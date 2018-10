Weltrekord geknackt: De Lancaster mit meisten Band-Auftritten in einer Nacht

Unna (ots) - Ganz offiziell hat die Münchner Band De Lancasterbeim Guinness Buch der Rekorde einen Weltrekordversuch angemeldet.Offiziell heißt es "Most Live-Shows in one night of a Band" - DeLancaster haben also behauptet, die meisten Live-Shows binnen einerNacht zu spielen und haben sich deshalb im Anschluss auf die aufSonnenklar.TV ausgestrahlten Fernsehsendung am 13. Oktober "Kunath &Co Holiday Show" auf Tour durch Münchens Clubs gegeben.Die aus den Produzenten Georg Fischer und Thomas Lackmann sowieaus der Sängerin Nadine Schäfer bestehende Gruppe ist nun am Ziel undhat den Weltrekord tatsächlich geknackt.Aufgrund der starken medialen Aufmerksamkeit der letzten Wochenhaben sich De Lancaster entschlossen, spontan mit dem am Freitagerschienenen neuen Album "Alle Macht den Träumen" auf Tour zu gehen,damit auch die anderen Teile der Republik die frisch gebackenenWeltrekordhalter erleben können. Mit auf dem Album zu hören sindübrigens auch Schlager-Superstars wie Andrea Berg, Ross Antony,Andreas Martin, Anna-Maria Zimmermann und Weltstar David Hasselhoff.In folgenden Städten werden De Lancaster performen und ihr neuesTop-Album vorstellen:15.10. - 17 Uhr - Hamburg - Tibarg Center16.10. - 11 Uhr - Leißling - "Schöne Aussicht" Weißenfeld16.10. - 17 Uhr - Großpösna - Pösna Park17.10. - 11 Uhr - Chemnitz - Neefe Park18.10. - 13 Uhr - Kassel - Königsgalerie18.10. - 17 Uhr - Hamm - Allee Center19.10. - 11 Uhr - Salzkotten - Heder Center19.10. - 17 Uhr - Witten - Stadtgalerie20.10. - 11 Uhr - Essen - Alleecenter20.10. - 14 Uhr - Dinslaken - Neutor Galerie20.10. - 20 Uhr - Brilon/Alme - Mega Park On Tour20.10. - 22 Uhr - Dortmund - Discothek Fox20.10. - 0 Uhr - Legden - Dorf MünsterlandPressekontakt:Interviewanfragen, CD Verlosungen, Meet & Greet VerlosungenMegamix GmbHMax-Planck-Str. 759423 Unnapresse@megamix.deTel Zentrale : 02303-5534333Tel Direkt : 02303-5534302Original-Content von: Megamix GmbH, übermittelt durch news aktuell