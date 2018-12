Weltpremiere: IONIQ präsentiert auf der CES 2019 ein smartes Sprüh-Device für die flächendeckende Hautpflege / Stylischer Sprayer, nachhaltig mit patentierter Magnetic Skin Technologie (FOTO)

Friedrichshafen (ots) -Am 8. Januar 2019 öffnet die Leitmesse CES wieder ihre Tore in LasVegas. Erstmals dabei ist IONIQ mit ihrem smartenHautpflege-Sprüh-Device IONIQ One, das dort dem Fachpublikumvorgestellt wird. Das Startup hat sich vorgenommen, denHautpflege-Markt mit ihrem innovativen digitalen Produkt zurevolutionieren. Bei IONIQ One bestimmt nicht mehr die Hand alsApplikator das Einreiben von Pflegeprodukten auf den Körper, sondern"intelligente Tröpfchen". Beim Aufsprühen verteilen sie sichgleichmäßig auf dem Körper und landen nur da, wo sie hin sollen: aufder Haut. Möglich macht dies die von IONIQ eigenentwickelte MagneticSkin Technologie. IONIQ ist als Corporate Startup innerhalb derJ.Wagner GmbH entstanden, einem weltweit führenden Hersteller vonGeräten und Anlagen zur Oberflächenbeschichtung. Auf der CES stelltsich das Unternehmen als Health & Wellness-Produkthersteller imStartup-Bereich, dem Eureka Park Marketplace, Halle G - 51725, StandSand, vor.Autonom fahrende Autos, erinnernde Kühlschränke, intelligenteLichtsteuerung - unsere private Welt wird immer digitaler. Nur beimSchutz und der Pflege unserer Haut bleiben wir bei der Handarbeit.Das für unsere Haut so wichtige Eincremen finden wir lästig - undaußerdem ist die Hand zum Auftragen von Hautpflegeprodukten nichtbestens geeignet.Mit IONIQ One trifft das deutsche Startup IONIQ den Nerv der Zeit:Digitalisierung, Simplicitiy und Gesundheit in einem Produkt. Vorallem im Bereich Sonnenschutz dürfte das intelligente Sprüh-Devicehohen Anklang finden: Sonnenbrand ist immer noch ein vorherrschendesProblem im Sommer, da die Deutschen sich zu wenig oder falscheincremen*. Körperstellen wie der Rücken sind nahezu unerreichbar,zudem klebt die Creme oft mehr an den Händen als da, wo sie hin soll.Aktuelle Sonnencremes aus der Tube, Pump- oder Aerosol-Sprays lösendas Problem nicht, da die Hand als Applikator weiterhin notwendig undsomit an gewisse Einschränkungen gebunden ist. Das Problem desflächendeckenden Schutzfilms ist aber auch beim Thema Mückenschutzund klassischer Hautpflege vorherrschendes Thema, das IONIQ mitseinem smarten Sprüh-Device lösen möchte.Auf der CES hat IONIQ One - bestehend aus patentiertem Sprühkopfund Wechselkartusche - Weltpremiere. Anstatt der Hand übernehmen"intelligente Tröpfchen" die Verteilung der Creme auf der Haut.Möglich macht das die eigenentwickelte Magnetic Skin Technologie. DieTechnologie funktioniert wie ein Magnet und basiert auf derAnziehungskraft zwischen Haut und Flüssigkeit. So landen dieHautpflegeprodukte beim Aufsprühen nur dort, wo sie hin soll: auf derHaut.Click & SprayDie Hautpflegemittel werden in wechselbaren 100 ml IQ Kartuschenangeboten, die sich schnell an den Sprühkopf drehen lassen. Zum Startwird es für IONIQ One Sonnencreme in verschiedenenLichtschutzfaktoren geben, pflegende Body-Moisturizer für dietrockene und normale Haut, graduellen Selbstbräuner mit dreiverschiedenen Bräunungsgraden und Mückenschutz."Die CES bezeichnet sich selbst als Global Stage of Innovation -jedes Jahr gibt es auf der Leitmesse in Las Vegas bahnbrechendeProdukt-Impulse, die unser Leben einfacher machen," begründet Dr.Valentin Langen, Founder und Managing Director von IONIQ die Messeals Premiere für das digitale Sprüh-Device. "Daher bietet sie uns dieweltgrößte Plattform für unsere revolutionäre Hauptpflege-Serie IONIQOne. Mit ihr wollen wir die Art und Weise, wie Hautpflegeprodukteaufgetragen werden, umkrempeln und den Verbrauchern bewusst machen,dass Hautpflege nicht nur notwendig ist, sondern auch Spaß machenkann."IONIC One ist bereits für den Edison Award 2019 nominiert, derseit 1987 herausragende Leistungen bei der Entwicklung neuer Produkteund Dienstleistungen, beim Marketing und Design honoriert.Für Fragen zur Pflegeserie IONIQ One und dem digitalenPilotprojekt innerhalb eines weltweiten, in seinem Bereich führendenMittelständlers, stehen unter anderem die IONIQ-Gründer Dr. ValentinLangen und Philipp Gross den Fachbesuchern und der Presse fürGespräche und Interviews zur Verfügung. Sie finden IONIQ imStartup-Bereich Eureka Park Marketplace in Halle G - 51725, StandSand.Weitere Informationen gibt es bei ioniq@teamlewis.com oder unterwww.ioniqskin.com.*Quelle: Umfrage der Krankenkasse DAK mit dem Forsa-InstitutBerlinÜber IONIQ, Corporate Startup der J. Wagner GmbH"Das muss ein Beschichtungsfehler sein" - mit diesem Gedanken vonDr. Valentin Langen, Founder und Managing Director von IONIQ beganndie Entstehungsgeschichte der Hautpflege-Serie IONIQ One und derVision, den Skin Care Markt zu revolutionieren, bis 2030 in jedemBadezimmer weltweit präsent zu sein und mit einem innovativenSprüh-Device die Aerosols dieser Welt zu ersetzen. IONIQ ist alsCorporate Startup innerhalb der J.Wagner GmbH, einem weltweitführenden Hersteller von Geräten und Anlagen zurOberflächenbeschichtung mit Sitz am Bodensee, entstanden. Im Herbst2019 startet der Verkauf von IONIQ One. IONIQ One besteht aus einempatentierten Sprühkopf und einer 100 ml Wechsel-Kartusche.Einzigartig ist die eigenentwickelte Magnetic Skin Technologie, diebeim Sprühen der pflegenden Flüssigkeit wie ein Magnet funktioniertund auf der Anziehungskraft zwischen Haut und Flüssigkeit basiert.Für IONIQ One hat sich IONIQ mit den renommiertesten deutschenmedizinischen Instituten und kosmetischen Forschungs- undEntwicklungslaboren zusammengetan, um eine vegane, nachhaltige undpflegende Creme zu entwickeln. 15 Mitarbeiter arbeiten aktuell beiIONIQ, um der Haut bessere Pflege zu geben.Pressekontakt:IONIQ - A brand of J. Wagner GmbHPhilipp GrossT: + 49 (0)7544 505 1450M: philipp@ioniqskin.comM +49 (0) 151 52637795LEWIS Communications GmbHT: +49 (0)89 17 30 19 0M: ioniq@teamlewis.comOriginal-Content von: Ioniq, übermittelt durch news aktuell