Leipzig (ots) -Der besondere Kinderfilm "Invisible Sue", produziert unterMDR-Federführung, bewirbt sich am 22. Oktober beim weltgrößtenTreffen der Kindermedienbranche Cinekid in Amsterdam. Zusammen mit 14weiteren Produktionen wird der erste deutsche Superheldenfilm um eineweibliche Protagonistin im Wettbewerb "Best Children´s Film" gezeigt.MDR-Intendantin Prof. Dr. Karola Wille zur Weltpremiere: "Ich binstolz darauf, dass wir mit 'Invisible Sue' bereits den viertenbesonderen Kinderfilm präsentieren können. Mit glaubwürdigen Figurenwird eine spannende Geschichte von den besonderen Herausforderungenim Leben Heranwachsender erzählt. Dabei freue ich mich vor allem überdie Idee, eine weibliche Hauptfigur - eine junge Superheldin - in denMittelpunkt dieses Films zu stellen."Die MDR-Intendantin hatte 2013 die gemeinsam von Filmwirtschaft,Politik und öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern getrageneInitiative "Der besondere Kinderfilm" mit ins Leben gerufen. Ziel istes, realitätsnahe Filme zu fördern, die nicht auf bekanntenliterarischen Vorlagen beruhen, sondern auf neugeschaffenen Stoffen.Zum Inhalt des Films: Die 12-jährige Sue träumt davon, alsSuperheldin die Welt zu retten. Als Sue im Labor ihrer Mutter, einerehrgeizigen Wissenschaftlerin, mit einer geheimnisvollen Flüssigkeitin Kontakt kommt, kann sie sich plötzlich unsichtbar machen. Die neueSuperkraft erweist sich jedoch als richtig gefährlich. Sues Mutterwird vor ihren Augen entführt und Sue selbst verfolgt. Wie kommt sieaus dieser Situation wieder heraus?Neben den Nachwuchsdarstellern Ruby M. Lichtenberg (Sue), AnnaShirin Habedank (App) und Lui Eckardt (Tobi) sind in "Invisible Sue"bekannte Schauspieler wie Victoria Mayer, Tatja Seibt, StephanieStremler, Mickey Hardt, Roy Peter Link oder Joyce Illg zu sehen.Regie führte Markus Dietrich, der auch das Drehbuch schrieb."Invisible Sue" wurde im Herbst 2017 größtenteils in Thüringen undLuxemburg sowie in Chemnitz gedreht."Invisible Sue" ist eine Produktion der ostlicht filmproduktionGmbH, in Ko-Produktion mit AMOUR FOU Sàrl Luxemburg, demfederführenden Mitteldeutschen Rundfunk (Redaktion: Anke Lindemann,Christa Streiber-Aurich, Meike Götz), dem KiKA (Redaktion: Dr. AstridPlenk, Corinna Schier), dem Hessischen Rundfunk (Redaktion PatriciaVasapollo) und dem Westdeutschen Rundfunk (Redaktion BrigittaMühlenbeck). Gefördert wurde die Kinokoproduktion von der MDMMitteldeutsche Medienförderung, der BKM Beauftragten derBundesregierung für Kultur und Medien, der MFG Medien- undFilmgesellschaft Baden-Württemberg, der Thüringer Staatskanzlei, demDFFF Deutscher Filmförderfonds und dem Film Fund Luxembourg.Das jährlich stattfindende Festival Cinekid steht ganz im Zeichenvon Filmen, TV-Beiträgen und neuen Medien für Kinder. Gezeigt undprämiert werden dort Kinderfilme und Kindersendungen aus vielenLändern.Pressekontakt:MDR, Susanne Odenthal, Leiterin Presse u. Information,Tel.: (0341) 3 00 64 55 oder E-Mail: presse@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell