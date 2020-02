Weltpremiere des Battista Anniversario auf dem Genfer Automobilsalon (FOTO)

München (ots) - #BattistaAnniversario#BattistaComingToLife- Automobili Pininfarina zeigt erstmals die streng limitierteVersion des rein elektrischen Hypercars Battista, mit dem 90Jahre visionäres italienisches Design gefeiert werden- Offizielle Premiere auf einer Automobilausstellung als Höhepunkt derPressekonferenzvon Automobili Pininfarina am Dienstag, den 3. März, um 11:30 Uhr MEZ- Medienvertreter sind am Montag, den 2. März, um 17:00 Uhr (Halle2, Stand 1243) zu einer Vorschau des Battista Anniversario eingeladen- Erstes Bild des Battista Anniversario kann hier heruntergeladenwerden: https://bit.ly/37Oc9izMit der Weltpremiere des Battista Anniversario - eines handgefertigten, reinelektrisch angetriebenen GT-Supersportwagens in streng limitierter Auflage -präsentiert Automobili Pininfarina auf dem Internationalen GenferAutomobil-Salon im kommenden Monat den ultimativen Ausdruck seiner Designgene.Der Battista Anniversario wird zum 90-jährigen Jubiläum von Pininfarina - demKarosseriebauer und Schöpfer einiger der legendärsten Automobildesigns der Welt- und als Würdigung für den Firmengründer, Battista "Pinin" Farina, aufgelegt.Der Battista Anniversario, von dem nicht mehr als fünf Stück im italienischenCambiano von Hand gefertigt werden, wird das schnellste und leistungsstärksteFahrzeug sein, das je in Italien gebaut wurde. Er bildet die ultimativeVerkörperung des Hypercars Battista und weist dank eines Aerodynamikpaketsverbesserte fahrdynamische Eigenschaften auf. Seine einzigartige, von derTradition inspirierte Oberfläche vereint charakteristischePininfarina-Styling-Akzente mit neuen Designelementen, die vom Design-Team vonAutomobili Pininfarina entworfen wurden.Die Weltpremiere des Battista Anniversario in Genf erfolgt, während dieDynamiktests an Fahrt aufnehmen und erste Ergebnisse liefern: DieAntriebsprototypen des 1.900 PS (1.400 kW) starken rein elektrisch angetriebenenGT-Supersportwagens erreichen bereits 80 % seiner Leistungsfähigkeit. WeitereTestfahrten mit Rennfahrer Nick Heidfeld, jetzt Entwicklungsfahrer beiAutomobili Pininfarina, sind geplant. Im Sommer 2020 wird eine sehr begrenzteZahl potenzieller Kunden die Gelegenheit erhalten, die aufregendeLeistungsfähigkeit des Battista bei exklusiven Probefahrten zu erleben.Der Battista Anniversario steht im Mittelpunkt des Auftritts von AutomobiliPininfarina auf dem Internationalen Genfer Automobilsalon vom 3. bis 15. März(Stand 1243 in Halle 2). Medienvertreter sind herzlich eingeladen, am Montag,den 2. März, zwischen 17:00 und 19:00 Uhr an einer Preview am Stand und amDienstag, den 3. März, zwischen 11:30 und 12:00 Uhr an einer gemeinsamenPressekonferenz mit Pininfarina SpA teilzunehmen.Anfragen für Interviews mit dem Vorstandsvorsitzenden Michael Perschke, demChefdesigner Luca Borgogno und dem Sportwagendirektor René Wollmann sind anChristian Scheckenbach zu richten (c.scheckenbach@automobili-pininfarina.com).Der Countdown bis zur Enthüllung des Battista Anniversario hat auch auf derWebsite von Automobili Pininfarina begonnen. Dort können diejenigen, die denInternationalen Genfer Automobilsalon nicht besuchen, die Premiere verfolgen.Umfassende Informationen sind hier verfügbar.EndeWeitere Informationen und eine Pressemappe erhalten Sie auf:www.automobili-pininfarina.com/media-zoneRedaktionshinweiseAutomobili Pininfarina und der BattistaAutomobili Pininfarina ist in Europa ansässig und unterhält Büros in Turin undMünchen. Ein Expertenteam, das bei anderen Luxus- und Premium-Fahrzeugmarkenumfassende Erfahrung sammeln konnte, entwirft, entwickelt und produziert alleModelle, die unter dem Markennamen Pininfarina auf den wichtigsten globalenMärkten verkauft und betreut werden. Das neue Unternehmen erhebt den Anspruch,die nachhaltigste Luxus-Fahrzeugmarke der Welt zu werden.Das Kapital des Unternehmens stammt zu 100 Prozent aus einer Investition vonMahindra & Mahindra und trägt seit der Unterzeichnung einer Lizenzvereinbarungzwischen der Pininfarina SpA und der Mahindra & Mahindra Ltd. den NamenAutomobili Pininfarina. Mit der einzigartigen, beinahe 90-jährigen Erfahrung inder Fertigung vieler echter Fahrzeugikonen übernimmt Pininfarina SpA einetragende Rolle bei der Unterstützung der Design- und Produktionskapazitäten.Automobili Pininfarinas Chronologie - die Neudefinition nachhaltiger luxuriöserLeistung.April 2018: Anand Mahindra, Präsident von Mahindra & Mahindra, PaoloPininfarina, Präsident von Pininfarina SpA und Dr. Pawan Goenka, Präsident vonMahindra Racing, geben gemeinsam mit Michael Perschke, demVorstands-vorsitzenden von Automobili Pininfarina, beim Formel-E-Rennen in Romden offiziellen Startschuss für die neue Automobilmarke. Automobili Pininfarinabestätigt vorläufige Leistungsziele des ersten Fahrzeugs, des PF0 (späterBattista): 1.900 PS, 0 - 100 km/h in unter 2 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit 350km/h und eine rein elektrische Reichweite von mehr als 500 km.August 2018: Ein Designkonzept des PF0 in Originalgröße wird im Rahmen einesexklusiven Kunden-Events im kalifornischen Pebble Beach enthüllt. Bestätigung,dass nicht mehr als 150 Exemplare des exklusiven, voll elektrischen Hypercarsgefertigt werden; Produktionsbeginn wird für das Jahr 2020 terminiert.September 2018: Automobili Pininfarina gibt Rimac als Partner für den Antriebund die Batterie des PF0 bekannt. München wird als Hauptsitz des Unternehmensbestätigt.Dezember 2018: Automobili Pininfarina bestätigt, dass das bislang mit demCode-Namen PF0 bezeichnete Fahrzeug "Battista" heißen wird, nach Battista"Pinin" Farina, der 1930 das Karosseriebau-Unternehmen Carrozzeria Pininfarinagegründet hatte.Februar 2019: Automobili Pininfarina gibt die erste Phase der Vertriebsstrategiemit Handelsniederlassungen in den USA, Europa, Asien und dem Nahen Ostenbekannt; geplant sind 25-40 weltweit verteilte Vertriebsspezialisten.März 2019: Der Automobili Pininfarina Battista ist der Star des GenferAutomobil-Salons, auf dem er seine Publikumspremiere feiert. Zudem gibt derBattista sein Debüt in Deutschland auf dem GREENTECH-Festival in Berlin und imVereinigten Königreich im Rahmen des 77. Goodwood Members Meeting.April 2019: Der Battista wird beim Formel E-Rennen in Rom 2019 erstmals inItalien gezeigt, genau zwölf Monate nach der Gründung der Marke. DerÖffentlichkeit in den USA wurde der Battista erstmals im Rahmen einer prominentbesuchten Veranstaltung in New York vorgestellt, während dieEnthüllungszeremonie im Nahen Osten gemeinsam mit dem Handelspartner AdamasMotors in Dubai gefeiert wurde.Juli 2019: Das Entwicklungsprogramm des Automobili Pininfarina Battista liegtvoll im Zeitplan: Unter der Leitung des Testfahrers Nick Heidfeld werden Testsim Windkanal durchgeführt, während die dynamischen Leistungssimulationen bereitsabgeschlossen sindAugust 2019: Automobili Pininfarina präsentiert das PURA Vision-Designmodell beiexklusiver Veranstaltung während der Monterey Car Week. Das PURAVision-Designmodell zeigt, wie stark sich Automobili Pininfarina von derVergangenheit inspirieren lässt, um eine automobile Zukunftsvision derLuxusklasse zu kreieren.September 2019: Automobili Pininfarina bestätigt strategische Zusammenarbeit mitBosch für die gemeinsame Entwicklung einer hoch leistungsfähigen Plattform fürElektrofahrzeuge, auf der künftige Automobili Pininfarina-Modelle aufbauensollen.November 2019: Automobili Pininfarina richtet den "Hyperdrive" aus, ein Event,bei dem Kunden die Möglichkeit erhalten, das Steuer eines Mahindra FormelE-Fahrzeugs zu übernehmen, um die extreme Leistungsfähigkeit einesElektrofahrzeugs kennenzulernen.Automobili Pininfarina | press@automobili-pininfarina.com |www.automobili-pininfarina.comPressekontakt:Dan ConnellMarkenleitung(M) +49 (0) 160 553 0318E-Mail: d.connell@automobili-pininfarina.comChristian ScheckenbachLeiter PR und Partnerkommunikation(M) +49 (0) 171 265 4094E-Mail: c.scheckenbach@automobili-pininfarina.comE-Mail: l.rubino@automobili-pininfarina.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/130324/4527933OTS: Automobili PininfarinaOriginal-Content von: Automobili Pininfarina, übermittelt durch news aktuell