München/Kreuzlingen/Bad Tölz/Deggendorf/Neuss (ots) -Siebenstellige Investitionen in die globale Pilotregion und harteArbeit haben sich nicht nur für die Schweizer M-Commerce Spezialistengelohnt. Zum Saisonstart der Tölzer Löwen in der DEL2 ist dieweeArena digitalisiert: Ein neues Zeitalter für Mobile Payment, dasEinkaufs- und Konsumverhalten der Welt zu verändern und dieLebensqualität zu verbessern. Verschiedene europäische Regionenwurden evaluiert, bevor Bad Tölz den Zuschlag mit nachhaltigerInvestitionsgarantie erhielt. Der Pilot hat die Stresstestsabsolviert - vom Erfolg profitiert das gesamte bayerische Oberland ander Grenze zu Österreich. Und mittel-/langfristig mindestens nochweitere 25 Regionen von Arenen, die auf Basis dieser Blaupausetechnologisch umgerüstet und mit dem Einzelhandel vor Ort sowieOnline-Shopping vernetzt werden.Cengiz Ehliz (48), Visionär und Gründer von "wee": "Wir musstenrichtig dicke Bretter bohren," freut sich der Multi-Unternehmer imM-Commerce, "denn meine Heimat tut sich mit Innovationen schwer."Dass die weeMarketplace AG ihr Pilotprojekt im Isarwinkel realisierenwollte, hat die Fans wenig interessiert. Erst als dasHauptsponsorship die Lizenz für den Aufstieg der Löwen in die DEL2sicherte und auch die Naming-Rights des Eistempels für die weeArenaunter Dach und Fach waren, entwickelte sich Begeisterung. Neben demsechsstelligen Hauptsponsorship flossen allein in den vergangenen 9Monaten rund 1,5 Mio. Euro Umsatz an zusätzlicherWirtschaftsförderung durch von "wee" veranstaltete Events in dieheimische Wirtschaft.Investitionen tragen FrüchteAls Mehrheitsaktionär der börsennotierten Swiss Fintec Invest AGschaut der gebürtige Tölzer und Eishockey-Fan öfter mal persönlichvorbei, um sich die Projektfortschritte im Eistempel aufzeigen zulassen. "Für die Realisation meiner Vision denke ich in Dekaden",unterstreicht Ehliz, "aber hierfür braucht es Konzepte und bei derUmsetzung in Zwischenschritten ein interdisziplinäres Team -inklusive Controlling. Ohne den nachweisbaren Proof of Conceptverpufft jede Investition und die weltweite Viralisierung desProjektes wäre gefährdet."Die Schweizer können sich vor Anfragen kaum retten. "Wie ichhöre", so Ehliz, "gibt es gefühlt keine Liga der Welt, die uns nichtauf dem Radar hat. Die weeMarketplace AG hat rund 100 Anfragen vonClubs und Stadionbetreibern. Aber wir arbeiten seriös, sind unserenAktionären verpflichtet und werden uns bei der Expansion nicht selberüberholen."Multiplikation des "offenen" Mobile Payment-Stadionsystems von"wee" national und internationalDas kann sich aber schnell ändern, so Ehliz: "Erstmal müssen wirden reibungslosen Mobile Payment-Betrieb in der weeArena nachweisen,parallel sind wir aber schon dabei, den Einzelhandel beimLigakonkurrenten Deggendorf zu erschließen und das Eisstadion für diekommende Saison auf bargeldlos umzurüsten. Dass wir internationalGespräche führen, ist kein Geheimnis. Unsere Spezialisten arbeitenhierzu an einer Art Franchise-Modell, das die Multiplikation desSystems gewährleisten wird."Interesse besteht auch aus China: 2022 werden in Peking dieolympischen Winterspiele veranstaltet. Mit dem Bau von 35 neuenEisstadien landesweit möchten die Ausrichter den global beliebtenEishockeysport popularisieren. Und wenn nicht in China, wo dann,würde ein "offenes" Stadion-Bezahlsystem wie das von "wee" am bestenpassen? Mobile Payment in China steht nicht nur für Bezahlen mit demSmartphone. 350 Millionen Chinesen begleichen bereits heute überOnline-Dienstleister ihre Miete oder erhalten so ihr Gehalt, leihenGeld oder legen es an.Die in Kürze anstehende Vernetzung des Cashback-Systems "wee" mitden global unbegrenzten Möglichkeiten der Blockchain-Technologie,kann für "wee" einen gewaltigen Innovationssprung bedeuten. Diesbildet den entscheidenden Schritt zur Umsetzung der Vision von Ehliz."Weltweit mit einer Karte oder App einkaufen können, online undoffline, und dabei mit jedem Einkauf einerseits Geld sparen,andererseits über unsere weeCharity benachteiligten Kindern weltweitGutes tun."weeArena Bad Tölz funktioniert nach reibungslosen Stress-TestsDas weltweit erste "offene" Stadion-Bezahlsystem feierte am 14.September mit Neuerungen für die Fans erfolgreich Premiere: Rund 800Dauerkarten-Besitzer strömten mit ihrer wee ArenaCard ins Stadion,gut 1.000 Tageskarten-Käufer erhielten zusätzlich zur Eintrittskarteeine Spieltag-bezogene, kostenlose wee ArenaCard... Wie auch inanderen Stadien gibt es nun im Stadion Stationen, um Geld aufladenund entladen zu können. Diese werden zunächst von Personal betreut,um bei Nachfragen helfen zu können. Bis Mitte Oktober können dieBesucher noch mit Bargeld bezahlen."Wiggerl" Donbeck (46), Geschäftsführer der Tölzer Löwen EissportGmbH, ist stolz: "Um unseren Hauptsponsor "wee" beneidet uns diegesamte Liga. Natürlich ist ein guter Etat die Voraussetzung fürErfolg, aber gleichermaßen freue ich mich über die Unterstützung desNachwuchsbereichs durch "wee" und die überregionale Aufmerksamkeitfür die weeArena."Im Gegensatz zu allen anderen Systemen ist die wee ArenaCard balduniversell einsetzbar. In der aktuellen Projektstufe ist bereitsgewährleistet, dass mit dem Konsum in der weeArena erzieltes Cashbackbeim Shopping im lokalen Einzelhandel oder beim weitergehendenEinkaufen im Eisstadion verwendet werden kann. Alternativ lassen sichdie gesammelten wee in Euro auf das eigene Girokonto auszahlen. Esist geplant, die weeCard so einsetzen zu können, dass man diese auchals Eishockey-Dauerkarte, als wee ArenaCard, einsetzen kann, wenn manbereits im Besitz einer weeCard oder weeApp ist. Vorab sollgewährleistet werden, dass mehrere weeCards über einen wee Accountgeführt werden. Geht man von gut 30 Pflichtspielen der Tölzer Löwenin dieser Saison aus, so werden mit Eintritt und Konsum ca. 150.000Transaktionen getätigt.Das entspricht einem Umsatzvolumen von ca. 2 Mio. Euro. Bis Endedes Jahres erfolgt der Ausbau des Händlerpools auf 80 Einzelhändler,darüber hinaus soll das evaluierte Potenzial von 150 für die Regionausgeschöpft werden.weeArena-Technologie bald auch in Niederbayern im DeggendorferEisstadionSpätestens zum Saisonstart 2019/20 wird das DeggendorferEisstadion auf bargeldlos umgerüstet sein. Ausgangspunkt derZusammenarbeit war die Anfrage von Artur Frank (45), erfolgreicherUnternehmer, DSC-Geschäftsführer und Vorstand im Gesamtverein, beiregionalen Finanzinstituten, ob es "nicht eine Plastikkarte gibt, mitder man sowohl im Eisstadion, als auch im heimischen Einzelhandelkonsumieren kann." Die entsprechende Absage navigierte denDEL2-Neuling zum Problemlöser "wee". "Unser Sponsorship", erläutertder erfahrene Macher, "beinhaltet einen sechsstelligen Euro-Betrag,aufgeteilt auf drei Jahre. Wir setzen in unserem Verein und imEisstadion das Vereinskonzept von "wee" um. Neben klassischenSponsoring-Maßnahmen unterstützt uns der Partner bei derNachwuchsförderung und in der Digitalisierung des Stadions nachTölzer Muster.""wee" als Innovator und möglicher Turbo auf dem Radar der DELAuch die DEL2 ist vom "wee"-Engagement sehr angetan, denn diebeiden Sponsorships stehen für Etatsicherheit der Clubs und für einegesteigerte Qualität der Profikader und der Nachwuchsarbeit. RenéRudorisch (40), DEL2-Geschäftsführer: "Die weeMarketplace AG sorgtmit der Digitalisierung der Arenen in Bad Tölz und Deggendorf füreinen tollen Fortschritt und beweist mit ihrem Engagement an denStandorten Leidenschaft und Interesse für den Eishockeysport inDeutschland. 