Anlageeinsteiger - bieten breit gestreute Mischfonds,die dazu beitragen können, regelmäßige Erträge zu generieren undgleichzeitig Schwankungen und Risiken zu minimieren. Sie ermöglichenbereits mit kleinen Einzahlungen, beispielsweise im Rahmen vonSparplänen, ganz einfach erste Schritte bei der Wertpapieranlage."Ein weiterer Vorteil des Sparplans ist laut Bergweiler, dass sichtypische Anlegerfehler vermeiden lassen. "Aufgrund der festenSparrate kann der so genannte Cost-Average-Effekt derDurchschnittskosten greifen: Da die Geldanlage über einen längerenZeitraum erfolgt, verteilt sich das Risiko besser, denn bei fallendenKursen erwirbt man mehr und bei steigenden Kursen entsprechendweniger Anteile. So lässt sich das Problem des 'Market-Timings', alsodes richtigen Einstiegszeitpunktes, vermeiden und für dieFondsanleger werden die gefürchteten Marktschwankungen noch wenigerrelevant. Und dass der Betrag regelmäßig vom Konto abgebucht wird,sorgt für Spardisziplin - nicht nur zum Weltspartag", so BergweilersFazit.Weitere Informationen zum Trendthema ausschüttende Mischfonds gibtes unter www.jpmorganassetmanagement.de/incomeZum Income-Barometer 2018 von J.P. Morgan Asset ManagementDas Income-Barometer von J.P. Morgan Asset Management basiert aufeiner repräsentativen Befragung durch die Gesellschaft fürKonsumforschung (GfK) unter 2.097 deutschen Frauen und Männern ab 18Jahren. Insgesamt wurden im März und April 2018 8.198 Privatanlegerin Belgien, Deutschland, Großbritannien, Italien, Österreich undSpanien befragt. Die Studie erfasst das aktuelle Spar- undAnlageverhalten der Privatanleger sowie Aspekte wie ihreZufriedenheit mit verschiedenen Anlageformen, ihren Anlagehorizont,ihre Risikobereitschaft sowie ihre Einstellung zu und Wissen überZinsen, Fondslösungen und regelmäßige Erträge ("Income").www.jpmorganassetmanagement.de/income-barometerDie Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicherIndikator für vergleichbare zukünftige Ergebnisse. EineDiversifizierung garantiert keine Investitionserträge und eliminiertnicht das Verlustrisiko. Herausgeber in Deutschland: JPMorgan AssetManagement (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1, D-60310Frankfurt. Copyright 2018 JPMorgan Chase & Co. 