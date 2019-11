Die Weltpremiere des neuen SKODA OCTAVIA in Bildern

Mladá Boleslav/Prag (ots) -- Vierte Generation des SKODA Bestsellers zu den Klängen des ,OpusOCTAVIA' präsentiert- 700 Gäste bei der Weltpremiere im Messepalast in Prag- Noch größer, besser und emotionaler: Der SKODA OCTAVIA erreichtneue DimensionenGroßer Auftritt für den neuen SKODA OCTAVIA: Vor 700 Gästen und zahlreichenEhrengästen hat SKODA am Montagabend im Messepalast der Nationalgalerie Prag dievierte Generation des SKODA OCTAVIA vorgestellt. Zu den Klängen des eigens fürdiesen Anlass von Jazz-Musiker Jesse Milliner komponierten und vom Orchester derTschechischen Philharmonie und dem Streichtrio ,Time for Three' aufgeführten,Opus OCTAVIA' rollte der SKODA Bestseller ins Rampenlicht. Zehntausendeverfolgten die Präsentation via Livestream im Internet.Auf der SKODA Media-Seite (https://www.skoda-media.de) stehen die Pressemappeund Fotos zum neuen SKODA OCTAVIA in digitaler Form zum Download bereit.Die Übertragung der 35-minütigen Fahrzeugpräsentation steht auf YouTube bereit -sowohl in Deutsch (https://www.youtube.com/watch?v=KPzx8suC71M) als auchEnglisch (https://www.youtube.com/watch?v=O3ANITU8_I4).Ein Highlight-Video mit den schönsten Momenten der Weltpremiere ist abrufbarunter https://www.youtube.com/watch?v=1b8yhVgLaXA.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlichvorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werdenbestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren fürPersonenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light VehiclesTest Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure)den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sinddie nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte invielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zuden Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unterwww.skoda-auto.de/wltp.Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sichum Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte vonden WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zuderen verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte alsSpannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes,individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienenallein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) könnenrelevante Fahrzeugparameter, wie z.B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamikverändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellenFahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionenund die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienznach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuerPersonenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, dieCO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommenwerden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil TreuhandGmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de),unentgeltlich erhältlich ist.Neuer OCTAVIA iV 1,4 TSI DSG 115 kW (156 PS)/75 kW (102 PS):Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen derzeit nichtvor, da das Typgenehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist.Das Fahrzeug wird noch nicht zum Verkauf angeboten.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell