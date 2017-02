Weltpremiere: Neuer Ford Fiesta ST mit 200 PS starkem EcoBoost-Dreizylinder und Fahrprogramm-Auswahl

Köln (ots) -- Ford Performance enthüllt die dritte Generation des Fiesta ST;sportlicher Kleinwagen feiert sein Messedebüt auf dem GenferAutomobilsalon- Erstes Ford Performance-Modell mit drei Zylindern:Komplett neu entwickelter EcoBoost-Turbobenziner mit 1,5 LiterHubraum mobilisiert 147 kW (200 PS)- Von Ford entwickelte Innovation: Zylinderabschaltung zurReduzierung der CO2-Emissionen- Weiteres Novum: Fahrprogrammauswahl ermöglicht Anpassung vonMotoransprechverhalten, Lenkung, Motorsound und ElektronischerStabilitätskontrolle- Electronic Sound Enhancement (ESE) und aktive Sportabgasanlagebetonen sportlichen Klang des Dreizylinders- Mehr Personalisierungsmöglichkeiten als jemals zuvor:Styling-Pakete, SYNC 3 mit bis zu 8 Zoll großem Touchscreen sowiehochwertiges B&O PLAY® Sound-System- Noch vor seiner offiziellen Messepremiere auf dem GenferAutomobilsalon gibt der neue Ford Fiesta ST sein VideodebütWeltpremiere für den neuen Ford Fiesta ST: Ford Performance hatheute die nächste Generation des sportlichen Kleinwagens enthüllt.Als erstes Sportmodell des Kölner Autoherstellers überhaupt verfügter über einen Dreizylindermotor. Der komplett neu entwickelteEcoBoost-Turbobenziner mit 1,5 Liter Hubraum mobilisiert 147 kW (200PS)* sowie 290 Newtonmeter maximales Drehmoment und katapultiert denFiesta ST bei Bedarf in voraussichtlich 6,7 Sekunden aus dem Standauf Tempo 100. Ein Novum für einen Dreizylinder ist diekraftstoffsparende Zylinderabschaltung: Das von Ford entwickelteSystem ermöglicht niedrige CO2-Emissionen von voraussichtlich 114g/km1. Sein Messedebüt feiert der Newcomer auf dem 87. GenferAutomobilsalon Anfang März. Marktstart in Deutschland ist 2018 - dannunter anderem mit der bislang größten Auswahl anPersonalisierungsoptionen sowie als Drei- und Fünftürer.Der neue Ford Fiesta ST präsentiert sich sportlicher denn je.Erstmals kann der Fahrer in dem sportlichen Topmodell derErfolgsbaureihe zwischen drei unterschiedlichen Fahrmodi ,Normal',,Sport' und ,Track' wählen. Dabei werden neben dem Ansprechverhaltendes Motors auch die Lenkung sowie die Regelschwellen derFahrerassistenzsysteme angepasst. Das Ergebnis: Der neue Ford FiestaST überzeugt auf geschwungenen Landstraßen und schnellenAutobahnetappen ebenso wie auf der Rennstrecke mit hohemFahrspaßpotenzial. Zum emotionalen Fahrerlebnis tragen auch dasElectronic Sound Enhancement (ESE) sowie die aktive Sportabgasanlagebei. Abhängig vom jeweiligen Fahrprogramm unterstreichen dieseTechnologien den sportlichen Klang des neuen 1,5-Liter-Motorszusätzlich."Die nächste Generation des Ford Fiesta ST kombiniert hochmoderneTechnologien mit einem innovativen Antriebsstrang und einem sensibelansprechenden Fahrwerk. Als sportliche Speerspitze der in Kölnproduzierten Baureihe verkörpert er damit perfekt unserePhilosophie", betont Joe Bakaj, als Vizepräsident von Ford Europaverantwortlich für die Produktentwicklung. "Die unterschiedlichenFahrprogramme und der innovative EcoBoost-Dreizylinder sorgen füreine neue Dimension von Fahrspaß. Dabei kombiniert der neue FordFiesta ST beeindruckende Performance und faszinierende Fahrleistungenmit wegweisender Effizienz."Neu