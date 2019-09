Weltseniorentag: Pflegebedürftige oftmals nicht ausreichend mit wichtigen Vitaminen versorgt (FOTO)

Berlin (ots) -Die Versorgung mit wichtigen Nährstoffen wie Vitamin C und VitaminE ist in der älteren Bevölkerung in Deutschland in großen Teilennicht ausreichend. Darauf weist der ArbeitskreisNahrungsergänzungsmittel (AK NEM) im Lebensmittelverbands Deutschlande. V. anlässlich des Internationalen Tags der älteren Menschen(Weltseniorentag) am 1. Oktober hin. Besonders bei über 65-Jährigen,die in Pflegeheimen oder zu Hause gepflegt werden, werden dieZufuhrempfehlungen für viele wichtige Nährstoffe oftmals nichterreicht.Wissenschaftliche Erhebungen wie die Nationale Verzehrstudie IIund spezielle Studien zur Versorgungslage belegen, dass überDreiviertel der Älteren in Pflegeheimen die Zufuhrempfehlungen beiVitamin C, Vitamin D, Vitamin E und Folat nicht erreichen. Auch beiVitamin B12 und weiteren B-Vitaminen ist die Versorgung in weitenTeilen unbefriedigend. "Die Gründe für die schlechte Versorgungslagesind vielfältig und reichen von generell vermindertem Appetit übereinen geringeren Energiebedarf bis hin zu Schluckbeschwerden odereiner eingeschränkten Nährstoffaufnahme im Verdauungstrakt", erklärtErnährungswissenschaftlerin Antje Preußker vom AK NEM. Die Datenzeigen deutlich, dass weiterhin gemeinsame Anstrengungen notwendigsind, um die Ernährungssituation bei Älteren auch in Deutschland zuverbessern. So sollten besonders die pflegenden Verwandten bzw.Fachkräfte auf eine bedarfsgerechte Ernährung und eine ausreichendeZufuhr dieser Nährstoffe achten. Nahrungsergänzungsmittel könntenzudem ergänzend helfen, Versorgungslücken zu schließen:"Nahrungsergänzungsmittel können im Rahmen einer ausgewogenenErnährung helfen, den Körper mit allen wichtigen Nährstoffen zuversorgen und so einen Beitrag für den Erhalt der Mobilität, dergeistigen Leistungsfähigkeit und des Wohlbefindens leisten," betontPreußker. Bei gleichzeitiger, regelmäßiger Medikamenteneinnahme, wiedas häufig gerade bei pflegebedürftigen Senioren der Fall ist,empfiehlt sich dabei eine Rücksprache mit einem Ernährungsberater,Arzt oder Apotheker.Arbeitskreis Nahrungsergänzungsmittel (AK NEM)Unter dem Dach des Lebensmittelverbands Deutschland e. V. ist derAK NEM eine Plattform für die Interessenvertretung sowie zumfachlichen Austausch über rechtliche und wissenschaftlicheFragestellungen zu Nahrungsergänzungsmitteln. Zu seinen Mitgliederngehören neben den Herstellern von Nahrungsergänzungsmitteln auchRohwarenhersteller sowie Dienstleister.Lebensmittelverband Deutschland e. V.Der Lebensmittelverband Deutschland e. V. ist der Spitzenverbandder deutschen Lebensmittelwirtschaft. Ihm gehören Verbände undUnternehmen der gesamten Lebensmittelkette "von Acker bis Teller",also aus Landwirtschaft, Handwerk, Industrie, Handel und Gastronomiean. Daneben gehören zu seinen Mitgliedern auch privateUntersuchungslaboratorien, Anwaltskanzleien und Einzelpersonen.Für weitere Informationen:Lebensmittelverband Deutschland e. V.Antje PreußkerWissenschaftliche LeitungClaire-Waldoff-Straße 7, 10117 BerlinTel. +49 30 206143-146preussker@lebensmittelverband.deÖffentlichkeitsarbeitManon Struck-PacynaTel. +49 30 206143-127struck@lebensmittelverband.delebensmittelverband.detwitter.com/lmverbandfacebook.com/unserelebensmittelinstagram.com/unserelebensmittelOriginal-Content von: Lebensmittelverband Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell