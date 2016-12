Weltsicherheitsrat fordert Siedlungs-Baustopp von Israel

NEW YORK (dts Nachrichtenagentur) - Überraschend hat sich der UN-Weltsicherheitsrat auf eine Resolution geeinigt, in der Israel zum Ende des Siedlungsbaus im Westjordanland aufgefordert wird. Die USA verzichteten, anders als bei ähnlichen Resolutionsentwürfen in der Vergangenheit, auf ihr Veto-Recht und enthielten sich der Stimme. Erst dadurch wurde eine Annahme der Resolution möglich.

Die nicht-ständigen Sicherheitsrat-Mitglieder Malaysia, Senegal, Neuseeland und Venezuela hatten am Morgen einen entsprechenden Antrag gestellt. Ägypten, dass den ursprünglichen Entwurf am Mittwoch eingebracht hatte, wollte dagegen zunächst eine Verschiebung der Abstimmung erreichen. Mit Ausnahme der USA stimmten die anderen 14 Mitglieder des Rates für den Entwurf. Darin wird ein sofortiger Baustopp israelischer Siedlungen in den Palästinensergebieten in Ost-Jerusalem und dem Westjordanland gefordert.

