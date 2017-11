Weltpremiere: Beutolomäus im 3D-Look / Das Advents- und Weihnachtsprogramm 2017 bei KiKA

Erfurt (ots) -Seit 1997 steht Beutolomäus, der einzig wahre Geschenkesack desWeihnachtsmanns, für die Adventszeit bei KiKA. Als besonderes Präsentzum 20. Geburtstag des Senders verwandelt er sich in diesem Jahr ineinen liebenswerten computeranimierten Helden, der sich in 24 Folgenauf die Suche nach einem neuen Weihnachtsmann begibt.Die Märchenserie "Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann" (KiKA)feiert ab dem 1. Dezember um 18:00 Uhr Weltpremiere und mit ihrstartet ein aufregendes KiKA-Weihnachtsprogramm mit vielenHöhepunkten, das auf die besinnlichste Zeit des Jahres einstimmt.Den Auftakt an den Adventssonntagen macht der tschechischeKlassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" (WDR). Aber auchTV-Premieren wie "König Laurin" (BR) warten auf die Märchenfans. ZumNikolaustag präsentiert KiKA seinen Zuschauern orientalischeErzählungen mit dem Start der neuen 26-teiligen Trickfilmserie"Sherazade - Geschichten aus 1001 Nacht" (rbb).Winterliche Serien-Specials wie "Weißt du eigentlich, wie lieb ichdich hab", "Feuerwehrmann Sam - Achtung Außerirdische!" und "BerndChannel" (alle KiKA) sowie Filmpremieren wie "Antboy - Superheldenhoch 3" (NDR) laden die ganze Familie zum gemeinsamen Fernsehen ein.Das gerade mit dem BAFTA-Preis ausgezeichnete Animationsspecial "Eswar einmal ... nach Roald Dahl" (ZDF) verbreitet an Silvestergruselige Stimmung, wenn ein zynischer Wolf sich fünf verschiedenerMärchen annimmt.Auch Programme, die die KiKA-Zuschauer das ganze Jahr überbegleiten, stimmen ein auf die Vorweihnachtszeit. So sind dieErdmännchen Jan und Henry zu Gast im "KiKA-Baumhaus", "KiKANiNCHEN"zeigt weihnachtlich-winterliche Geschichten und bei "ENE MENE BU -und dran bist du" (alle KiKA) basteln Kinder Weihnachtskrippen undbacken Bratäpfel. "KiKA LIVE" (KiKA) begeht das Jahressende mit einemRückblick auf die Highlights 2017.Das Neue Jahr schließlich beginnt bei KiKA mit einem australischenFeuerwerkskracher: "Blinky Bill" (KiKA) startet am 1. Januar 2018 um19:00 Uhr als animierter Titelheld erstmals im Serienformat.Auch online auf kika.de, kikaninchen.de, mein-kika.de und imKiKA-TEXT ab Seite 800 erstrahlt das Angebot im weihnachtlichenGlanz. Ausgewählte Videos aus dem KiKA-Weihnachtsprogramm stimmen aufdiese besondere Zeit ein.Ab sofort finden Sie den ausführlichen Ablauf des festlichenKiKA-Programms sowie entsprechendes Bild- und Videomaterial in derRubrik "Presse Plus" auf kika-presse.de.Der Kinderkanal von ARD und ZDF sendet seit dem 1. Januar 1997einen genre- und themenreichen Mix aus unterhaltenden, beratenden,bildenden und informierenden Programmen und Angeboten. JungenMediennutzern zwischen drei und 13 Jahren bietet KiKA Qualität undVielfalt, Eltern und Pädagogen Beratung und Orientierung.Bilder und Texte zu den Programmhighlights und Aktionen imJubiläumsjahr finden Sie in der KiKA-Presselounge auf kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell