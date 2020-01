wien (ots) - Viralhit mit 28-Meter-Stunt und mehr als 700.000 Views war nur derAnfang. Jetzt startet die erste Auktion einer Sportart: Noch bis 30. Jänner istBlob Europe auf ebay zu ersteigern!Ein österreichisches Video schlug vergangene Woche in den Sozialen Netzwerkenhohe Wellen: Influencer Stefan Petrov wird beim "Car-Blobbing" 28 Meter in dieHöhe geschleudert ("Weltrekord!"), bevor er auf einer kleinen Matte landet.Haarsträubender Stunt oder guter Fake? Das Video(https://www.facebook.com/watch/?v=518780352075916) wurde hundertfach geteilt,diskutiert und - bisher insgesamt mehr als 700.000 Mal angesehen! (#carblobbing#blobauction)Ob Fake oder nicht - das Viralvideo diente dazu, Aufmerksamkeit für die SportartBlobbing zu generieren. Denn - diese gibt es jetzt zu ersteigern!Blob Europe auf ebayNach 10 Jahren hat der österreichische Unternehmer Michael Walcher entschieden,Blob Europe zu verkaufen.Seit 2009 ist Blob Hauptattraktion bei Hunderten Events am Wasser,zig-tausendfach wurde begeistert im Flug gekreischt, der Weltrekord wurde auf 22Meter Höhe geschraubt, und 2013 wurde Blob mit dem ISPO Brandnew Award aus 250Sport-Brands ausgezeichnet. Österreichische und deutsche Meisterschaften wurdenausgetragen, Europameisterschaften sind geplant. Ein Umsatz von über einerMillion Euro wurde generiert.Zu ersteigern auf ebay gibt es vom 20.1./20 Uhr bis 30.1./20 Uhr: die exklusivenEuropäischen Marken an der Sportart Blob, Kundenstock mit laufenden Umsätzen,Equipment, Social-Media-Seiten samt Community sowie technisches und juristischesKnow-how (das in einem Workshop zur Übergabe weitergegeben wird).Michael Walcher: Vielleicht ist die Aktion, mein Unternehmen auf ebay zuversteigern, mein bisher verrücktester Blob-Stunt. Aber diese Story hat sicheine spektakuläre Fortsetzung verdient.Nähere Infos & zur Versteigerung: https://blob-europe.com/Kontakt:Michael Walcher, MSc; Gründer, Besitzer & Geschäftsführer BLOB EUROPE+43 664 20 21 811,office@blob-europe.com;blob-europe.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140486/4497076OTS: B3C Bém Consulting - Content - CreationOriginal-Content von: B3C Bém Consulting - Content - Creation, übermittelt durch news aktuell