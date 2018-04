Weltpremiere des neuen Ford Focus: innovativster, dynamischster und faszinierendster Ford aller Zeiten (FOTO)

Köln / London (ots) -- Die Entwicklung der komplett neuen, vierten FordFocus-Generation begann mit dem sprichwörtlichen "weißen BlattPapier"- Zur umfangreichen Modell-Familie gehören diePremium-Ausstattungslinie Vignale und ein neuesCrossover-Angebot, der Ford Focus Active- Umfassendstes Angebot an Fahrer-Assistenzsystemen, das Fordbislang in seinen europäischen Baureihen zu bieten hat- Die Design-Philosophie: der Mensch steht im Mittelpunkt- Hochmoderne EcoBoost-Dreizylinder-Turbobenziner mitZylinderabschaltung und EcoBlue-Turbodiesel sowie neue8-Gang-AutomatikDer komplett neu entwickelte Ford Focus feiert heute in Londonseine Publikums-Weltpremiere. Die vierte Generation der erfolgreichenMittelklasse-Baureihe ist das technologisch kompetenteste undfortschrittlichste Kompaktmodell in der Geschichte von Ford Europa.Der Bestseller der Marke läuft im Werk Saarlouis (Saarland) erneutals 5-türige Fließheck-Limousine, in der Kombi-Version Turnier sowie- für ausgewählte Märkte außerhalb Deutschlands - auch als 4-türigeStufenheck-Limousine vom Band. Ford hat in die Produktionsanlagen 600Millionen Euro investiert, die sich in einer besonders hochwertigenVerarbeitungsqualität der Ford Focus-Fahrzeuge widerspiegeln werden.In Deutschland kommt der neue Ford Focus in sechs unterschiedlichenAusstattungslinien auf den Markt: Trend, Cool & Connect, Titanium,ST-Line, Vignale und der etwas später in der Produktion einsetzendeActive (die erste Crossover-Variante dieser Baureihe). Erstmals wirddie neue Ford Focus-Baureihe auch mit einer 8-Gang-Automatik zurVerfügung stehen. Die Markteinführung des neuen Ford Focus inDeutschland ist für September geplant. Verkaufspreis: ab 18.700 Euro(unverbindliche Preisempfehlung).Die Entwicklung der komplett neuen Ford Focus-Generation begannmit dem sprichwörtlichen "weißen Blatt Papier". Ford hat dabei dasFeedback seiner Kunden so deutlich in den Mittelpunkt gestellt wienoch nie zuvor. Das Ergebnis ist ein neues, auf den Menschenausgerichtetes Gesamtkonzept. Es verknüpft ein emotionalesKarosserie-Design mit klassenbester Aerodynamik, während dergroßzügig bemessene Innenraum durch hochwertige Materialien und hoheVerarbeitungsqualität überzeugt.Der neue Ford Focus: erstmals mit Head-up-Display Zu denbesonderen Kennzeichen des neuen Ford Focus zählt das umfassendsteAngebot an Fahrer-Assistenzsystemen, das Ford bislang in seineneuropäischen Baureihen zu bieten hat. Hierzu gehören:- der neue Ford Intelligent Drive Assist. Er vereint die adaptiveGeschwindigkeitregelanlage (ACC - Adaptive Cruise Control) miteinem Stau-Assistenten einschließlich Stop & Go-Funktion und demso genannten Fahrspur-Piloten. Das ermöglicht bei den FordFocus-Modellen mit Automatikgetriebe ein müheloses Mitrollen imstockenden Verkehr. Zusätzlich ist das System mit demVerkehrsschild-Erkennungssystem verknüpft und passt dieGeschwindigkeit auf wechselnden Straßenabschnitten automatischan.- die adaptiven LED-Scheinwerfer mit blendfreiemFernlicht-Assistenten und kamerabasiertem Kurvenlicht reagierenzum ersten Mal überhaupt auch auf Verkehrsschilder entlang derFahrbahn und passen den Scheinwerferkegel entsprechend an.- der Aktive Park-Assistent "Plus" mit Ein- und Ausparkfunktionund teil-automatisierter Fahrzeugführung steuert bei den FordFocus-Modellen mit dem neuen 8-Gang-Automatikgetriebe auch dieGangwahl sowie die Brems- und Gaspedalbefehle.- das erste von Ford in Europa zum Einsatz kommendeHead-up-Display erhöht die Konzentration des Fahrers auf dasVerkehrsgeschehen.- der Ausweichassistent ESA (Evasive Steer Assistance) des neuenFord Focus ist ein Novum in dieser Fahrzeugklasse. Er dient alsaktive Lenkunterstützung für den Fall, dass das Auto Hindernisseumfahren muss, um eine Kollision zu vermeiden.Erstmals kommt nun in der Ford Focus-Baureihe optional dasInteraktive Fahrwerksystem mit elektronischer Dämpferreglung CCD(Continuously Controlled Damping) sowie eine Fahrmodus-Regelung zumEinsatz. Im Zusammenspiel mit neu entwickelten Fahrwerksfedern -einem Patent von Ford - steigert dies ein weiteres Mal die besondereFahrdynamik, mit der diese Baureihe seit nunmehr 20 Jahren Maßstäbein ihrem Segment setzt. An der Hinterachse verbessert ein isolierterFahrwerksrahmen den Federungs- und Geräuschkomfort spürbar.Besonderen Komfort an Bord des neuen Ford Focus bieten auchKonnektivitätslösungen wie das integrierte FordPass Connect-Modem,das unterwegs den Kontakt zur digitalen Welt hält, sowie eineinduktive Ladestation für das kabellose Aufladen entsprechendkompatibler Smartphones.Neue C2-Segment-PlattformDer neue Ford Focus ist die erste Baureihe desAutomobilherstellers, die auf der neu entwickelten C2-Plattformbasiert. Sie ermöglicht eine nochmals verbesserte Crash-Sicherheitund ein größeres Platzangebot im Innenraum, ohne sich nachteilig aufdie Außenabmessungen auszuwirken. Hinzu kommt eine optimierteAerodynamik, die das Verbrauchsverhalten positiv beeinflusst.Die Design-Philosophie: der Mensch steht im MittelpunktDer neue Ford Focus läutet die nächste Evolutionsstufe derDesign-Philosophie von Ford ein. In den Vordergrund rückt dasProduktempfinden, das der Kunde bei jeder Interaktion mit seinemFahrzeug erlebt - dieser ausschließlich auf den Menschenkonzentrierte Ansatz beeinflusst die expressive Formensprache ebensowie alle funktionalen Attribute des Autos.Die Proportionen des neuen Ford Focus sind erwachsener geworden.Die A-Säulen wurden in Richtung Fahrzeugmitte versetzt und lenken denBlick in ihrer optischen Verlängerung auf den Mittelpunkt derVorderräder. Zugleich scheinen sich die C-Säulen wie ein kraftvollerMuskel auf den hinteren Rädern abzustützen, was unter dem Strich einesehr ausgewogene, gefällige Seitenansicht bedeutet."Wir wollten, dass sich unsere Kunden spontan und auf Dauer in denneuen Ford Focus verlieben", erklärt Amko Leenarts, Design-Direktorvon Ford Europa. "Von außen betrachtet oder im Auto selbst - unsereneue Design-Philosophie will, dass jeder Kontakt mit dem neuen FordFocus einen bleibenden positiven Eindruck erzeugt und die Verbindungzwischen Mensch und Maschine stärkt."Länger und breiter, aber flacher als der VorgängerIn der Länge wächst der neue Ford Focus gegenüber dem Vorgänger um18 Millimeter (Limousine) beziehungsweise um 108 Millimeter(Turnier). Höhe (neu versus alt): minus 15 Millimeter (Limousine)beziehungsweise minus 20 Millimeter (Turnier). Breite ohne Spiegel(neu versus alt): plus 2 Millimeter (Limousine und Turnier).Der Radstand der 5-türigen Karosserieversion und des Turniers legtgegenüber der Ford Focus-Vorgängergeneration um 52 Millimeter zu.Dies begünstigt die Wahl von Rädern mit größerem Durchmesser. Siekönnen höher in die Karosserie einziehen und reduzieren auf dieseWeise die optische Länge des neuen Ford Focus. KürzereKarosserie-Überhänge und die leicht zurückversetzte Passagierkabineunterstreichen den sportlich-kompakten Eindruck bei gleichzeitiggroßzügigeren Innenraummaßen.Besonderes Augenmerk legten die Designer des neuen Ford Focus auchauf strömungsgünstige Formen. Die skulptural gezeichnete Karosseriemit ihrem schlanken Profil, den harmonisch integriertenAerodynamik-Elementen und den kurzen Ecken ermöglicht einen besondersniedrigen Luftwiderstandsbeiwert von cw 0,273 für die 5-türigeLimousine.Der erkennbar größer ausgeführte und somit markanter in denVordergrund tretende Kühlergrill füllt den Platz zwischen denhorizontal ausgerichteten Hauptscheinwerfern aus, die - ebenso wiedie Rückleuchten - so weit außen positioniert wurden wie möglich.Apropos Rücklichter: Fortan zweigeteilt, erleichtern sie denZugang zum Laderaum durch eine größere Ladebreite. DankLED-Technologie bieten sie bei Tag und bei Nacht eineunverwechselbare Lichtsignatur, während der "Focus"-Schriftzugprominent dazwischen platziert wurde und die hochwertige Ausführungder Heckpartie noch eleganter wirken lässt.Der neue Ford Focus: Hochmoderne Benziner- undDiesel-Motorisierungen Der neue Ford Focus kommt mit einerfortschrittlichen Palette an Ford EcoBoost-Turbobenzinern undEcoBlue-Turbodiesel-Motoren auf den Markt. Sie erfüllen dieEmissionsklasse Euro 6d-temp auf Basis des neuen WLTP-Testzyklusses(World Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Die serienmäßigenautomatischen Start-Stopp-Systeme senken den Verbrauch und damit auchdie Betriebskosten. Außer 6-Gang-Schaltgetrieben steht nun erstmalsauch eine neu entwickelte 8-Gang-Automatik zur Wahl.Benziner: Der vielfach preisgekrönte Ford EcoBoost-Dreizylindersteht für den neuen Ford Focus wahlweise mit 1,0 Liter Hubraum in dendrei Leistungsstufen 62 kW (85 PS)*, 74 kW (100 PS)* und 92 kW (125PS)* sowie mit 1,5 Liter Hubraum in den beiden Leistungsstufen 110 kW(150 PS)* und 134 kW (182 PS)* zur Verfügung. Beide Aggregate habeneine innovative Zylinderabschaltung, die Ford als ersterAutomobilhersteller überhaupt für Dreizylinder-Motoren eingeführthat.Diesel: Für den neuen Ford Focus stehen zweiEcoBlue-Turbodieselmotoren zur Wahl: der 1,5 Liter große Vierzylinderleistet wahlweise 70 kW (95 PS)* oder 88 kW (120 PS)*, der 2,0 Litergroße Vizerylinder leistet 110 kW (150 PS)* .Das neue 8-Gang-AutomatikgetriebeDas neue, besonders schnell schaltende 8-Gang-Automatikgetriebelässt sich im Ford Focus mit den 125 PS und 150 PS starkenEcoBoost-Benzinern sowie mit den EcoBlue-Dieselmotorisierungen mit120 PS und 150 PS kombinieren. Die adaptive Schaltstrategie passtsich dem individuellen Fahrstil an und sorgt für optimaleGangwechsel. Das System erkennt Bergauf- und -Bergabfahrt ebenso wieeine sportliche Fahrweise."Mit dem neuen Ford Focus setzen wir uns in puncto Technologie undFahrerlebnis an die Spitze des Segments", betont Joe Bakaj, alsVizepräsident von Ford Europa verantwortlich für dieProduktentwicklung. "Die Chance, ein komplett neues Modell beginnendmit einem weißen Blatt Papier zu entwickeln, bietet sich nicht oft.Wir haben die Gelegenheit mit beiden Händen ergriffen und das besteAuto auf die Räder gestellt, das es in der kompakten Mittelklassederzeit gibt."Link auf weiterführendes MaterialÜber den nachfolgenden Link ist weiterführendes Material -darunter ein ausführlicher Pressetext sowie Bilder - vom neuen FordFocus abrufbar: http://focus.fordpresskits.com/* Kraftstoffverbrauch des neuen Ford Focus**: 6,3 - 3,8(innerorts), 4,5 - 3,3 (außerorts), 5,2 - 3,5 (kombiniert);CO2-Emissionen (kombiniert): 129 - 91 g/km. CO2-Effizienzklassen: G -D.** Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenenMessverfahren (§ 2 Nrm. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltendenFassung) ermittelt.Ab dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach demweltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP),einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissoien, typgenehmigt. Ab dem 1.September 2018 wird das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus(NEFZ), das derzeitige Prüfverfahren, ersetzen. Wegen derrealistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenenKraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höherals die nach dem NEFZ gemessenen.Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug undsind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch unddie CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von dereffizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondernwerden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktorenbeeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlichverantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionenneuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über denKraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellenund bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitereInformationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten undDienstleistungen von Ford besuchen Sie bitte www.ford.dePressekontakt:Isfried HennenFord-Werke GmbH0221/90-17518ihennen1@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell