Weltpremiere auf dem Genfer Automobilsalon: Vorhang auf für den neuen Opel Insignia (FOTO)

Rüsselsheim (ots) -- Zweite Insignia Generation: Neuer Grand Sport und Sports Tourerim Rampenlicht- Save the date: Opel-Pressekonferenz am 7. März um 11 Uhr inHalle 2, Stand 2231- Neuer persönlicher Service: Hotelreservierung und Parkplatzsuchemit Opel OnStar- Absolut individuell: Neues Programm Opel Exclusive mitunendlichen Farboptionen- 7 in 17: Opel-Produktoffensive mit sieben Modellen 2017 läuftauf HochtourenDer 87. Internationale Genfer Automobilsalon steht bei Opel ganzim Zeichen des komplett neuen Opel Insignia. Die Newcomer InsigniaGrand Sport und Insignia Sports Tourer haben vom 7. bis 19. März aufdem Opel-Stand 2231 in Halle 2 der Palexpo ihren ersten Auftritt vorgroßem Publikum. Das Duo wird am 7. März mit Beginn derOpel-Pressekonferenz um 11 Uhr enthüllt. Insgesamt glänzt die zweiteInsignia-Generation mit hoher Agilität, einem großen Platzangebotsowie einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis - der InsigniaGrand Sport ist bereits ab 25.940 Euro inklusive zahlreicherTop-Technologien bestellbar (UPE inkl. MwSt. in Deutschland). Mitdiesen Qualitäten wird der Insignia mehr denn je zum Herausfordererselbst für Modelle der Premiummarken. Zusammen mit demOpel-Flaggschiff debütieren in Genf neue Services von Opel OnStarsowie das Individualisierungs-Programm Opel Exclusive.Der komplett neukonstruierte Opel Insignia ist extrem gut in Form:sportlich im Stile eines großen Coupés, geräumig ohne Kompromisse undvorbildlich sicher, wie es sich für ein echtes Flaggschiff gehört.Die zweite Insignia-Generation überzeugt mit ihrer atemberaubendenLinienführung, Wohlfühl-Atmosphäre sowie Hightech-Lösungen vomrichtungsweisenden Opel IntelliLux LED® Matrix-Licht über modernsteFahrerassistenz-Systeme wie dem aktiven Spurhalte-Assistenten mitautomatischer Lenkkorrektur bis hin zum coolen Head-up-Display.Höchste Sicherheit auch für Alle, die nicht im neuen Insignia sitzen:Er ist der erste Opel mit aktiver Motorhaube (serienmäßig) undverbessert so deutlich den Fußgängerschutz.Darüber hinaus bietet der neue Insignia eine Opel-typischerstklassige Vernetzung mit Smartphone-Integration, die jetzt um eineParkplatzsuche samt -reservierung und den Booking-Service bei OpelOnStar erweitert wird - hierbei reserviert ein OnStar-MitarbeiterHotelzimmer für die Insignia-Passagiere.Erstmals bei Opel gibt es in der neuen Insignia-Generation einAchtstufen-Automatikgetriebe, eine 360-Grad-Rundumkamera und einenintelligenten Allradantrieb mit Torque Vectoring. Im Zusammenspielmit hocheffizienten neuen Turbomotoren, bis zu 200 KilogrammGewichtsersparnis je nach Variante und einer tieferen Sitzpositionvermitteln die neuen Insignia Grand Sport und Insignia Sports Tourerdem Fahrer ein direkteres Fahrgefühl denn je.Absolut individuell, absolut einzigartig: Opel ExclusiveNicht nur die beiden neuen Insignia-Varianten und die neuen OpelOnStar-Services haben in Genf Premiere. Mit der Messe wird auch dasneue Programm Opel Exclusive vorgestellt. Opel Exclusive-Kundenkönnen zukünftig aus unendlich vielen Farboptionen wählen und so ihrFahrzeug mit einer einzigartigen Lackierung zum Blickfang machen. Obdas Auto zum Farbton der Lieblingskrawatte passen oder die Augenfarbeder Partnerin oder des Partners widerspiegeln soll - alles istmöglich mit Opel Exclusive.Doch es geht noch individueller: Opel Exclusive-Kunden könnennicht nur ihre ganz persönliche Farbe zusammenstellen, sondern sogaraus drei von Opel angebotenen Lackierungsarten wählen. DieTri-Coat-Lackierungen basieren auf einem innovativen Mischverhältnisund verdanken ihr intensives und glattes Erscheinungsbild drei Lagen,in denen sie aufgetragen werden. Die Metallic-Lackierungenreflektieren einfallendes Licht und erzeugen so funkelndeGlanzeffekte. Und die feinen Kristall-Schichten derPearl-Lackierungen sorgen für einen besonders natürlichen Perlglanz.Außerdem hält Opel Exclusive ein umfangreiches Portfolio anweiteren Personalisierungsmöglichkeiten bereit, in deren Genusseinzig Kunden dieses Angebots kommen. Dazu zählen verschiedeneLeder-Optionen, Rädergrößen und Felgendesigns ebenso wie zahlreicheDekor-Elemente."Opel Exclusive kennt keine Grenzen: Mit individualisiertenFarben, personalisierbaren Design-Details und den unnachahmlichenKomfort-Features gestalten Sie Ihren persönlichen Insignia exakt so,wie Sie ihn wollen: Exklusiv für Sie. Ihr persönliches Unikat", sagtOpel-Marketingchefin Tina Müller.Auch in der Darstellung geht Opel neue Wege: Als Teil desExclusive-Programms können die Kunden ihr Fahrzeug gestochen scharfim digitalen, hochauflösenden 4K-Showroom kreieren. In besterAugmented-Reality-Wahrnehmung genießen sie so schon vorab ihr neues,einzigartiges Auto, als ob es direkt vor ihnen stünde."7 in 17": So fährt Opel 2017 vorBeide Premierenstars von Genf - der neue Insignia Grand Sportgenauso wie der neue Insignia Sports Tourer - sind zentralerBestandteil der Opel-Produktoffensive "7 in 17", bei der im Laufe desJahres insgesamt sieben neue Modelle an den Start gehen. WeitereProtagonisten sind der revolutionäre Opel Ampera-e, der seinenMitbewerbern mit einer elektrischen Reichweite von offiziell nachNEFZ zertifizierten 520 Kilometern davonfährt (gemessen nach demNeuem Europäischen Fahrzyklus), sowie der Allrad-Allrounder InsigniaCountry Tourer und der in Komfort und Flexibilität weiter verbesserteVivaro. Im boomenden CUV/SUV-B-Segment bringt Opel nach dem Mokka Xden neuen Crossland X auf den Markt. Und eine Klasse höher imC-Segment tritt darüber hinaus der neue Grandland X an.Pressekontakt:Patrick Munsch, 06142-772-826, patrick.munsch@opel.comMichael Blumenstein, 06142-766-171, michael.blumenstein@opel.comDavid Hamprecht, 06142-774-693, david.hamprecht@opel.comMichael Göntgens, 06142-772-279, michael.goentgens@opel.comNico Schmidt, 06142-778-325, nico.schmidt@opel.comOriginal-Content von: Adam Opel AG, übermittelt durch news aktuell