entwickelter EcoBoost-Dreizylinder mit 1,5 Litern HubraumDer innovative 1,5-Liter-Dreizylinder ist das neueste Mitglied derFord EcoBoost-Motorenfamilie, zu der auch der mehrfach preisgekrönteEcoBoost-Benziner mit 1,0 Liter Hubraum gehört. Dank modernerMotoren-Technologien wie Benzin-Direkteinspritzung, variablerNockenwellensteuerung (Ti-VCT) und Turbo-Aufladung vereint das nachdem Downsizing-Prinzip konzipierte Triebwerk vorbildliche Effizienzmit beeindruckenden Fahrleistungen. Aufgrund seiner Bauweise erzieltder Dreizylinder bereits bei niedrigen Drehzahlen ein hohesDrehmoment. Für den Turbolader entwickelten die Ingenieure von Fordneu gestaltete Schaufelräder. Sie sorgen dafür, dass der nötigeLadedruck früher zur Verfügung steht. Das Resultat: ein direkteresAnsprechverhalten und noch mehr Fahrspaß.Der fortschrittliche EcoBoost-Motor des neuen Fiesta ST zeichnetsich durch ein besonders innovatives Verbrennungsverfahren aus. Eskombiniert die Saugrohreinspritzung mit derBenzin-Direkteinspritzung. Dies resultiert in einer hohenLeistungsausbeute und direktem Ansprechverhalten sowie höhererEffizienz bei niedrigen Drehzahlen. Gleichzeitig sinkt derCO2-Ausstoß. Zusätzlich verfügt der Ford Fiesta ST ab Werk über einenPartikelfilter, der ebenfalls zur Reduzierung derSchadstoffemissionen beiträgt.Die fortschrittliche, von Ford entwickelte Zylinderabschaltung -die auch im Dreizylinder-EcoBoost-Benziner mit 1,0 Liter Hubraum zumEinsatz kommen wird - ermöglicht im neuen Ford Fiesta ST vorbildlicheEffizienz ohne Leistungseinbußen. Wenn nur geringe Motorleistungerforderlich ist, etwa im Schubbetrieb oder bei gleichmäßigerGeschwindigkeit, stoppt die Zylinderabschaltung vollautomatisch dieBenzineinspritzung sowie die Ventilbetätigung für einen der dreiBrennräume. Das Ab- und Anschalten des Zylinders erfolgt innerhalbvon nur 14 Millisekunden und damit 20 Mal schneller als einmenschlicher Lidschlag. Da Ford diese Technologie mit modernenLösungen zum Ausgleich von Vibrationen kombiniert, bleibt dieZylinder-Abschaltung für die Insassen praktisch unmerklich. Auch dieLeistung entfaltet sich harmonisch und ruckfrei.Der komplett aus Aluminium gefertigte Motor wartet zudem mit einemintegrierten Abgaskrümmer auf. Dieser minimiert die Distanz, die dieAbgase auf ihrem Weg von Zylinder zum Turbolader zurücklegen müssen.Das bringt gleich mehrere Vorteile: Der Motor erreicht schnellerseine optimale Betriebstemperatur und überzeugt mit einer weitergesteigerten Effizienz. Gleichzeitig steht das Drehmoment noch früherzur Verfügung.Neue Fahrmodus-Auswahl für ein noch individuelleres FahrerlebnisDer Fahrer kann über eine Taste zwischen drei verschiedenenProgrammen wählen, die unter anderem die Lenkung, dasMotoransprechverhalten, die Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)und den Auspuffklang beeinflussen. Ganz gleich ob im Stadtverkehr,auf der Landstraße oder im Rahmen von Track Days auf abgesperrterRennstrecke: Der neue Ford Fiesta ST bietet für jeden Einsatzzweckdas passende Set-up.- Der Normal-Modus ist maßgeschneidert für den Alltagsverkehr. Dievorkonfigurierte Einstellung von Motorsteuerung,Traktionskontrolle, ESC, elektrisch unterstützterEPAS-Servolenkung, Electronic Sound Enhancement sowie desAuspuffklangs sorgt für hohen Fahrspaß auf öffentlichen Straßen.- Im Sport-Modus sprechen Gaspedal und Motor direkter auf Befehle desrechten Fußes an. Die EPAS-Servolenkung vermittelt noch mehrRückmeldung über die Fahrbahnbeschaffenheit und ermöglichtinsbesondere in schnell durchfahrenen Kurven eine noch zielgenauerePositionierung des Fiesta ST. Gleichzeitig untermalt der Fiesta STauch akustisch sein hohes fahrdynamisches Potenzial: DasZusammenspiel zwischen der aktiven Geräuschkompensation (ActiveNoise Control) und dem Electronic Sound Enhancement sorgt imInnenraum für eine sportliche Note.- Der Track-Modus adaptiert sämtlicheParameter, um schnellstmögliche Rundenzeiten zu erreichen. Diesbeinhaltet die Deaktivierung der Traktionskontrolle sowie dieAktivierung der höchsten ESC-Regelschwelle.In Sachen Fahrdynamik setzt der Ford Fiesta ST traditionellMaßstäbe in seinem Segment. Die neue Generation überzeugt mit einemspeziellen Sportfahrwerk, für das die Experten von Ford Performanceverantwortlich zeichnen. Darüber hinaus profitiert der rasanteKleinwagen von der aktiven Fahrdynamikregelung Torque VectoringControl (TVC). Durch selektiven Bremseingriff ermöglicht sie inschnell durchfahrenen Kurven eine bestmögliche Drehmomentverteilungzwischen den angetriebenen Vorderrädern, verhindert auf diese Weiseein mögliches Untersteuern und sorgt für ein stabileresFahrverhalten. Der neue Ford Fiesta ST verfügt zudem über einedreistufige Elektronische Stabilitätskontrolle: Der Fahrer kannzwischen aktiviertem und ESC mit erweiterter Regelschwelle wählenoder das System komplett deaktivieren.Umfangreiches PersonalisierungsangebotDer neue Ford Fiesta ST ist ab Anfang 2018 sowohl als Dreitürerals auch in einer fünftürigen Version erhältlich. Im Vergleich zumVorgänger überzeugt der sportliche Kölner im Innenraum mit einer nochgrößeren Gestaltungsvielfalt sowie umfangreicherenIndividualisierungsoptionen als jemals zuvor. Das Angebot umfasstunter anderem eine Vielzahl an Zierelementen für Schalthebel,Lenkrad, Türgriffe und Armaturenbrett. Zudem können Kunden zwischenmehreren Styling-Paketen wählen. Der ergonomisch gestaltete Innenraumvermittelt mit den konturierten Recaro-Sitzen und dem untenabgeflachten Lenkrad Rennsportflair. Beim Exterieur stehen zahlreicheattraktive Lackierungen zur Wahl, darunter auch der neue FarbtonLiquid Blue. Das markante Karosseriedesign setzt betont sportlicheAkzente. Der großdimensionierte Kühlergrill erinnert an die Rennwagender Marke und verleiht dem neuen Fiesta ST in Kombination mit denexklusiven Leichtmetallrädern im 18-Zoll-Format einenunverwechselbaren Auftritt."Mit unseren ST-Modellen machen wir die Faszination und denFahrspaß von Ford Performance für einen breiten Kundenkreiserlebbar", erklärt Matthias Tonn, der für die Entwicklung des FiestaST verantwortliche Chefingenieur. "Der neue Fiesta ST wird sowohl alsDrei- wie auch als Fünftürer und mit vielfältigenGestaltungsmöglichkeiten erhältlich sein, die perfekt zum dynamischenCharakter dieses Fahrzeugs passen. Kurzum: Er bietet für jedenGeschmack die passenden Optionen und erschließt damit noch mehrFans."Mithilfe des Kommunikations- und Entertainmentsystems Ford SYNC 3steuern die Insassen ihr angeschlossenes Smartphone sowie Audio undNavigationsfunktionen ganz einfach per Sprachbefehl. iPhone-Nutzerkönnen Apple CarPlay, Android-Nutzer Android AutoTM aktivieren. DieBedienung über den bis zu 8 Zoll großen Touchscreen erfolgt intuitivwie bei