Berlin (ots) -Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) ist beim 36. FilmfestMünchen (28.6. - 7.7.2018) mit vier interessanten Neuproduktionenvertreten. Weltpremieren erleben die Dokumentarfilme "Familie Brasch"und "Von Bienen und Blumen" sowie das Drama "Idioten der Familie" undder Spielfilm "Alles Isy".Am 29. Juni kommt in Anwesenheit des Filmteams "Familie Brasch"auf die Leinwand. In den Jahren nach 1945 sind die Braschs so etwaswie eine perfekte Funktionärsfamilie in der DDR - bis dort 1968 wiefast überall auf der Welt der Generationenkonflikt aufbricht. Vordiesem zeitgeschichtlichen Hintergrund porträtiert Annekatrin Hendelden Clan, dessen bekanntestes Mitglied Sohn Thomas Brasch ist, undlässt neben der einzigen Überlebenden, Marion Brasch, u. a. auchKatharina Thalbach und Christoph Hein zu Wort kommen. Der Film wirdin der Reihe Neues Deutsches Kino vorgestellt. [Mehr unterhttp://www.filmfest-muenchen.de/de/programm/filme/film/?id=5909]Auch die rbb-ARTE-Produktion "Von Bienen und Blumen" läuft in derReihe Neues Deutsches Kino: Raus aus der Stadt und endlich auf demLand sein Glück finden. Lola Randls neuer Film befasst sich mit derSinnsuche des urbanen Individuums am Beispiel eines Paares, das ausBerlin in die Uckermark zieht, um endlich die ultimative Lebensformzu leben. Aber was ist die richtige Lebensform? - Ein wunderbarskurriler Dokumentarfilm, ganz persönlich und subjektiv. Das Filmteamnimmt an der Uraufführung am 30. Juni teil. [Mehr unterhttp://www.filmfest-muenchen.de/de/programm/filme/film/?id=5683]Um Familie geht es auch in Michael Kliers neuestem Spielfilm"Idioten der Familie". Die unter dem LEUCHTSTOFF-Label entstandenerbb-ARTE-Koproduktion läuft in der Reihe Neues Deutsches Kino undwird am 2. Juli im Beisein des Teams uraufgeführt. Die 40-jährigeHeli (Jördis Triebel) will ihre geistig behinderte Schwester (LilithStangenberg) in ein Heim geben. Ihre drei egozentrischen Brüder,gespielt von Hanno Koffler, Florian Stetter, Kai Scheve, sind damiteinverstanden. Doch dann erleben die Geschwister ein dramatischesWochenende mit dem unberechenbaren "Nesthäkchen". [Mehr unterhttp://www.filmfest-muenchen.de/de/programm/filme/film/?id=5680]"Alles Isy", vom Regie- und Autoren-Duo Mark Monheim und Max Eipp,läuft beim Filmfest in der Reihe Neues Deutsches Fernsehen und feiertseine Weltpremiere am 4. Juli. Dabei sind das Kreativteam sowie dieHauptdarstellerinnen und -darsteller Claudia Mehnert, MilenaTscharntke, Michelangelo Fortuzzi, Ludwig Simon, Jakob Schmidt undRuna Greiner. Während einer Party und unter Drogen wird die16-jährige Isy (Milena Tscharntke) von Mitschülern vergewaltigt. Dochwas passiert, wenn hinterher nichts passiert? Wenn die Strafeausbleibt? [Mehr unterhttp://www.filmfest-muenchen.de/de/programm/filme/film/?id=5738]Pressekontakt:rbb Presseteam, Tel. (030) 97993 -12101 und -12102.Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell