Weltrekorde für jedermann: Am 9. November ist GUINNESS WORLD RECORDS DAY 2017 (FOTO)

London (ots) -Jeder Mensch kann einen Weltrekord aufstellen! Diese Botschaftsteht hinter dem Guinness World Records Day, der am 9. Novemberweltweit gefeiert wird.Guinness World Records ist die weltweit anerkannte Institution zurÜberprüfung und Beglaubigung von Weltrekorden. Dabei ist der Trend zuSuperlativen ungebrochen: Rund 50.000 Anfragen gehen jährlich bei demUnternehmen mit Sitz in London ein. Die Rekordhalter sind dabeikeineswegs nur Spitzensportler oder Ausnahmetalente. Selbst relativalltägliche und "erlernbare" Leistungen wie "26 Maß Bier über 40Meter tragen" gehören dazu. "Jeder Mensch kann einen Weltrekordaufstellen", so das Credo von Guinness World Records.In Deutschland kennt man die Marke vor allem von derSammelbuchreihe, deren erster Band 1955 erschien und die mit jährlich2,7 Mio Exemplaren zu den meistverkauften urheberrechtlichgeschützten Titeln zählt. Doch der Siegeszug der digitalen Medien hatauch Guinness World Records neue Möglichkeiten erschlossen: Dieinternationale Website wird jährlich von 12 Mio. Usern besucht, dieMarke zählt 2 Millionen Fans auf Facebook und 420.000 Nutzer habenden YouTube-Channel abonniert. "Wir erreichen heute ein weitausgrößeres Publikum mit den Geschichten von Menschen und Rekorden ausaller Welt", sagt Samantha Fay, die als Senior Vice President dieglobale Marken-Strategie verantwortet.So setzen auch Unternehmen und Marken immer häufiger aufSuperlative: Ob Jaguar als Beweis der Leistungsfähigkeit des neuenSportmodels den Wagen in ein spektakuläres Looping schickt oder LGauf der neuen vibrationsfreien Waschmaschine im Schleudergang ein 3,3m hohes Kartenhaus bauen lässt - mit Rekorden lassen sichProduktbotschaften emotional und unterhaltsam inszenieren.Mit dem Guinness World Records Day am 9. November bietet sichallen potenziellen Rekordbrechern eine besondere Bühne. Ehrensache,dass auch ein Team aus Deutschland antritt: Die YouTuber JimmieSmeets und Peer Bresser wollen sich in einem 24-stündigenGaming-Marathon den Titel "Longest videogame marathon on ahack-and-slash game" erobern. Der Rekordversuch kann live überhttps://gaming.youtube.com/c/ProSiebenGamesTV/live verfolgt werden.Ein ausführliches Interview mit Samantha Fay, SVP Global BrandStrategy, Guinness World Records erscheint am 9. November auf derneuen Academy Seite von news aktuell:https://www.newsaktuell.de/academy/.Über Guinness World RecordsGUINNESS WORLD RECORDS (GWR) ist die berühmte und weltweitanerkannte Institution zur Überprüfung und Beglaubigung vonWeltrekorden. Die erste Ausgabe wurde 1955 veröffentlicht undmittlerweile gehört die GUINNESS WORLD RECORDS-Sammelbuchreihe mitjährlich 2,7 Millionen Exemplaren zu den meistverkauftenurheberrechtlich geschützten Titeln aller Zeiten. Seit ihrem Startvor knapp 60 Jahren wurden in 20 Sprachen insgesamt über 130Millionen Exemplare - 400.000 E-Books inbegriffen - in mehr als 100Ländern verkauft.Die international bekannte Marke ist zudem auf etlichenPlattformen vertreten: Die GUINNESS WORLD RECORDS Global TelevisionShows werden jährlich von über 750 Millionen Zuschauern gesehen, über420.000 Nutzer haben den GWR YouTube-Channel abonniert, dieinternationale Website wird jährlich von 12 Millionen Usern besuchtund die Marke hat 2 Millionen Fans auf Facebook.Im Jahr 2013 wurde OFFICIALLY AMAZING zur eingetragenenHandelsmarke der Guinness World Records Limited. 2015 feiert GWR das60. Jubiläum der ersten Ausgabe der Sammelbuchreihe und der Gründungeiner der berühmtesten und weltweit anerkanntesten Marken.