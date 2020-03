Weltsensation: Der Spix-Ara ist zurück (FOTO)

Berlin (ots) - Pünktlich zum diesjährigen World Wildlife Day, treffen heute 52in Berlin gezüchtete Spix-Ara-Papageien, 49 aus der ACTP-Zentrale in Berlin, 3von Pairi Daiza in Belgien, in Brasilien ein - dort sollen sie in den nächstenMonaten auf ihre Wiederansiedlung und das weitere Leben in freier Wildbahnvorbereitet werden. Mehr Informationen auf https://www.spixs-macaw.org/ , unterwww.pressebox.de/newsroom/actp-ev (http://www.pressebox.de/newsroom/actp-ev) und#spixsAreComingHome.Die in Freiheit seit zwei Jahrzehnten als ausgestorben geltende Papageienart istweltweit seit dem Kinofilm "Rio" bekannt, in dem ein Spix-Ara mit Namen "Blu"die Hauptrolle spielt. Entsprechend groß ist die Vorfreude in Brasilien, wo sichdie Dörfer der Region Caatinga und die Stadt Curaçá im Bundestaat Bahia imNordosten des Landes auf den Empfang der Vögel vorbereiten. Die Wiederansiedlungdes Spix-Ara ist Teil eines größeren Community-Programms in der 2018 zumSchutzgebiet erklärten Caatinga, wo Artenvielfalt und ökologische Landwirtschaftgefördert werden sollen. Die rund 7.500 Schüler der dortigen Schulen werden überdas Projekt unterrichtet und sollen so für das Thema Artenschutz undEco-Tourismus sensibilisiert werden.Die Tiere waren jahrzehntelanger Wilderei und des Verlusts ihres natürlichenLebensraums durch Viehzucht und Besiedlung zum Opfer gefallen. Die Zucht schienunmöglich, da nur eine sehr kleine Anzahl von Vögeln überlebt hatte, dergenetische Pool zu begrenzt war. So blieben dann auch die ersten Versuche derNachzucht erfolglos. 2012 etablierte die brasilianische staatliche OrganisationICMBio, Institut für den Erhalt von Biodiversität, gemeinsam mit mehrerenPartner-Organisationen den Spix's Macaw Action Plan, mit dem Ziel, diePopulation des Spix-Ara in Gefangenschaft zu erhöhen, dessen Lebensraum zuschützen und seine Wiedereinführung zu fördern.Im Jahr 2016 startete die gemeinnützige Organisation ACTP, die sich seit ihrerGründung 2006 dem Schutz, Erhalt und Aufbau bedrohter Papageien-Populationen undderen Lebensräume verschrieben hat, gemeinsam mit ICMBio sowie mit Unterstützungder Belgischen Pairi Daiza Foundation das "Spix Release Project". 2018 wurdendazu alle Spix-Bestände bei ACTP in Berlin zusammengeführt. Unter der Aufsichteines Expertenteams gelang es im Laufe der letzten Jahre eine kritische Anzahlvon Tieren zu züchten. Die von Al Wabra Wildlife Preservation aus Katarentwickelte Technologie für die Zucht in Gefangenschaft und deren Programm fürkünstliche Befruchtung halfen, die kleine Population von 53 Vögeln im Jahr 2000auf heute 180 gesunde Papageien zu steigern. Von diesen sollen nun die erstenTiere in ihre ursprüngliche Heimat ausgesiedelt werden.Am 3. März 2020 fliegen die mit einem eigens für die Vögel und das siebegleitende Team aus Veterinären, Tierpflegern, Biologen, Mitgliedern derbrasilianischen Regierung und Kameraleuten gecharterten Flugzeug nach Petrolinaim brasilianischen Bundesstaat Pernambuco, unweit ihres neuen Bestimmungsorts -ein großes Zucht-und Auswilderungsgehege bei Curaçá im Bundesstaat Bahia. DasGehege befindet sich auf 45 Hektar im geschützten Caatinga-Gebiet. Hier werdendie Papageien auf das Leben in der freien Natur vorbereitet. Im Jahr 2021 solldie erste Gruppe der Spix-Aras in die Freiheit entlassen werden.Über ACTPAssociation for the Conservation of Threatend Parrots e.V. (ACTP) ist eineingetragener gemeinnütziger Verein. Der Verein wurde 2006 gegründet und hatseinen Hauptsitz in Berlin. Er hat sich dem Schutz, Erhalt und Aufbau bedrohterPapageien-Populationen und deren Lebensräume verschrieben. Im Jahr 2008 züchteteder Verein die ersten Spix-Aras in Berlin. Mehr Informationen aufwww.act-parrots.org (http://www.act-parrots.org) , https://www.spixs-macaw.org/unter www.pressebox.de/newsroom/actp-ev(http://www.pressebox.de/newsroom/actp-ev) und #spixsAreComingHome.Über ICMBioICMBio ist eine Brasilianische Bundesbehörde mit Zuständigkeit für dieNaturschutzprogramme in Brasilien. ICMBio ist Koordinator des Spix Macaw Action
Plan, des Captive Breeding Program und Manager des Spix Macaw Wildlife Refugees
sowie des Umweltschutzgebiets.
Über die Pairi Daiza Stiftung
Die Stiftung Pairi Daiza ist eine gemeinnützige Vereinigung, die im Zoo Pairi
Daiza in Brugelette, Belgien, untergebracht ist und sich für die Verwaltung und
den Schutz von Naturschutzgebieten und bedrohten Tieren auf der ganzen Welt
einsetzt. Neben der pädagogischen Aufgabe, die Wunder der Artenvielfalt zu
zeigen und die Besucher zu sensibilisieren, möchte die Pairi Daiza Stiftung noch
weiter gehen und der Natur das zurückgeben, was sie uns gegeben hat.