einem Tablet mithilfe von Wischbewebungen undMulti-Touch-Fingerbewegungen. Auf Wunsch verwandelt das hochwertigeB&O PLAY® Sound-System - das auch für alle übrigen Versionen desneuen Ford Fiesta erhältlich ist - den Innenraum in einen mobilenKonzertsaal.Ford PerformanceDie global agierende Abteilung Ford Performance dient der Markeals Innovationsschmiede und Testlabor. Das aus internationalenExperten bestehende Team kreiert einzigartige Hochleistungs-Fahrzeugeund -Fahrzeugteile sowie Accessoires und Fahrerlebnisse für Kunden.Zudem entwickeln die Ford Performance-Ingenieure Innovationen undTechnologien in den Bereichen Aerodynamik, Leichtbau, Elektronik,Antriebsstrang und Kraftstoffeffizienz, die der gesamtenProduktpalette von Ford dienen."Im neuen Ford Fiesta ST kommen unter anderem jene innovativenTechnologien zum Einsatz, die Ford Performance für denSupersportwagen Ford GT sowie für den allradgetriebenen Ford Focus RSentwickelt hat. Hierzu zählen zum Beispiel das System zurBenzineinspritzung sowie die unterschiedlichen Fahrprogramme", betontDave Pericak, Direktor von Ford Performance. "Als Team arbeiten wirtäglich daran, dass unsere Kunden noch mehr Fahrspaß erleben. Dabeisteht für uns insbesondere die Demokratisierung innovativerPerformance-Technologien im Fokus - Fortschritt soll für jedenerfahrbar sein."Noch vor seiner offiziellen Messepremiere auf dem GenferAutomobilsalon gibt der neue Ford Fiesta ST sein Videodebüt: AmSteuer des dynamischen Kleinwagens liefert sich Rallye-Pilotin ToniKelly eine actiongeladene Verfolgungsjagd mit BMX-Profi Sebastian,Bas' Keep. Diese führt quer durch die Kölner Produktionshallen, indenen der Newcomer vom Band läuft. In dem mit zahlreichen Stuntsgespickten Film stellt die neue sportliche Speerspitze derFiesta-Baureihe ihre dynamischen Qualitäten eindrucksvoll unterBeweis.Link auf weiterführende Infos: Die Pressemappe zum Ford Fiesta STist über diesen Link abrufbar: http://fiestast.fordpresskits.com* Kraftstoffverbrauch des neuen Ford Fiesta ST: Genaue Datenstehen derzeit noch nicht fest, werden aber zu einem späterenZeitpunkt rechtzeitig vor dem Verkaufsstart bekannt gegeben.1) Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenenMessverfahren [VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in derjeweils geltenden Fassung] ermittelt. Die Angaben beziehen sichnicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil desAngebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen denverschiedenen Fahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch unddie CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von dereffizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondernwerden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktorenbeeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlichverantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionenneuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über denKraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellenund bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitereInformationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten vonFord besuchen Sie bitte www.ford.deKontakt:Isfried HennenFord-Werke GmbH+49 (0) 221/90-17518ihennen1@ford.comHartwig PetersenFord-Werke GmbH+49 (0) 221/90-17513hpeter10@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell