Weltrisikobericht: Menschen besser für Naturkatastrophen gerüstet

BERLIN (dpa-AFX) - Ob Erdbeben, Wirbelstürme oder Überschwemmungen: Weltweit sind die Menschen heute besser für Naturkatastrophen gerüstet als vor fünf Jahren.



Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des Weltrisikoindexes der Jahre 2012 bis 2016, wie das Bündnis Entwicklung hilft in Berlin mitteilte. Der Index gibt für 171 Länder das durchschnittliche Risiko an, dass ein extremes Naturereignis zu einer Katastrophe führt. "Viele Länder haben aus früheren Katastrophen gelernt und verbessern die Katastrophenprävention", sagte Peter Mucke, Geschäftsführer des Bündnisses.

Am höchsten sei das Katastrophenrisiko in Ozeanien, am niedrigsten in Europa. Zu den Regionen mit hohem Katastrophenrisiko gehören demnach außer Ozeanien auch Mittelamerika, West- und Zentralafrika sowie Südostasien. "Extreme Wetterereignisse wie Stürme und Starkregen nehmen auffallend zu", sagte Mucke. "Das hat sich in den letzten Wochen auch in Deutschland erneut gezeigt. Und Klimaextreme wie langanhaltende Dürren werden in Zukunft häufiger vorkommen."

Das Bündnis veröffentlicht den Weltrisikobericht seit 2011 jährlich./sck/DP/zb