Weltrekordversuch im Massen-Simultan-Tanzen / Schlagen die ADTV Tanzschulen ihren Rekord?

Am 4.11.2017 um 21.55 Uhr hat für viele TausendTanzpaare in Deutschland das Warten eine Ende, denn der offizielleWeltrekordversuch im Massen-Simultan-Tanzen startet in den ADTVTanzschulen. Eingezählt wird der Tanz von RTL-Moderator Wolfram Kons.Die Musik für das Riesenspektakel wird per Live-Stream übertragen,damit alle Tanzschulen zeitgleich teilnehmen können. Zehn Jahre nachdem der Weltrekord in den ADTV Tanzschulen aufgestellt wurde, hoffenalle Beteiligten natürlich die Anzahl der "Starter" mithilfe einerDisco-Samba-Choreografie auf über 48.000 Teilnehmende zu erhöhen.Denn das ist die Rekordmarke, die es zu knacken gilt! Getanzt wird 5Minuten lang eine eigens für diesen Zweck kreierte Choreographie zudem 70er Jahre Hit D.I.S.C.O. Die Aktion findet in diesem Jahranlässlich des Welttanztages der ADTV Tanzschulen statt. Soverschieden wie die Tanzschulen zwischen Ostsee, Schwarzwald, Alpenund Nordseestrand sind, so verschieden sind auch die Veranstaltungen- das reicht von der intimen kleinen Party mit 10 Tanzpaaren, bis hinzu mehreren 100 angemeldeten Tänzerinnen und Tänzern, die in einergroßen Shopping-Mall dem Weltrekord entgegen tanzen wollen. Testiertwird das Ergebnis des Versuchs vom Rekord Institut Deutschland. Dasoffizielle Endergebnis zum hoffentlich aufgestellten Weltrekord wirdam 6.11. erwartet. Mit diesem tänzerischen Großereignis istgleichzeitig eine Spendenaktion verknüpft, deren Ergebnis in diesemJahr wieder der RTL-Stiftung Wir helfen Kindern zugute kommt.ADTV-Tanzschulen haben durch ihre Welttanztagsaktivitäten so im Laufevon 30 Jahren fast vier Millionen Euro "ertanzt", die sämtlichnamhaften karitativen Institutionen - lokal, regional oderüberregional - zur Verfügung gestellt werden konnten.