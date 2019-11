Weltrekord im Zillertal: Freitaucher bezwingt Eisschacht am Hintertuxer Gletscher

Zillertal (ots) - Erster Mensch taucht auf 3.200 Metern Seehöhe ohnePressluftflasche 23 Meter tief in einen Eisschacht im Gletscher.Vor elf Jahren entdeckte der Zillertaler Roman Erler ein mysteriöses Paradies imewigen Eis: ein einzigartiges und bis heute rätselhaftes Höhlensystem tief imHerzen des Hintertuxer Gletschers, dessen Pisten normalerweise Wintersportleraus aller Welt begeistern. Einen Eisschacht im Natur Eis Palast nutzte derApnoetaucher Christian Redl nun für einen Weltrekord, der allen Beteiligten denAtem stocken ließ. Als erster Mensch tauchte der Niederösterreicher auf 3.200Metern Seehöhe ohne Pressluftflasche 23 Meter tief in einen Eisschacht imGletscher - nicht ganz eine Minute dauerte das eisige Abenteuer.Sensation im Natur Eis PalastDas Zillertal lässt mit einem Tauchgang in extremer Höhenläge mit eisigerAtmosphäre aufhorchen. Tatort: ein Eiswasserschacht in dem seit 2008 für dieÖffentlichkeit zugänglichen Natur Eis Palast am Hintertuxer Gletscher. Dort, woobenauf 365 Tage im Jahr Pistenvergnügen möglich ist, holte der österreichischeApnoetaucher Christian Redl kürzlich tief Luft für eine noch nie da geweseneSensation. Redl, der bis dato neun Weltrekorde im Freitauchen aufstellte, wollteder erste Mensch sein, der unter einem Gletscher durchtaucht.Eine Minute und 23 Meter in einen EisschachtDer erst 2007 vom Alpinisten Roman Erler entdeckte Natur Eis Palast amHintertuxer Gletscher war schon mehrfach Schauplatz eiskalter wassersportlicherAktivität - nutzen doch immer wieder Eisschwimmer die natürlichen Becken tief imGletscher. Seit über zehn Jahren können auch Besucher den Gletschersee desZillertaler Gletschers mit dem Kanu oder einem Stand Up Paddle Board erkunden.Die Aktion von Redl ist aber bisher einzigartig: Als erster Mensch tauchte derRekordtaucher ohne Pressluftflasche innerhalb von nicht ganz einer Minute 23Meter tief in einen Eisschacht.Ein Weltrekord im eisigen Wasserbwohl Redl schon viele Eistauch-Weltrekorde aufgestellt hat, stellt er nach demWeltrekord fest: "Das Wasser war wirklich extrem kalt." Und das hat seineGründe, wie Erler, der Entdecker der unterirdischen Welt, weiß: "Das Wasser hataufgrund von vielen Anomalien eine Wassertemperatur von Minus 0,6 Grad Celsius.Normalerweise hat ein gefrorener See 2 Grad Celsius direkt unter der Eisdecke.Die Temperatur in der Höhle beträgt hingegen immer 6 Grad."Ein extremer Tauchgang auf 3.200 MeternDie Herausforderung war nicht nur die Temperatur - Redl tauchte nur mit einemfünf Millimeter dicken Nassanzug - sondern auch die Höhe von 3.200 Metern. "Aufdieser Höhe fällt jede Art von sportlicher Leistung noch schwerer. Dazu kamschließlich auch noch der mentale Aspekt. Der Schacht misst am Anfang einenDurchmesser von drei Metern, doch nach zehn Metern wurde der Schacht zum erstenMal enger - bis hin zu einem Durchmesser von nur noch einem Meter. Die Sicht imWasser war sensationell, man konnte überall Eiskristalle sehen, allerdings wurdees in der Tiefe immer dunkler", beschreibt Redl den Tauchgang.Spektakuläre Höhlenwelt unter dem Hintertuxer GletscherDer Hintertuxer Gletscher ist Österreichs einziges Ganzjahresskigebiet - hierkann Wintersportlern 365 Tage im Jahr eine perfektes Pistenerlebnis gebotenwerden. Unweit der Bergstation der Liftanlage "Gletscherbus 3" am HintertuxerGletscher liegt der Eingang zum Natur Eis Palast. Dieser war vor seinerEntdeckung so unscheinbar, dass Roman Erler ihn fast nicht beachtet hätte. Gut,dass der etwa zehn Zentimeter lange Spalt an der Flanke einer Eiswand doch nochseine Aufmerksamkeit erregt hat, denn so können Besucher nun die wunderbare Weltunter der Skipiste mit natürlichen Hohlräumen, imposanten Eisstalaktiten,gefrorenen Wasserfällen und einem Gletschersee auf einem 640 Meter langen Wegerkunden. Doch nicht nur der Natur Eis Palast ist ein Erlebnis für Groß undKlein. Am Hintertuxer Gletscher begeistert außerdem die Spannagelhöhle, diehöchstgelegene Schauhöhle Europas - ebenfalls von Roman Erler gemeinsam mitJosef Klausner für die Öffentlichkeit erschlossen. Mit einer vermessenen Längevon etwa 12,5 Kilometern gilt sie als die größte Felshöhle der Zentralalpen.Rund 500 Meter davon können bei einer Führung in Eingangsnähe besichtigt werden.Weitere Informationen und Bilder finden Sie unter diesem Link(https://www.ots.at/redirect/Weltrekord).Kontakt:Sabine JahnsZillertal TourismusBundesstraße 27 d, 6262 Schlitterst: +43 5288 87187-28 oder m: +43 664 500 33 02www.zillertal.atsabine.jahns@zillertal.atOriginal-Content von: ProMedia Kommunikation GmbH, übermittelt durch news aktuell