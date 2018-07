Weltraumbergbau - auf der Suche nach dem Gold im Weltall (AUDIO)

Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Unzählige Asteroiden, also kleine Planeten, befinden sich im All,teilweise recht nahe an der Erde. Diese Himmelskörper sind wahreGoldgruben: Sie enthalten wertvolle Rohstoffe wie Gold, Kobalt oderPlatin. Ob der Goldrausch im Weltall jetzt beginnt oderWeltraumbergbau reine Zukunftsmusik bleibt, darüber spreche ich mitMatthias Wachter, Rohstoffexperte des Bundesverbands der DeutschenIndustrie.1. Herr Wachter, wie geeignet sind Asteroiden, die sich aufUmlaufbahnen um die Erde bewegen, überhaupt, um Rohstoffe dortabzubauen?O-Ton 1 (Matthias Wachter): "Sie sind sehr geeignet. Durchinnovative Technik und billige Weltraumflüge wird der Weltraumbergbauin Zukunft technisch und wirtschaftlich machbar. Bislang wurden mehrals 700.000 Asteroiden als solche erkannt und registriert. Davonliegen etwa 17.000 in Erdnähe und sind damit für den Menschenerreichbar. Der Weltraumbergbau hat einen großen Vorteil: DieKonzentration von Rohstoffen in Asteroiden ist zum Teil signifikanthöher als in der Erdkruste. Eine Förderung eröffnet völlig neueMöglichkeiten, ohne die Umwelt zu belasten."2. Wie muss man sich einen möglichen Abbau von Rohstoffen im Alldenn überhaupt vorstellen?O-Ton 2 (Matthias Wachter): "Zum Auffinden potenzieller erdnaherund vor allem rohstoffreicher Asteroiden fliegen kleinereWeltraumsonden in die Umlaufbahnen der inneren Planeten Mars, Merkurund Venus. Hochentwickelte Technik scannt den Asteroiden, sammeltProben, analysiert den Rohstoffgehalt und sendet die Ergebnisse zurErde. Größere unbemannte Flugkörper können die dort erkundetenRohstoffe mit Robotern abbauen. Danach bringen Sammeltransporte dieRohstoffe zur Erde."3. Worauf wartet die Industrie dann noch?O-Ton 3 (Matthias Wachter): "Die deutsche Industrie fordert, dassdie Regierung innovative Projekte des Weltraumbergbaus stärkerfördert. Wir brauchen bessere Bedingungen für Investitionen inVorhaben und Unternehmen. Die Tatsache, dass es hierzulande keinWeltraumgesetz gibt, erzeugt Rechtsunsicherheit. 20 Staaten habenbereits Weltraumgesetze erlassen. Dazu zählen viele europäischeStaaten, Russland, die USA, aber auch die Mongolei. Die USA undLuxemburg haben sogar ein eigenes Weltraumbergbaugesetz, das nationalden Rahmen für die Rohstoffförderung im All vorgibt. Deutschland hatweder das eine noch das andere. Es geht jetzt darum, früh die Weichenfür eine Vorreiterrolle in dieser Zukunftstechnologie zu stellen. Unddarum, neue Rohstoffquellen zu erschließen."4. Das war Matthias Wachter vom Bundesverband der DeutschenIndustrie. Herr Wachter, wir danken für das Gespräch.Verabschiedung: "Gern geschehen"Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell